مشاركة Fapon في معرض Medlab Middle East لعام 2024: تطوير الرعاية الصحية المحلية من خلال تقنيات IVD

دونغقوان، الصين، 8 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- تستعرض شركة Fapon، وهي شركة عالمية رائدة في مجال علوم الحياة، حلولها الشاملة والمتكاملة لأجهزة IVD وتشارك أحدث رؤى الصناعة مع المتخصصين العالميين بشأن أجهزة التشخيص المختبري (IVD) في معرض Medlab Middle East لعام 2024 في دبي، الإمارات العربية المتحدة من 5 إلى 8 فبراير. وتهدف شركة Fapon، التي تكرس جهودها للاستفادة من تقنياتها المتطورة وخبرتها الصناعية الواسعة، إلى دعم نمو صناعة IVD المحلية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية المحلية مع تعزيز نظامها البيئي العالمي للتشخيص.

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وفي أثناء المعرض، ستقدم Fapon حلولاً شاملة ومتكاملة، مع التركيز على تطبيقات مثل CLIA، وNGS، وPCR. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم مجموعة متنوعة من المواد الخام الأساسية عالالية الأداء لتشخيص الأمراض، بما يلبي الاحتياجات التشخيصية المختلفة في المنطقة، بما في ذلك لحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، والسكري، والتهابات الجهاز الهضمي، وفيروس التهاب الكبد C، وفيروس التهاب الكبد B. من خلال استخدام تكنولوجيا IVD المدمجة في أساسها المتين، تقوم Fapon بدمج المواد الخام وخدمات الكواشف ومنصات الأدوات المفتوحة بسلاسة في حلول شاملة ومتكاملة، مما يوفر نهجًا موثوقًا به ومرنًا ومتكاملًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لشركاء IVD المحليين.

ومن خلال تسليط الضوء على حل CLIA الشامل الخاص بها، سيحتوي معرض Fapon على أحدث نظام CLIA عالي الإنتاجية، باسم Shine i8000/9000، المعروف على نطاق واسع بكفاءته ونتائجه السريعة. إن هذه الإضافة، التي تأتي إلى جانب Shine i1000 وShine i2000 الحاليين، تكمل مجموعة أدوات Fapon، وتوفر مجموعة شاملة من أدوات CLIA العالية والمتوسطة والمنخفضة الإنتاجية. وهذا يضمن توفير مجال أكثر شمولاً ومرونة من الاختيارات لشركائها في IVD.

وفي إطار التزام Fapon بتمكين الشركات المحلية العاملة في مجال IVD وتعزيز تطوير مجال الرعاية الصحية المحلية في الشرق الأوسط، أنشأت شراكة استراتيجية مع مركز الابتكار الصيني (CIC) في غرف دبي في عام 2023. ويهدف هذا التعاون إلى تقديم تقنيات ومنتجات وخدمات Fapon المبتكرة في مجال التشخيص والعلاج من أجل إحراز التقدم الطبي في قطاع الرعاية الصحية المحلي.

وفي المستقبل، سيستمر عمل Fapon الدؤوب في السوق المحلية في الشرق الأوسط، مما يعزز التعاون مع الشركاء المحليين وخدمات الرعاية الصحية في المنطقة المحلية.

معلومات عن Fapon

Fapon هي شركة عالمية رائدة في مجال علوم الحياة تكرس جهودها من أجل تقديم حلول وخدمات متكاملة للتشخيص والأدوية الحيوية والعلاج الحيوي. ومن خلال دمج حل شامل للمواد الخام والكواشف ومنصات الأدوات المفتوحة المبتكرة، نمت الشركة لتصبح موردًا رائدًا في مجال التشخيص المختبري. وتفتخر شركة Fapon بالابتكارات المتقدمة التي حققتها في تقنيات العلاج ومنصات خوارزمية الذكاء الاصطناعي مع رؤى البيانات التي تساهم في صنع عالم أفضل وأكثر صحة. وبدعم من شبكة البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات والخدمات العالمية القوية، رسخت منتجات Fapon حضورها في 68 دولة ومنطقة، حيث تخدم أكثر من 2500 شريك تجاري حول العالم.

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