مستشفى Ratchaphruek في خون كاين، تايلاند يحصل على اعتماد GHA مع التميز، مؤكدًا خدماته ذات المستوى العالمي للمسافرين للعلاج

خون كاين، تايلاند، 22 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- مستشفى Ratchaphruek في مقاطعة خون كاين، تايلاند، قد حقق إنجازًا مهمًا من خلال منحه الاعتماد مع التميز لخدمات السفر الطبي من خلال الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA). يؤكد هذا التكريم على التزام مستشفى Ratchaphruek الثابت بتقديم خدمات طبية عالمية المستوى ويضعها كوجهة موثوقة للمسافرين للعلاج الذين يبحثون عن رعاية استثنائية. Ratchaphruek هو أول مستشفى في شمال شرق تايلاند يحصل على هذا الشرف المتميز من GHA، الشركة الرائدة في اعتماد السفر الطبي.

مستشفى Ratchaphruek، تحت قيادة الرئيس التنفيذي الموقر، الدكتور Teerawat Srinakarin، اكتسب سمعة ممتازة لخدمات الرعاية الصحية المتميزة والنهج الذي يركز على المريض. وقد أدى سعي المستشفى لتحقيق التميز إلى الاعتراف بها كشركة رائدة في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة. وفقًا للدكتور Teerawat، "تقع رعاية الإنسان في صميم كل ما نقوم به في مستشفى Ratchaphruek. تم تصميم أنظمة التوصيل الطبي لدينا وإدارتها وتنفيذها بعناية من خلال موقف محب وهادف يحترم معتقدات كل مريض وقيمه وعواطفه وخلفيته الثقافية واحتياجاته الفردية. هذا النهج الذي لا يتزعزع والذي يركز على الشخص هو حجر الزاوية في فلسفتنا وممارساتنا في مجال الرعاية الصحية".

يمثل اعتماد GHA المرموق علامة فارقة في سعي مستشفى Ratchaphruek للتميز في خدمات السفر الطبي. إن التزام المستشفى بتقديم تجارب استثنائية للمرضى، إلى جانب تركيزه على النتائج السريرية والسلامة، يميزه كمؤسسة رائدة في المنطقة.

وتابع الدكتور Teerawat قائلًا: "كان لمستشفى Ratchaphruek تجربة رائعة مع GHA. يسعدنا أن نسلط الضوء على أن فريق المساحين في GHA أجرى تقييمًا دقيقًا وفقًا لجميع معايير GHA، مع الحفاظ أيضًا على سلوك دافئ وودود طوال الوقت. ونتيجة لذلك، شعرنا ليس فقط بتقييم شامل ولكن أيضًا بدعم وثقة حقيقيين بشأن عملية اعتماد GHA. ويؤكد اعتماد GHA مع التميز على مكانتنا كمؤسسة طبية رائدة ويعزز التزامنا بتقديم رعاية عالمية المستوى".

الاعتماد العالمي للرعاية الصحية هي منظمة مشهورة في مجال السياحة الطبية وصناعة السياحة الصحية. يتم تطوير معاييرها الدولية، المعتمدة من قبل ISQua/IEEA، والمعايير المهنية للسفر الطبي بالتعاون مع خبراء عالميين رائدين، بما في ذلك مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين وأصحاب العمل. يعمل ختم اعتماد GHA كرمز للثقة، حيث يؤكد للمرضى والدافعين الدوليين أن مستشفى Ratchaphruek قد نفذ إجراءات وسياسات شاملة لتعزيز سلامة المرضى وتجربة المريض الشاملة.

تعمل عملية الاعتماد على تمكين مقدمي الرعاية الصحية من جذب مرضى السفر الطبي وتلبية احتياجاتهم، ليس فقط من أجل رفع النتائج السريرية ورضا المرضى ولكن أيضًا التأثير بشكل إيجابي على الأداء العام للمنظمة.

قالت السيدة Renée-Marie Stephano، الرئيس التنفيذي لاعتماد الرعاية الصحية العالمية: "يسعدنا منح مستشفى Ratchaphruek اعتمادًا مع التميز، وهو أعلى تمييز في GHA، والذي يؤكد أنهم استوفوا المعايير الدولية الصارمة عبر رحلة السفر الطبي بأكملها". "من الاستفسارات الأولى إلى الدعم بعد الخروج، تقدم Ratchaphruek رعاية وخدمة شخصية بشكل استثنائي لكل مريض. إن التزامهم برفاهية ورضا المرضى المسافرين، والتركيز على التحسين المستمر، أمر مثير للإعجاب حقًا. أهنئ الدكتور Teerawat وفريق مستشفى Ratchaphruek بأكمله على تحقيق هذا التقدير الذي يستحقونه عن جدارة لتفانيهم في التميز ".

مع حصول مستشفى Ratchaphruek على اعتماد GHA مع التميز، ينضم المستشفى إلى شبكة محترمة من مقدمي الخدمات المعترف بهم دوليًا. ويؤدي هذا التقدير أيضًا إلى زيادة الرؤية من خلال مبادرات التوعية للمستهلكين التي أطلقتها هيئة المستشفيات العامة، والوصول إلى جمهور عالمي، وزيادة ترسيخ مستشفى Ratchaphruek كوجهة موثوقة ومفضلة للرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن مستشفى Ratchaphruek

تقع مستشفى Ratchaphruek في خون كاين في الجزء الشمالي الشرقي من تايلاند. تم إنشاء المستشفى في 1994 كمستشفى خاصة ذات تخصصات عامة بسعة 50 سريرًا مع إسقاط 200 سرير "مستشفى البيئة الشافية" في عام 2018. رؤيتنا هي تقديم المعايير الدولية والرعاية الصحية الإنسانية. بهذه الطريقة، نتخيل المريض كمريض وليس كعميل، والطبيب كطبيب وليس فقط كجندي خدمات طبية. جميع الموظفين هم 'مقدمو الرعاية' الذين لديهم نفس الغرض والمواءمة مع القيمة الأساسية للمؤسسة، وهي "السعادة من خلال العطاء".

نبذة عن الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA):

الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA) هو السلطة العالمية المعترف بها في الاعتماد وإصدار الشهادات التي تركز على السفر الطبي والعافية والسياحة الصحية والسلامة والرفاهية. تأسست GHA في عام 2016، وتركز هدفها التجاري الأولي على تحسين تجربة المرضى للمسافرين الطبيين ودعم مقدمي الرعاية الصحية في التحقق من الجودة، وزيادة الرؤية، وتنفيذ نموذج أعمال مستدام للسفر الطبي. منذ ذلك الحين، أصبحت GHA رائدة في مجموعة متنوعة من البرامج للمؤسسات والأفراد بما في ذلك الاعتماد و الشهادة و التدريب و التطوير والتحسين والخدمات الاستشارية، في جميع جوانب الصحة والرفاهية.

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