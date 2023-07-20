مستكشف المستقبل: Unitree Go2 - روبوت رباعي الأرجل للذكاء الاصطناعي المجسد

هانغتشو، الصين، 20 يوليوز/تموز 2023 /PRNewswire/ -- في 12 يوليوز/تموز، كشفت شركة Unitree النقاب عن أحدث روبوت رباعي الأرجل - Unitree Go2، والذي يتميز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المجسدة. من المتوقع أن يحدث هذا المنتج ثورة في صناعة الروبوتات رباعية الأرجل للمستهلكين، مما يؤدي إلى تحول هذا القطاع.

السعر المبدئي للروبوت هو 1600 دولار (دون الضرائب والشحن).

1. يقوم نظام LIDAR القياسي فائق العرض رباعي الأبعاد بترقية نظام التعرف بنسبة 200٪.

Future Explorer: Unitree Go2 - Quadruped Robot of Embodied AI

يتميز Go2 بنظام LIDAR رباعي الأبعاد L1 المطور ذاتيًا من Unitree مع تعرف عريض للغاية نصف كروي 360 درجة×90 درجة ونقطة عمياء صغيرة جدًا ومسافة اكتشاف منخفضة تصل إلى 0.05 مترًا، مما يتيح له التعرف على التضاريس المختلفة.

2. الذكاء المتجسد: الذكاء الاصطناعي + الروبوت، تم إنشاء Go2 مع تمكين GPT

يحتضن GPT قاعدة لغوية كبيرة، والتي تمكن Go2 من فهم نية مستخدميه بشكل كامل وفهم محيطه بشكل أفضل. كما يمكن لـ Go2 اتخاذ قرارات بناءً على المعلومات الواردة من أجهزة الاستشعار الخاصة به.

3. جهاز التحكم عن بعد + قوة التحمل الطويلة + محرك عالي الأداء، ترقيات الأجهزة تجعل الروبوت صديقًا ذكيًا جديدًا.

لتحقيق إجراءات أكثر تعقيدًا وحركة أكثر سلاسة، تم تحسين أداء محرك Go2 بنسبة 30 ٪ مع عزم دوران مفصل يبلغ 45 نيوتن متر. إلى جانب ذلك، تمت زيادة سعة البطارية من 8000 إلى 15000 مللي أمبير في الساعة. الأهم من ذلك، أن Go2 يتميز بوحدة 4G وواي فاي 6 والبلوتوث 5.2 واتصالات شبكة مستقرة ومتنوعة.

4. المشية + الموقف + التفاعل دون اتصال بالإنترنت، ترقيات البرامج تجعل الروبوت يفهمك بشكل أفضل.

يتبنى Go2 نظام تشغيل وتحكم متقدم للتحرك بتوازن أقوى. بالإضافة إلى ذلك، تمت ترقية المساعد الصوتي لـ Go2 بما في ذلك الأوامر الصوتية دون اتصال بشكل كامل.

5. تحويل الصورة + مستشعر القوة + ترقيات OTA، استمتع بمتعة لا حدود لها في التطبيق الجديد.

يوفر Go2 نقل الصور في الوقت الفعلي وعرض خريطة الارتفاع بالرادار، مما يساعد المستخدمين على التحقق من المناطق المحيطة في أي وقت وفي أي مكان. يدعم التطبيق أيضًا عرض إعدادات كل مستشعر، وذلك للحصول على صورة أوضح لحالة تشغيل الروبوت. ميزة أخرى هي أن Go2 يمكنه ترقية برنامجه الخاص من خلال خدمة OTA لتحسين تجربة المستخدم.

6. جهاز مدمج مع ملحقات متعددة الاستخدامات وذات تقنية عالية

تم تجهيز Go2 بذراع آلية مؤازرة، ونظام ملاحة LIDAR، ووحدة طاقة الحوسبة العالية، وأكوام شحن ومجموعة من الملحقات القوية وعالية الأداء لتناسب احتياجات العملاء المختلفة.

يمثل الإعلان عن Unitree Go2 ثورة أخرى في مجال الروبوتات. بروح الابتكار، تدعوك Unitree إلى استكشاف المزيد من الاحتمالات باستخدام الروبوت.

نبذة عنا:

الموقع الرسمي: www.unitree.com/en/go2

متجر Go2: https://bit.ly/3DC7UZT

يوتيوب: www.youtube.com/watch?v=6zPvT0ig1VM

للتعاون التجاري: [email protected]

للاتصالات التجارية: ‎+86 15776583869

للتعاون التسويقي: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2156338/Unitree_Go2_ENCover_1.jpg

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