مزاد FUTUREGRAIL الافتتاحي عبر الإنترنت للساعات التي يهوى الناس جمعها في سنغافورة

سنغافورة، 3 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- FutureGrail، وهي شركة استشارات استثمارية رائدة للساعات الراقية ومقرها سنغافورة، يسرها أن تعلن عن مزادها الافتتاحي عبر الإنترنت للساعات التي يهوى الناس جمعها، والذي سيبدأ في 8 سبتمبر ويستمر حتى 21 سبتمبر 2023.

يقدم مزاد FutureGrail أحد أقل الأقساط المتاحة للساعات الراقية والتي يهوى الناس جمعها، مما يضمن فرصة لا مثيل لها لكل من المشترين والبائعين. مع قسط المشتري البالغ 5% فقط مفروض فوق سعر المطرقة، تسعى FutureGrail جاهدة لخلق المساواة وتعزيز النتائج ذات المنفعة المتبادلة.

Patek Philippe, Lot Ref. 3448 G, self-winding, perpetual calendar, moon phases, white gold (18-carat), integrated bracelet, unique gray color dial, circa 1975. Estimate: US$600,000-900,000 (Left to Right) F.P. Journe (Ferrari dial), Audemars Piguet for "E. Gübelin, Lucerne” Pocket Watch and Patek Philippe 1518J First Series FutureGrail Inaugural Auction 8th - 21st September 2023

وقال Ali Nael، الرئيس التنفيذي ومؤسس FutureGrail: "إن تحقيق المساواة في السوق وخلق وضع مربح للجانبين للمشترين والبائعين هو الهدف الرئيسي الذي تسعى FutureGrail لتحقيقه".

"كواحدة من قيمنا الأساسية لتعزيز نجاح العملاء والعلاقات طويلة الأجل، سيتم التنازل عن علاوة البائع البالغة 5% مقابل إرجاع الساعات التي يشتريها العملاء على منصتنا في غضون عام واحد من تاريخ الشراء. نحن نقف وراء الساعات المعروضة للبيع فهي مدعومة بتصنيفنا للقطع وخبرتنا الداخلية الشاملة، مما يضمن تجربة سلسة لعملائنا" هذا ما قاله Nael.

أوضح Mohsin Rizvi، مدير العمليات والمؤسس المشارك لشركة FutureGrail: "إن تقارير الحالة وأوصاف الساعات من قبل السيد Tellier تصور التمثيل الأكثر دقة لكل ساعة". "نحن نسعى جاهدين لنقدم للمشترين الشفافية الكاملة وراحة البال فيما يتعلق بأصولهم المشتراة."

يؤكد Arnaud Tellier، رئيس قسم التنظيم في FutureGrail، على الدور الحاسم للخبراء في ضمان سلامة العناصر المعروضة في المزاد. يوضح Tellier أن دوره هو استخدام خبرته "لتقييم العناصر بدقة، وتحديد أصلها وأصالتها وحالة الحفاظ عليها وقيمتها السوقية".

كان Tellier في السابق رئيسًا لمتحف Patek Philippe لمدة 11 عامًا، وهو أيضًا المدير السابق لواحد من أقدم دور المزادات لصناعة الساعات في العالم.

ويوضح قائلًا: "هدفنا هو تقديم سلع ذات جودة عالية في المزاد في جميع نطاقات الأسعار، يتم اختيارها لجاذبيتها، أو تقنيتها، أو جماليتها، أو اهتمامها التاريخي، أو مصدرها، أو ندرتها، أو حالة حفظها".

لدى Tellier أيضًا بعض النصائح لهواة الجمع الذين يدخلون مزادهم الأول: "من المهم أن نلاحظ أن المشاركة في مزاد يتطلب إعدادًا كافيًا، لا سيما فيما يتعلق بالبحث في العناصر، ووضع الميزانية، وفهم قواعد البيع، وتقييم جميع التفاصيل المقدمة، ونحن نهدف إلى تسهيل هذه العملية من خلال كونها مدفوعة من قبل العميل."

كتالوج رائع

يتكون مزاد FutureGrail المنسق من حوالي 180 قطعة تضم بعضًا من أرقى العلامات التجارية في العالم، بما في ذلك Patek Philippe و Audemars Piguet و Rolex و F.P. Journe و A. Lange & Söhne و Cartier و Daniel Roth و Gérald Genta و MB&F و Richard Mille و Romain Gauthier و Roger Dubuis و Urwerk. تنقسم الساعات إلى أربع فئات، الحديثة والمستقلة وساعات المعصم القديمة والكلاسيكية وساعات الجيب.

وفقًا لـ Tellier، فإن ساعة Patek Philippe، المرجع 3448، وهي ساعة تقويم دائمة ذاتية الملء مع مراحل القمر في سوار مدمج من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا ومينا رمادية اللون فريدة من نوعها من عام 1975، هي قطعة استثنائية. وتُقدر بنحو 600000 دولار أمريكي إلى 900000 دولار أمريكي.

ساعة F.P. Journe، 2001 "Tourbillon Souverain Remontoir d'Egalité 38 ملم من "مجموعة النحاس" المصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا هي أيضًا قطعة رائعة وتقدر قيمتها بين 500000 و 900000 دولار أمريكي وهي قطعة رائعة أخرى، كما يقول Tellier.

