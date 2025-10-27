مركز Queen Square للتصوير الطبي: تقنية جديدة قد تحسّن النتائج لمرضى الرعاش مجهول السبب

بيلينغزهيرست، إنجلترا, 27 أكتوبر / تشرين أول 2025 /PRNewswire/ -- كشفت دراسة جديدة أجراها جراحو أعصاب عالميون في مركز Queen Square للتصوير الطبي بلندن عن تقنية تصوير تشكل اختراقاً علمياً يعزز بشكل كبير دقة ونتائج العلاج بالموجات فوق الصوتية المركَّزة الموجَّهة بالرنين المغناطيسي (MRgFUS)، وهو علاج غير باضع للرعاش مجهول السبب.

Left image shows an example of an image used for treatment elsewhere. Right shows an example of the FAT-1 images used by neurosurgeons at Queen Square Imaging Centre.

يؤثر الرعاش مجهول السبب على أكثر من مليون شخص في المملكة المتحدة وملايين آخرين في جميع أنحاء العالم، مسبباً رعشة لا يمكن السيطرة عليها، ما يؤثر بشدة على جودة حياة المصابين. تُعد الأدوية في الغالب خط العلاج الأول، لكنها تفشل في مساعدة كثير من المرضى على المدى الطويل، ما يؤدي غالباً إلى اللجوء لتدخلات علاجية أكثر تقدماً.

توفر اليوم تقنية جديدة تستخدم التصوير بتقنية FAT1 ، وهو نهج متطور للتصوير بالرنين المغناطيسي يدمج أنواعاً متعددة من الفحوصات، الأمل للمرضى.

أفادت دراسة نُشرت في دورية BMJ Neurology Open عن أول استخدام للتصوير بتقنية FAT1 لتوجيه الموجات فوق الصوتية المركَّزة في علاج الرعاش مجهول السبب. اعتمد الأطباء تقليدياً على خرائط دماغية عامة لتقدير موقع المنطقة المستهدفة داخل الدماغ، وهي النواة البُطَينية المتوسطة (Vim) ، التي تكون صغيرة للغاية ويصعب تصورها في فحوصات الرنين المغناطيسي القياسية.

تتيح تقنية التصوير FAT1 للجراحين رؤية مباشرة للنواة البُطَينية المتوسطة ( Vim ) الخاصة بكل مريض، ما يتيح إجراء العلاج بدقة عالية.

قال السيد حارث أكرم، جراح أعصاب استشاري في مركز Queen Square للتصوير الطبي الذي طوّر التقنية وقاد البحث: "يُعد التصوير بتقنية FAT1 نقلة نوعية في هذا المجال، فمن خلال تحسين رؤية البنى الدماغية التي نحتاج إلى استهدافها، يمكننا تقديم هذا العلاج غير الباضع بدقة أكبر ونتائج أسرع وآثار جانبية أقل، ما يُحدث فرقاً حقيقياً في حياة المرضى".

أبرز نتائج الدراسة:

علاج 14 مريضاً

انخفاض الرعاش بنسبة 60% بعد 12 شهراً

أفاد جميع المرضى بتحسن جودة الحياة

آثار جانبية أخف وأقصر مدة

إجراءات أسرع، طاقة مستخدمة أقل، استهداف دقيق من المرة الأولى

على عكس العلاجات التقليدية مثل التحفيز الدماغي العميق ( DBS ) أو الاستئصال الراديوي (RFA) ، فإن علاج MRgFUS غير باضع تماماً ولا يتطلب شقاً جراحياً. يوجه هذا العلاج الموجات فوق الصوتية لتسخين المنطقة المسببة للرعاش في الدماغ وإتلافها بشكل دقيق تحت توجيه الرنين المغناطيسي في الوقت الفعلي.

من دون جراحة أو غرسات ومع إمكانية التعافي السريع، بات MRgFUS الخيار العلاجي المفضل للمرضى المؤهلين الذين لا يستجيبون للأدوية.

أضاف السيد أكرم: "تمثل هذه الدراسة مستقبل علاج الرعاش، فمع التقنيات الجديدة مثل التصوير بتقنية FAT1 ، أصبحنا قادرين على تخصيص الرعاية بطريقة أكثر أماناً وذكاءً وفعالية، ما يمنح المرضى فرصة أفضل لاستعادة السيطرة على حياتهم وتحسين جودتها".

يجب على المرضى دائماً استشارة الطبيب المختص ومناقشة حالتهم مع طبيب أعصاب أو اختصاصي اضطرابات الحركة لتقييم مدى ملاءمة العلاج.

السيد حارث أكرم جراح أعصاب استشاري في مركز Queen Square للتصوير الطبي ، وهو من طوّر تقنية التصوير FAT-1 وقاد البحث .

السيد أكرم رائد في جراحة المِهاد الموجهة بالاتصال العصبي لعلاج الرعاش، وهو رئيس تحرير النشرة الإخبارية للجمعية العالمية لجراحة الأعصاب التجسيمية والوظيفية ( WSSFNS ).

الدراسة: San San Xu ,1,2 Harith Akram,1,2 Valentina Lind,1,2 Jonathan Hyam,1,2 Indran Davagnanam,3 Prasad Korlipara,2 Tabish A Saifee,2 Thomas Foltynie,1,2 Ludvic Zrinzo,1,2 Patricia Limousin,1,2 Marie T Kruger1,2,4. FAT1-weighted MRI-guided focused ultrasound thalamotomy for essential tremor. BMJ Neurology Open 2025;7:e001104. doi:10.1136/bmjno-2025-001104

مواد تكميلية إضافية عبر الإنترنت: . https://doi.org/10.1136/bmjno-2025-001104

مركز Queen Square للتصوير الطبي :

مرفق رائد عالمياً في التصوير العصبي والتصوير التشخيصي، يخدم مرضى هيئة الخدمات الصحية الوطنية ( NHS ) والمرضى من القطاع الخاص.

المركز المستقل الوحيد في المملكة المتحدة الذي يقدم العلاج بالموجات فوق الصوتية المركَّزة الموجَّهة بالرنين المغناطيسي (MRgFUS) ، والتحفيز الدماغي العميق (DBS) ، والاستئصال الراديوي (RFA) ، والعلاج الإشعاعي بسكين غاما في موقع واحد.

بالشراكة مع معهد علم الأعصاب في كوين سكوير التابع لكلية لندن الجامعية ( UCL ) والمستشفى الوطني لطب الأعصاب وجراحة الأعصاب، تُعاد استثمار جميع الأرباح في أبحاث الأعصاب وخدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية ( NHS ) ورعاية المرضى.

يضم الفريق متخصصين رائدين عالمياً هما البروفيسور لودفيك زرينزو ، والبروفيسورة باتريشيا ليموزين .

