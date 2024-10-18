مدينة دبي للاستديوهات تعزّز فرص التوسّع ضمن منطقة الشرق الأوسط مع نمو ذخرها من المواهب العالمية بنسبة 12% خلال العام 2024

- مدينة دبي للاستديوهات التابعة لمجموعة تيكوم تستعرض مسارات النمو أمام مبدعين من الهند على هامش فعاليات معرض البثّ الإعلامي الهندي الذي يجري تنظيمه في مومباي

- الوجهة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط لصناعة المحتوى تضمّ إلى جانب مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج عدداً من أضخم شركات البثّ الهندية على غرار شركة "زي إنترتينمنت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 18 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ --

تحرص مدينة دبي للاستديوهات، الوجهة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط لصناعة المحتوى، على دعم مسارات نمو المواهب الإبداعية، بما يسهم في توفير فرص جديدة لتوسّع الشركات وأصحاب الأعمال ضمن أسواق جديدة في ظلّ العولمة السريعة التي يشهدها اليوم قطاع الإعلام والترفيه. وقد سجّلت مدينة دبي للاستديوهات نموّاً سنوياً ملحوظاً في ذخرها من المواهب الإبداعية بنسبة تزيد عن 11.5% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.

Dubai Studio City

وتبادر مدينة دبي للاستديوهات، التي تُعدّ من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم في دبي، إلى تسليط الضوء على المواهب العالمية المتنامية ضمن منظومتها الرائدة، وذلك على هامش فعاليات معرض البثّ الإعلامي الهندي الذي يُقام في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2024 في مومباي والذي تشارك فيه بصفتها شريكاً بلاتينياً. وتضمّ مدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج، التي تشكّل مجتمعةً القطاع الإعلامي الخاصّ بمجموعة تيكوم، العديد من المواهب الهندية ضمن قطاعات تتراوح بين إنتاج الأفلام والمحتوى التلفزيوني والإذاعي والإعلانات وخدمات الدعم الإعلامي.

وفي هذه المناسبة، أشار ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج، إلى أنّ الإنتاج الإعلامي المدفوع بالطلب المتزايد على المحتوى الأصلي والغني بالتنوّع يتجاوز حدود اللغات والمناطق الجغرافية. وقال: "تستفيد الشركات والمواهب العالمية من بيئة عملنا المتكاملة لابتكار المحتوى الجديد وإنتاجه، بما يلبّي طموحات الفئات الناشئة من المجهور. وبصفتها الشريك البلاتيني لمعرض البثّ الإعلامي الهندي، تسلّط مدينة دبي للاستديوهات الضوء على المسارات التي يمكن أن يسلكها قطاع الإعلام والترفيه الهندي لتسريع وتيرة توسّعه حول العالم انطلاقاً من دبي. ونؤكد التزامنا من خلال القطاع الإعلامي الخاصّ بمجموعة تيكوم بتوفير بيئة أعمال إعلامية متكاملة تسهم في نمو وتطور الشركات والمواهب العالمية الرائدة في مجالات الإبداع، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

وتوفّر منظومة العمل، التي تمتاز بتنوّعها وتعدّد ثقافاتها في مدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج، بنية تحتية متخصّصة بمعايير ومواصفات عالمية لإنشاء محتوى أصلي عالي الجودة. ويضمّ القطاع الإعلامي الخاصّ بمجموعة تيكوم نخبة واسعة من أبرز العملاء على غرار مجموعة شركات "زي إنترتينمنت"، وهي إحدى أكبر الشبكات في العالم لقنوات البثّ في جنوب آسيا، وشركة "إن كيه إن ميديا" التي تقدّم ذخراً من الأعمال المشتركة مع شركات تشمل "إن دي تي ڤي 24×7" و"إنديا تي ڤي" و"سبايس جيت".

وجهة رائدة للنمو

ساهمت عولمة وسائل الإعلام والترفيه إلى تعزيز مكانة دبي، التي تقع على بعد ثماني ساعات جواً من ثلاثة أرباع سكان العالم، وجهةً عالميةً رائدةً للتميز الإبداعي. وتُعدّ دبي بوابة إلى قاعدة واسعة ومتنوّعة من الفئات المستهدفة من الجمهور، حيث تسعى دوماً إلى دعم المواهب من خلال مبادرات مثل برنامج التأشيرة الذهبية، الذي استقطب نخبة من أبرز الشخصيات السينمائية والإبداعية الهندية على مرّ السنوات القليلة الماضية.

ويسهم التنسيق الإستراتيجي والتعاون المستمرّ بين مدينة دبي للاستديوهات ولجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي في تعزيز القدرة على مواصلة استقطاب صنّاع المحتوى الموهوبين، حيث توفّر هذه اللجنة من مقرّها القائم في مدينة دبي للاستديوهات الدعم اللازم لمجموعة من أنشطة إنتاج المحتوى، بما يضمن للمنتجين وصنّاع الأفلام وفرق عملهم تجارب تصوير سلسة وفعّالة. وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم ما يزيد عن 3.5 ملايين هندي، بما يؤكد على نجاح دبي في ترسيخ مكانتها الرائدة كشريك يدعم طموحات القطاعين السينمائي والرقمي في الهند للتوسّع عالمياً، بما يشمل أعمال باللغات الهندية والمالايالامية والتيلجو والتاميلية.

وتعدّ مدينة دبي للاستديوهات صلة وصل إستراتيجية تربط بين المبدعين الهنود والفئات المستهدفة من الجمهور حول العالم، حيث سجّلت استوديوهاتها العازلة للصوت وحاضنة الأعمال in5 للإعلام أكثر من 358 ألف دقيقة من المحتوى الأصلي خلال فترة تعادل 198 يوماً من التصوير والتسجيل.

وتسهم مدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج في تزويد قطاع الإعلام والترفيه في المنطقة بالبنية التحتية الحديثة التي تلبّي احتياجات مختلف القطاعات، بما في ذلك الاستوديوهات العازلة للصوت، وهي من أكبر المرافق من نوعها على مستوى المنطقة، والاستوديوهات والمساحات المخصّصة للتصوير وخزانات المياه ومكاتب الإنتاج واستوديوهات تسجيل الصوت، التي تشكّل منظومة متكاملة لتلبية كافة الاحتياجات المرتبطة بإنتاج المحتوى.

ويوفّر كذلك القطاع الإعلامي الخاصّ بمجموعة تيكوم، الذي يضمّ أكثر من 3,500 عميل من الشركات العالمية والإقليمية وما يزيد عن 38 ألف مبدع متخصّص، الدعم للناشئين من صنّاع المحتوى السردي عبر حاضنة الأعمال in5 للإعلام، وهي حاضنة الأعمال المتخصّصة في مجال الإعلام والتابعة لحاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال in5. وتقدّم حاضنة الأعمال in5 للإعلام من خلال مركز الابتكار الخاصّ بها في مدينة دبي للإنتاج مساحات العمل المشتركة ومعدات الإنتاج وفرص التواصل والإبداع والتعاون، لتكون بمثابة منصّة مبتكرة لإطلاق روّاد الأعمال والمبتكرين في مجال الإعلام.

تُعدّ مدينة دبي للاستديوهات من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2534537/TECOM_Group_Dubai_Studio_City.jpg