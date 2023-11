Les projets de la Linux Foundation se réunissent à l'occasion de COP28 pour présenter l'action de l'open source sur les objectifs de développement durable de l'ONU

La communauté de la Linux Foundation abordera l'impact de l'open source lors d'une présentation en direct à la COP28, qui se tiendra à Dubaï.

SAN FRANCISCO, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La Linux Foundation, l'organisation à but non lucratif qui favorise l'innovation de masse grâce à l'open source, est ravie d'annoncer la diffusion en direct de sa présentation à la COP28 de Dubaï. La présentation en question explorera le pouvoir de transformation de l'open source et la manière dont il est utilisé pour faire progresser les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Elle aura lieu le 6 décembre de 15h00 à 16h00 (GST) dans la zone bleue de la COP28, avec des intervenants représentant Linux Foundation Research, Linux Foundation Europe, OS-Climate, Hyperledger Foundation, AgStack Foundation , Fintech in Open Source Foundation (FINOS), Sustainable & Scalable Infrastructure Alliance, et les projets ELISA et Zephyr.

La Linux Foundation, qui héberge plus de 1 000 projets open source, a pour objectif d'intensifier considérablement la collaboration mondiale et communautaire autour de solutions pour le changement climatique, la durabilité et les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les orateurs demanderont à la communauté internationale d'élargir et d'approfondir ses efforts en matière d'open source, dans le but de consacrer davantage de ressources au développement des solutions open source nécessaires pour combler le déficit d'investissement de 5 000 milliards de dollars par an requis pour la réduction des gaz à effet de serre, la résilience et l'adaptation.

La présentation d'une heure du 6 décembre comprendra une série d'exposés sur la façon dont les projets et les communautés de la Linux Foundation font progresser les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. En s'appuyant sur les dernières recherches de la Linux Foundation et sur des projets et initiatives communautaires significatifs, les intervenants illustreront les cas d'utilisation et les efforts documentés qui contribuent à la durabilité, en identifiant les domaines dans lesquels des ressources peuvent être orientées vers l'élargissement et l'approfondissement de ces efforts.

« Je suis ravie de partager nos dernières recherches lors de la COP28 qui illustrent la myriade de projets de la Linux Foundation en tant que biens publics numériques transformateurs essentiels à l'accélération des objectifs de développement durable de l'ONU. » – Hilary Carter, SVP Research & Communications, Linux Foundation Research

« OS-Climate a permis au milieu financier et des affaires de s'éveiller au pouvoir de l'open source, et son approche d'utilité publique pour les données présentée lors de la COP26 est maintenant adoptée par de multiples initiatives, y compris l'initiative NZDPU, la structure récemment annoncée par l'Autorité monétaire de Singapour, et les actions pour la biodiversité envisagées par la Task Force for Nature-Related Financial Disclosures (TNFD). Le potentiel d'exploitation de l'open source pour accélérer l'impact sur le climat est bien plus important. La plupart des acteurs de la communauté climatique n'ont pas encore adopté un véritable développement communautaire, où les pairs et même les concurrents travaillent ensemble pour construire les couches précompétitives de données et d'outils en toute transparence, qui peuvent être utilisées dans des solutions commerciales et des services de conseil largement adoptés. » – Truman Semans, directeur exécutif d'OS-Climate

« La comptabilité climatique est un problème mondial et décentralisé qui nous concerne tous. C'est pourquoi le groupe d'intérêt spécial d'Hyperledger Climate Action and Accounting travaille d'arrache-pied pour explorer les moyens de fournir des solutions open source décentralisées permettant de comptabiliser nos émissions de carbone à l'échelle mondiale. Notre travail est une composante essentielle du développement en cours au sein de la communauté Hyperledger pour relever les défis climatiques. » – Sherwood Moore, président du groupe d'intérêt spécial d'Hyperledger Climate Action and Accounting, Hyperledger Foundation