وفقًا لـ Nael، فإن ساعة F.P. Journe، ذات اللف اليدوي، رقم 100 من الكرونوغراف الثاني "Centigraphe Souverain"، وغالبًا ما يطلق عليه قرص فيراري، من "مجموعة البوتيك" باللون الذهبي عيار 18 قيراطًا مع قرص كروم أحمر، وسوار بلاتيني مدمج هي أيضًا استثنائية. وتُقدر بنحو 300000 دولار أمريكي إلى 500000 دولار أمريكي.

فئة ساعات اليد القديمة (حوالي 1920-1970) تسلط الضوء على Patek Philippe 1518، مع التوقيع الطويل لشركة Patek Philippe & Co ومع قرص Mile (السوق الأمريكية) من عام 1946، والتي تقدر بمبلغ 500000 دولار أمريكي إلى 700000 دولار أمريكي.

تشمل فئة ساعات الجيب Patek Philippe، المرجع 605 J HU (Heures Universelles)، ساعة الجيب مع التوقيت العالمي من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا من عام 1948، وتقدر بمبلغ 60000 دولار أمريكي إلى 100000 دولار أمريكي؛ وساعة Audemars Piguet، التي صنعها Audemars Piguet لـ "E. Gübelin، Lucerne" - ساعة جيب Art Deco Enamel ذات مكرر دقائق نادر ومعقد لمدة أجزاء من الثانية من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا من عام 1920، تقدر بمبلغ 100000 دولار أمريكي إلى 200000 دولار أمريكي.

كيفية التسجيل

المزاد عبر الإنترنت وسيتم إجراؤه بالدولار الأمريكي. ستكون بعض الساعات معروضة للبيع بدون سعر احتياطي. سيتم عقد جلسات المزاد في مقر FutureGrail في سنغافورة والذي يتضمن منشأة تخزين وخزائن معفاة من الضرائب. يمكن للمشترين اختيار إيداع الساعات في صناديق الإيداع الخاصة بهم بمفاتيح مزدوجة يسيطرون عليها هم ومالكا أميت، أو شحن الساعات إلى بلدهم عبر الشحن الآمن أو تحصيلها معفاة من الضرائب في المطار. فريق FutureGrail موجود لمساعدة عملائهم في الخدمات اللوجستية لإيجاد أسرع طريقة لتخزين ساعاتهم الثمينة والحصول عليها.

للمشاركة، يحتاج مقدمو العطاءات إلى التسجيل عبر الإنترنت، وسيتم عرض الساعات في FutureGrail للمشاهدة قبل المزاد حيث ستتاح الفرصة لهواة الجمع ومقدمي العطاءات لفحص الساعات شخصيًا والتعرف على فريق قيادة FutureGrail. ستستمر المعاينة من 1 سبتمبر حتى نهاية المزاد في 21 سبتمبر 2023.

للتسجيل

اذهب إلى https://www.futuregrail.com/auctions

المعاينة

1 سبتمبر – 21 سبتمبر 2023

المزاد

8 سبتمبر – 21 سبتمبر 2023

FutureGrail Pte Ltd

100E Pasir Panjang Road,

B&D Building, 03-01/03-02,

Singapore 118521

نبذة عن FUTUREGRAIL

FutureGrail هي شركة استشارية استثمارية رائدة للساعات الراقية تقع في سنغافورة وتقدم مزادات دولية - ستشمل قريبًا مزادات مجزأة - إلى جانب مشورة الخبراء والإرشادات لمشاهدة جامعي الساعات والمستثمرين.

تأسست FutureGrail على يد جامع الساعات الشهير Ali Nael وشريكه التجاري Mohsin Rizvi. تعمل الشركة مع مؤرخ الساعات الشهير Arnaud Tellier، كرئيس قسم التنظيم والمزادات. كان Tellier رئيسًا لمتحف Patek Philippe لمدة 11 عامًا وهو المدير السابق لواحد من أقدم دور مزادات صناعة الساعات في العالم. (انظر الملحق للحصول على تفاصيل حول الفريق)

تستضيف FutureGrail متحفًا للساعات، يضم واحدة من أندر مجموعات الساعات والتحف في العالم، مع أكثر من 200 ساعة نادرة وذات أهمية تاريخية يعود تاريخها إلى أوائل القرن التاسع عشر.

يحتوي المقر الرئيسي على منشأة تخزين معفاة من الضرائب، مصممة لحماية أندر المجموعات في العالم مع خدمات ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات المحصلين والمستثمرين من الاستحواذ إلى الخروج. يتمتع المرفق بتدابير أمنية لا مثيل لها بدعم من خبراء الأمن العالميين Malca-Amit يتميز بالمراقبة على مدار الساعة، وضوابط الوصول المتقدمة، والتغطية التأمينية الكاملة.

الموقع الإلكتروني: www.futuregrail.com

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APPENDIX THE FUTUREGRAIL TEAM

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2165657/Patek_Philippe_Lot_Ref_3448_G_self_winding_perpetual_calendar_moon.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2165658/Left_Right__F_P_Journe__Ferrari_dial__Audemars_Piguet_E.jpg

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=4IIASKhaDJs

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2045213/Logo.jpg

للتواصل: البريد الإلكتروني: [email protected]، أو اتصل على: ‎+65 88032217; صدر لصالح FutureGrail وبالنيابة عنها بواسطة Bless Inc Asia Daryl Dee Teo| [email protected] | +6596701646

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