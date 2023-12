مشاريع مؤسسة Linux تتمركز في COP28 حول مناقشة تأثير الإجراءات مفتوحة المصدر واثرها على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

سيناقش إتلاف مؤسسة لينكس تأثير المصادر المفتوحة على تغير المناخ عبر بث مباشر في مؤتمر تغير المناخ الثامن والعشرين (COP28) بدبي.

سان فرانسسكو، 30 نوفمبر 2023 تتيح مؤسسة لينكس غير الربحية الابتكار الجماهيري من خلال المصادر المفتوحة وتعلن بحماس عن عرض تقديمي مباشر مدته ساعة واحدة ضمن فعاليات مؤتمر تغير المناخ الثامن والعشرين بدبي الذي سيكشف القوة التحويلية للمصدر المفتوح وكيفية استخدامها للنهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتضم أعضاء من مؤسسة لينكس للبحوث ومؤسسة لينكس -أروبا ومصادر تغير المناخ المفتوحة ومؤسسة هايبرلدجر, و مؤسسة أجستك , مؤسسة فينتش للمصادر المفتوحة ) وائتلاف البنية التحتية المستدامة والقابلة للتطوير، ومشروعي إليزا و زفير وستنعقد المحاضرة في 6 ديسمبر من الساعة 15:00 إلى 16:00 بتوقيت جرينتش في المنطقة الزرقاء Blue Zone لمؤتمر تغير المناخ الثامن والعشرين.

تهدف مؤسسة لينكس التي تضم أكثر من 1000 مشروع للمصادر المفتوحة، إلى توسيع نطاق التعاون المجتمعي العالمي المفتوح حول حلول تغير المناخ والاستدامة والحوكمة الاجتماعية البيئية. سيدعو المشاركون في العرض المجتمع الدولي إلى توسيع و تعميق جهودهم في المصادر المفتوحة، لدفع المزيد من الموارد نحو تطوير الحلول مفتوحة المصدر اللازمة لسد الفجوة السنوية (قدرها 5 تريليونات دولار) في الإستثمار المطلوب لتخفيف الاحتباس الحراري ومواجهة التغيرات المناخية والتأقلم معها.

يتضمن العرض التقديمي الذي تصل مدته ساعة واحدة والمنعقد في 6 ديسمبر سلسلة من المحاضرات حول كيفية تعزيز مشاريع ومجتمعات مؤسسة لنكس لأهداف الأمم المتحدة السبعة عشرة للتنمية المستدامة. كما تتضمن مشاركة أفكار من أحدث أبحاث ومشاريع ومبادرات مجتمعية هامة لمؤسسة لنكس، وسيبرز المحاضرون الحالات المستخدمة والجهود الموثقة التي تساعد على دعم الاستدامة، وتحديد المجالات التي يمكن توجيه الموارد إليها لتوسيع وتعميق هذه الجهود.

قال هيلاري كارتر، نائب الرئيس الأول للأبحاث والاتصالات بمؤسسة لينكس للبحوث "يسعدني المشاركة في مؤتمر تغير المناخ الثامن والعشرين ببحث جديد يكشف عن عدد لا يحصى من مشاريع مؤسسة لينكس التي تُعد مرافقًا عامة رقمية تحويلية ضرورية لسرعة تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "

قال ترومان سيمانز، المدير التنفيذي لمصادر المناخ المفتوحة: "قادت مصادر تغير المناخ المفتوحة صحوة مجتمع التمويل والأعمال المستدامة إلى قوة المصدر المفتوح، ويتم الآن اعتماد نهج المرافق العامة للبيانات التي طرحها لأول مرة في ؤتمر تغير المناخ السادس والعشرين عبر مبادرات متعددة مثل مبادرة مرافق عامة ذات صافي بيانات صفرية، والهيئة النقدية لسنغافورة الذي أُعلن عنها مؤخرا، ومرفق التنوع البيولوجي الذي تمثله فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة. يوجد إمكانات أكبر بكثير للاستفادة من المصادر المفتوحة في تعجيل تحسين المناخ. ويظل تبني تنمية مجتمعية حقيقية أمرًا حتميًا على معظم المشاركين في مجتمع المناخ، حيث يعمل الأقران وحتى المنافسون بالاشتراك معًا لوضع مراحل ما قبل المنافسة من البيانات والأدوات بشفافية كاملة، التي يمكن استخدامها في الحلول التجارية والخدمات الاستشارية المعتمدة على نطاق أوسع." قال شيروود مور، رئيس مجموعة هايبرليدجر المتخصصة بالأعمال والحسابات المناخية

"يتشارك جميعاً مشكلة الحسابات المناخية العالمية اللا مركزية. وهذا هو السبب في أن مجموعة هايبرليدجرالمتخصصة بالعمل والحسابات المناخية، تجتهد للبحث عن كيفية تقديم حلول متوازنة لامركزية مفتوح المصدر لتوفير قاعدة مشتركة للتحكم في انبعاثات الكربون العالمية. ويُعد عملنا عنصر جوهري في التطوير الجاري عبر مجتمع هايبرليدجر لمواجهة تحديات المناخ." هكذا قال شيروود مور، رئيس مجموعة Hyperledger للعمل المناخي والمحاسبة ذات الأغراض الخاصة ، مؤسسة Hyperledger