« Plus de la moitié de la main-d'œuvre mondiale travaille dans l'agriculture. Plus de 70 % de l'eau douce est utilisée pour l'agriculture. Nos modes de production, d'approvisionnement/de transformation et de consommation des denrées alimentaires ne sont tout simplement pas durables aujourd'hui et, par conséquent, un tiers de la nourriture totale produite est gaspillée et un tiers des habitants de la planète ne mangent pas à leur faim, tout en sachant qu'un tiers de toutes les émissions de gaz à effet de serre sur la planète proviennent de l'agriculture. Mais l'agriculture peut aussi être la solution, en partie grâce à l'économie numérique. Avec l'aide de sa communauté passionnée d'acteurs des secteurs public et privé, AgStack construit une infrastructure de données open science, open data et open source, qui permet la création et la consommation de contenu numérique à grande échelle. Pour les exploitations agricoles industrialisées du Nord et les petites exploitations du Sud, AgStack offre un ensemble de sous-projets sous licence permissive qui permettent d'obtenir une infrastructure réutilisable, inclusive et qui n'est pas dépendante d'un fournisseur (la « route » numérique) pour les applications numériques (ou « véhicules ») afin de libérer la puissance des données au profit des acteurs des écosystèmes alimentaires dans le monde entier. » – Sumer Johal, directeur exécutif, AgStack Foundation

« Non seulement la collaboration ouverte offre une efficacité incroyable dans la mutualisation des ressources nécessaires pour créer les logiciels, le matériel et les normes de haute qualité et de longévité sur lesquels repose notre infrastructure numérique, mais elle permet également de les mettre à disposition en tant que biens publics numériques pour que le monde entier puisse en tirer parti. Et lorsque vous associez ce jeu à somme positive, dans lequel les individus peuvent collaborer sur un pied d'égalité avec les acteurs des secteurs privé et public, à des causes louables telles que les objectifs de développement durable des Nations unies, l'impact que nous pouvons avoir est tout simplement exponentiel et nous donne une chance vitale de répondre aux besoins urgents qu'aucune entité ne peut résoudre seule. » – Gabriele Columbro, ED Fintech in Open Source Foundation, GM Linux Foundation Europe.

« La population augmente, mais pas nos ressources. Nous devons utiliser plus efficacement les ressources que nous avons, ce qui signifie que nous devons nous concentrer sur l'avancement des objectifs de développement durable des Nations unies, et l'open source est l'un des meilleurs moyens de collaborer vis-à-vis de l'infrastructure sur laquelle les produits sont basés pour une fiabilité à l'échelle mondiale. Zephyr œuvre à une gestion efficace de l'énergie dans les applications à ressources limitées, à l'introduction de l'IA à la périphérie, ainsi qu'à la sécurisation et à l'efficacité dans les situations où la sécurité est en jeu. Les efforts du projet ELISA visent à permettre l'utilisation de Linux dans des applications embarquées similaires avec des considérations de sécurité particulières pour des segments de marché tels que l'automobile, le médical, les industries et l'aérospatiale. » – Kate Stewart, VP Dependable Embedded Systems, Linux Foundation

« L'infrastructure numérique booste nos communautés et doit également exercer une influence positive sur celles-ci. L'ampleur de cette expansion exige que ceux qui développent cette infrastructure le fassent d'une manière qui soit non seulement rentable, mais aussi durable, équitable et bénéfique pour le monde. Cette philosophie est au cœur de la Sustainable and Scalable Infrastructure Alliance de la Linux Foundation. Notre communauté ouverte a développé des spécifications pour traiter les aspects physiques de notre infrastructure numérique. La spécification Open19 V2 répond aux nouvelles exigences en matière d'alimentation et de refroidissement des charges de travail de nouvelle génération dans un format cohérent et réutilisable. Nous sommes ravis de poursuivre sur cette lancée et de travailler avec la communauté sur les énergies renouvelables (utilisation, stockage et réutilisation), d'étendre la réutilisation de l'infrastructure existante et de créer de nouvelles approches pour relever les défis liés à la durabilité dans l'infrastructure numérique. » – My Truong, président de la Sustainable & Scalable Infrastructure Alliance

La présentation aura lieu le 6 décembre dans la zone bleue de la COP28 de 15h00 à 16h00 (GST). Pour assister à la diffusion gratuite en direct, suivez ce lien. Pour plus d'informations sur les efforts de la Linux Foundation en matière de développement durable, visitez le site LF Sustainability, et lisez le rapport Open Source for Sustainability.

