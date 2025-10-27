Queen Square Imaging Centre : une nouvelle technique pourrait améliorer les résultats pour les patients atteints de tremblement essentiel

BILLINGSHURST, Angleterre, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude effectuée par des neurochirurgiens de renommée mondiale du Queen Square Imaging Centre à Londres a dévoilé une technique d'imagerie révolutionnaire qui améliore considérablement la précision et les résultats de l'ultrason focalisé guidé par RM (MRgFUS) - un traitement révolutionnaire et non invasif pour le tremblement essentiel.

Left image shows an example of an image used for treatment elsewhere. Right shows an example of the FAT-1 images used by neurosurgeons at Queen Square Imaging Centre.

Affectant plus d'un million de personnes au Royaume-Uni et des millions d'autres dans le monde, le tremblement essentiel provoque des secousses incontrôlables qui affectent gravement la qualité de vie de l'individu. Les médicaments constituent souvent la première ligne de traitement, mais ils ne parviennent pas à aider de nombreux patients à long terme, ce qui conduit souvent à des interventions plus avancées.

Aujourd'hui, une nouvelle technique utilisant l'imagerie FAT1 - une approche IRM sophistiquée qui fusionne plusieurs types de scanners - offre un espoir aux patients.

Une étude publiée sur BMJ Neurology Open fait état de la première utilisation de l'imagerie FAT1 pour guider des ultrasons focalisés dans le traitement du tremblement essentiel. Traditionnellement, les cliniciens s'appuient sur des cartes cérébrales généralisées pour estimer l'emplacement de la zone cible dans le cerveau - le noyau intermédiaire ventral (Vim) - qui est extrêmement petit et difficile à visualiser dans les examens IRM standard.

L'imagerie FAT1 permet de résoudre ce problème en donnant aux chirurgiens une vue directe du Vim de chaque patient, ce qui permet un traitement précis.

« L'imagerie FAT1 change la donne », a déclaré M. Harith Akram, neurochirurgien consultant à Queen Square Imaging, qui a mis au point la technique et dirigé la recherche. « En améliorant la visibilité des structures cérébrales que nous devons cibler, nous pouvons fournir ce traitement non invasif avec une plus grande précision, des résultats plus rapides et moins d'effets secondaires, ce qui améliore considérablement la vie des patients. »

Points forts de l'étude :

14 patients traités

60 % de réduction des tremblements à 12 mois

Tous ont fait état d'une meilleure qualité de vie

Effets secondaires plus légers et de plus courte durée

Procédures plus rapides, moins d'énergie utilisée, ciblage précis du premier coup

À la différence des traitements traditionnels tels que la stimulation cérébrale profonde (SCP) ou l'ablation par radiofréquence (RFA), le MRgFUS est totalement non invasif et ne nécessite aucune incision. Ce traitement concentre les ondes sonores pour chauffer et détruire en douceur la zone du cerveau responsable des tremblements, sous guidage IRM en temps réel.

Sans chirurgie, sans implants et avec une récupération plus rapide, MRgFUS devient le traitement de choix pour les patients éligibles qui ne répondent pas aux médicaments.

« Cette étude représente l'avenir du traitement des tremblements », a ajouté M. Akram. « Grâce à de nouvelles techniques telles que l'imagerie FAT1, nous sommes en mesure de personnaliser les soins de manière plus sûre, plus intelligente et plus efficace et, en fin de compte, de donner aux patients une meilleure chance de reprendre le contrôle et améliorer leur qualité de vie. »

Les patients doivent toujours solliciter l'avis d'un professionnel et discuter de leur état avec un neurologue ou un spécialiste des troubles du mouvement.

M. Harith Akram - neurochirurgien consultant au Queen Square Imaging Centre - a mis au point la technique d'imagerie FAT-1 et dirigé les recherches.

M. Akram est un pionnier de la chirurgie thalamique guidée par la connectivité pour les tremblements et le rédacteur en chef du bulletin d'information de la Société mondiale de neurochirurgie stéréotaxique et fonctionnelle (WSSFNS).

Étude : San San Xu ,1,2 Harith Akram,1,2 Valentina Lind,1,2 Jonathan Hyam,1,2 Indran Davagnanam,3 Prasad Korlipara,2 Tabish A Saifee,2 Thomas Foltynie,1,2 Ludvic Zrinzo,1,2 Patricia Limousin,1,2 Marie T Kruger1,2,4. « FAT1-weighted MRI-guided focused ultrasound thalamotomy for essential tremor. » (Thalamotomie à ultrasons focalisés guidée par IRM en pondération FAT1 pour le tremblement essentiel). BMJ Neurology Open 2025;7:e001104. doi:10.1136/bmjno-2025-001104

Matériel supplémentaire en ligne : https://doi.org/10.1136/bmjno-2025-001104 .

Queen Square Imaging Centre :

Centre de neuro-imagerie et d'imagerie diagnostique de premier plan au niveau mondial, au service des patients du NHS et du secteur privé.

Le seul centre indépendant du Royaume-Uni à proposer au même endroit la MRgFUS, la stimulation cérébrale profonde (SCP), l'ablation par radiofréquence (RFA) et la radiothérapie Gamma Knife.

En partenariat avec l'Institut de neurologie UCL Queen Square et l'Hôpital national de neurologie et de neurochirurgie, tous les bénéfices sont réinvestis dans la recherche neurologique, les services du NHS et les soins aux patients.

L'équipe comprend des spécialistes de renommée mondiale : le Professeur Ludvic Zrinzo et leProfesseur Patricia Limousin.

