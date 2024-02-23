مشغلو شبكات الهاتف المحمول في جنوب إفريقيا يعلنون عن خدمات جديدة لمكافحة الاحتيال، كجزء من مبادرة البوابة المفتوحة GSMA OPEN GATEWAY

يرحب مشغلو الاتصالات Cell C وMTN وTelkom بإطلاق واجهتي برمجة تطبيقات للشبكة العالمية، ستتوفران في جنوب إفريقيا، للمساعدة في مكافحة الاحتيال وسرقة الهوية الرقمية في قطاعات تشمل البنوك والتمويل والتأمين وتجارة التجزئة.

جوهانسبرغ, 23 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- بموجب المبادرة العالمية GSMA Open Gateway، سيتحلى المشغلون في جنوب إفريقيا بالقدرة على تنفيذ التحقق من الأرقام وتبديل بطاقة SIM على مستوى عالمي - واجهات برامج التطبيقات (APIs) - ليتزامن ذلك مع بداية مؤتمر MWC 2024. وسيكون هذا متاحًا لكل شركات التجارة عبر الهاتف المحمول والمؤسسات المالية والمطورين لإنشاء خدمات جديدة لمكافحة الاحتيال الرقمي وحماية مشتركي الهاتف المحمول في جنوب إفريقيا البالغ عددهم 47 مليون مشترك.

شهدت جنوب إفريقيا زيادة بنسبة 24% في حوادث الاحتيال المصرفي الرقمي المبلغ عنها في عام 2022، وفقًا لتقرير نشرته العام الماضي مؤسسة South African Banking Risk Information Centre مركز معلومات المخاطر المصرفية في جنوب إفريقيا (SABRIC). لقد تمثَّل هذا الارتفاع في قيام مجرمي الإنترنت بسرقة أكثر من 740 مليون راند من الضحايا، وهو يُعزى في المقام الأول إلى العدد المتزايد من حالات الاحتيال المتعلقة بالتطبيقات المصرفية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

ونظرًا للارتفاع المثير للقلق في عمليات الاحتيال المصرفي الرقمي في جنوب إفريقيا، فإن توحيد واجهات برمجة التطبيقات من قبل مشغلي شبكات الهاتف المحمول (MNOs) يمثل وسيلة واعدة للحد من هذه التهديدات. ومن خلال الاستفادة من البنى التحتية والخبرات المشتركة، يمكن لمشغلي شبكات الهاتف المحمول تعزيز الإجراءات الأمنية داخل التطبيقات المصرفية ومنصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. كما أنهم قادرون على تنفيذ آليات قوية للكشف عن الاحتيال ومنعه، مما يعزز المرونة الشاملة للأنظمة المصرفية الرقمية ضد التهديدات السيبرانية.

يتيح توحيد واجهات برمجة التطبيقات للمطورين تنفيذ ما يلي:

• التحقق من الرقم – يوفر التحقق السلس من رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم من خلال توفير الجيل التالي من المصادقة القوية وتجربة المستخدم. ويعد هذا تطورًا بسيطًا لأي شركة تستخدم أرقام الهواتف المحمولة والرسائل النصية القصيرة وكلمات المرور لمرة واحدة. فبدلاً من الاعتماد على الرسائل النصية القصيرة، يمكن تنشيط التحقق من الرقم بسلاسة وتلقائيًا للتحقق من هوية المستخدم.

• تبديل شريحة SIM – يُستخدم للتحقق مما إذا كان رقم هاتف معين قد قام بتغيير بطاقات SIM مؤخرًا. ويساعد ذلك في منع هجمات الاستيلاء على الحسابات، حيث يتحكم المحتالون في بطاقة SIM الخاصة بمالك الحساب باستخدام تقنيات الهندسة الاجتماعية والبيانات الشخصية المسروقة. على سبيل المثال، في وقت إجراء معاملة مالية، يمكن للمؤسسة المالية التحقق مما إذا كانت العلاقة بين رقم هاتف العميل وبطاقة SIM قد تغيرت مؤخرًا، مما يساعدها في اتخاذ القرار بشأن الموافقة على المعاملة أم لا.

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