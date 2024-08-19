مستقبل البنية التحتية غير الأرضية: SCEYE تُظهر نجاحًا باهرًا في الطيران النهاري في طبقة الستراتوسفير باستخدام الطاقة المتجددة

THE FUTURE OF NON-TERRESTRIAL INFRASTRUCTURE: SCEYE DEMONSTRATES BREAKTHROUGH DIURNAL FLIGHT IN THE STRATOSPHERE WITH RENEWABLE ENERGY

روزويل ، نيو مكسيكو, 19 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة ساي "Sceye"، وهي شركة طيران ذات خلفية في علوم المواد ومصنّعة لأنظمة منصات الارتفاعات العالية، أنها أكملت رحلة نهارية كاملة في طبقة الستراتوسفير أثناء البقاء فوق منطقة التشغيل. يمثل ذلك علامة فارقة حاسمة نحو الرحلات الطويلة الأمد لأشهر أو سنوات باستخدام الطاقة الشمسية خلال ساعات النهار ، وقدرة البطارية التي تسمح بالطيران ليلاً من خلال إعادة الشحن الشمسي في الصباح التالي. تم إطلاق نظام منصات الارتفاعات العالية في الساعة 7:36 صباحًا بالتوقيت القياسي الجبلي في 15 أغسطس من منشأة نيو مكسيكو التابعة للشركة وهبطت في الساعة 12:21 مساءً بالتوقيت القياسي الجبلي في اليوم التالي بعد إكمال نقاط اختبار الطيران.

قال الرئيس التنفيذي ومؤسس ساي ، ميكيل فسترغارد فراندسن: "يمثل ذلك علامة فارقة مهمة لفريق ساي ، نحو فتح فرص واسعة في طبقة الستراتوسفير ، وبناء طبقة جديدة تمامًا من البنية التحتية بين الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية". توفر القدرة على البقاء في الستراتوسفير لفترات طويلة فوق منطقة التشغيل منظورًا فريدًا للكشف عن الكوارث المناخية في الوقت الفعلي مثل حرائق الغابات وتسرب الميثان ، بالإضافة إلى توفير إمكانية الاتصال للمليارات من غير المتصلين الذين لا تستطيع البنى التحتية التقليدية خدمتهم.

أدى إطلاق اليوم إلى تعزيز جميع الأهداف الرئيسية في الستراتوسفير لبرنامج اختبار ساي لعام 2024 ، بما في ذلك استعراض الطيران النهاري، وإعادة التموضع الخاضعة للسيطرة، والقدرة على البقاء فوق منطقة التشغيل. سيسمح إنجاز هذه الأهداف لشركة ساي ببدء حالات الاستخدام التجاري.

قالت ستيفاني لونغو ، رئيس عمليات ساي: "كانت الرحلة إظهارًا مهمًا لأداء منصتنا ومرونتها. أتطلع إلى رؤية نطاق النمو والقدرات مع كل رحلة تالية".

أكملت ساي عشرين رحلة اختبارية ، مع رحلتين اختباريتين إضافيتين مخططتين لعام 2024 ، مما يعزز من نضج المنصة استعدادًا لإطلاق الاستخدام التجاري.

حملت الرحلة مجموعة حمولة متقدمة تتكون من أدوات لمعالجة بعض القضايا الأكثر أهمية للبشرية تلك الأدوات هي كاميرات التجسيم البصري، لإنشاء نماذج ارتفاع دقيقة تستخدم لفهم الكوارث مثل الفيضانات والزلازل وكيفية التخفيف من آثارها ؛ وكاميرات الأشعة تحت الحمراء للسماح بالتنبؤ حرائق الغابات والكشف عنها وكشف تسربات الميثان في الوقت الحقيقي ، الأمران اللذان يمثلان مصدرين مهمين للاحترار العالمي. تضمنت الحمولة أيضًا رادار الفتحة الاصطناعية الذي يسمح للمنصة بالرؤية من خلال الغيوم ومراقبة الأنظمة الأكثر أهمية في الكوكب في أي طقس ووقت من اليوم.

حول Sceye

شركة ساي هي شركة طيران تأسست في عام 2014 لإطلاق العنان للإمكانيات المحتملة في طبقة الستراتوسفير من خلال التحليق بجميع الناس وتوصيلهم، مع حماية كوكبنا. تقود الشركة صناعة أنظمة منصات الارتفاعات العالية لتوفير اتصال عالمي وعادل ، وتحسين مراقبة تغير المناخ ، وإدارة الموارد الطبيعية ، واكتشاف حرائق الغابات، وتحسين الكشف عن الكوارث واحتوائها قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.

الاستفسارات الصحفية:

Kristian Ullum Vind

[email protected]

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