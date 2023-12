La Conférence internationale de philosophie de Riyad 2023 bat très largement ses précédents records et conclut ses activités pour cette année

RIYAD, Arabie saoudite, 11 décembre 2023 /PRNewswire/ -- La Commission de la littérature, de l'édition et de la traduction a conclu les activités de la Conférence internationale de philosophie de Riyad 2023, sur le thème « Valeurs transculturelles et défis éthiques à l'ère de la communication », après avoir accueilli pendant trois jours plus de 4 900 visiteurs et présenté un éventail de programmes scientifiques, d'initiatives éducatives et d'activités diverses.

La Commission a annoncé les résultats remarquables et les réalisations stratégiques de la conférence au cours de ces trois jours, notamment les partenariats avec 12 partenaires locaux et internationaux, la signature publique de l'adhésion de la Société saoudienne de philosophie à l'Union internationale des sociétés de philosophie, et sa participation à la Conférence internationale de philosophie (Rome, 2024). La conférence a accueilli plusieurs grands noms de la philosophie, dont Simon Critchley, Suleiman Al-Nasser, Hamou Naqari, Najib Hassadi, Malak Al-Juhani, Cynthia Freeland et Robert Bernasconi, qui ont participé au programme scientifique de la conférence, tandis que d'autres ont proposé des ateliers aux visiteurs de la conférence.

La conférence a abordé 11 thèmes principaux et 69 sous-thèmes, accueilli plus de 70 intervenants internationaux et locaux, organisé plus de 20 ateliers pour les enfants, les adolescents et les adultes, et présenté plus de six événements et activités annexes. Dans ce contexte, la Commission a souligné que la conférence mettait l'accent sur les progrès de la recherche et le développement universitaire, ayant reçu 144 propositions scientifiques de plus de 20 pays. Ces propositions ont été examinées et évaluées par le journal saoudien d'études philosophiques, et environ 39 d'entre elles ont été sélectionnées pour être débattues lors de la conférence. En outre, la Commission a organisé un concours de débat philosophique entre étudiants universitaires saoudiens, qui s'est soldé par la victoire d'une équipe le dernier jour de la conférence, à l'issue d'un dialogue philosophique portant sur l'impact de l'isolement sur soi et l'identité.

Pendant trois jours, la conférence a présenté une variété d'expériences interactives que les visiteurs ont saluées pour leur diversité et qui visaient à simplifier les concepts philosophiques pour les participants. Parmi ces expériences figuraient « le labyrinthe des dilemmes philosophiques », qui proposait une simulation réelle de questions éthiques, l'exposition « les croisements de l'art et de la philosophie », qui présentait une démonstration visuelle de la convergence de la philosophie et des arts, un cinéma de courts métrages philosophiques offrant une expérience cinématographique unique, et la « fresque de l'histoire de la philosophie », qui résumait de manière interactive l'histoire de la philosophie au fil du temps et jusqu'à aujourd'hui.