"أكثر من 1/2 من القوى العاملة في العالم تعمل في الزراعة، و أكثر من 70٪ من المياه العذبة تستخدم في الزراعة. وتُعد وسائلنا لإنتاج الغذاء وتوفيره أو تجهيزه واستهلاكه بطريقة غير مستدامة اليوم ونتيجة لذلك يُهدر 1/3 إجمالي الغذاء المنتج، في حين 1/3 سكان هذا الكوكب يعانون من الجوع، اضافة الى أن 1/3 انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على هذا الكوكب تأتي من الزراعة. لكن قد تكون الزراعة أيضًا أحد الحلول بمساعدة الاقتصاد الرقمي جزئيًا. تُعِد أجستاك بنية تحتية للعلوم والبيانات المفتوحة والبيانات مفتوحة المصدر بمساعدة مجتمعها المتحمس من الجهات الفعالة في القطاعين العام والخاص لإنشاء المحتوى الرقمي واستغلاله على نطاق واسع. تقدم أجستاك مجموعة مرخصة من المشاريع الفرعية التي تمكن البنية التحتية القابلة لإعادة الاستخدام والشاملة وغير المقتصرة على البائعين (الطريق الرقمي) للتطبيقات الرقمية (أو المركبات) لإطلاق العنان لقوة البيانات لصالح أصحاب المصلحة في النظم الإيكولوجية الغذائية في جميع أنحاء العالم؛ وذلك يشمل كل من المزارع الصناعية في الشمال ومزارع أصحاب الحيازات الصغيرة في الجنوب."

قال غابرييل كولومبرو، المدير التنفيذي لمؤسسة فنتش للمصادر المفتوحة، والمدير العام للقسم الأوروبي لمؤسسة لينكس"لا يوفر التعاون المفتوح كفاءة مذهلة في تبادل الموارد اللازمة لبناء البرامج والأجهزة والمعايير عالية الجودة وطويلة المدى التي تعمل بها بنيتنا التحتية الرقمية فحسب، بل يمكن بدوره إتاحتها كمرافق عامة رقمية للعالم بأسره ليستفيد منها. وعندما تقرن هذه اللعبة ذات الناتج الإيجابي، حيث يمكن للأفراد التعاون بالمساواة مع الجهات الفعالة في القطاعين الخاص والعام، مع قضايا جديرة بالاهتمام مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فببساطة يمكن أن يكون تأثيرنا هائل ويمنحنا فرصة جوهرية لمعالجة القضايا الملحة التي لا يمكن لأي كيان أن يحلها بمعزل عن غيره."

قال كيت ستيوارت، نائب الرئيس للأنظمة المدرجة التي يمكن الاعتماد عليها، بمؤسسة لينكس: "يتضخم السكان وتظل مواردنا كما هي، ونحتاج لنكون أكثر كفاءة فيما لدينا، مما يعني أننا بحاجة إلى التركيز على تعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويُعد المصدر المفتوح أحد أفضل السبل للتعاون في منتجات البنية التحتية التي تعتمد على التبعية للنطاق العالمي. تدير زفير الطاقة بكفاءة في التطبيقات المقيدة بالموارد، مما يؤدي إلى وصول الذكاء الاصطناعي إلى الحافة، فضلاً عن القدرة على أن تكون آمنًا وفعالًا عندما تكون هناك اعتبارات تتعلق بالسلامة. تعمل الإليزا على تمكين لينكس في التطبيقات المضمنة المماثلة حيث توجد اعتبارات السلامة لقطاعات السوق مثل السيارات والطب والصناعة والفضاء".

قال ماي ترونج، رئيس تحالف البنية التحتية المستدامة والقابلة للتطوير: "تعمل البنية التحتية الرقمية على تمكين مجتمعاتنا ويجب أن تساهم فيها أيضًا على نحو فعَّال. ويتطلب القدر الذي سيتوسع به أولئك الذين يطورون هذه البنية التحتية أن يتبعوا طريقة غير ربحية ومستدامة ومنصفة ومفيدة للعالم أيضًا. وتمثل هذه الفلسفة أساس تحالف البنية التحتية المستدامة والقابلة للتطوير التابع لمؤسسة لينكس. وقد طور مجتمعنا المفتوح مواصفات لمعالجة الجوانب المادية للغاية لبنيتنا التحتية الرقمية، فتضمنت مواصفات V2 Open19 متطلبات الطاقة والتبريد الناشئة لأعباء العمل من الجيل التالي على نحو متسق وقابل لإعادة الاستخدام. نحن متحمسون لدعم هذا الزخم والعمل مع المجتمع على الطاقة المتجددة (الاستخدام والتخزين وإعادة الاستخدام)، وتوسيع إعادة استخدام البنية التحتية الحالية، وإنشاء مناهج جديدة لتحديات الاستدامة في البنية التحتية الرقمية."

سينعقد العرض التقديمي في 6 ديسمبر في المنطقة الزرقاء لمؤتمر تغير المناخ الثامن والعشرين COP28 Blue Zone من الساعة 15:00 - 16:00 بتوقيت جرينتش. يمكنك المشاركة في البث المباشر المجاني عبر الرابط هنا. وللمزيد من المعلومات حول جهود مؤسسة لينكس المستدامة, يمكنك زيارة استدامة مؤسسة لينكس أو الاطلاع على التقرير الخاص بـالمصادر المفتوحة المستدامة

