مطالبات لحث اللجنة الأولمبية الدولية على إنهاء رعاية شركات المياه الغازية بحسب منظمة Vital Strategies

باريس، 18 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- يدعو كبار الخبراء والمدافعين عن الصحة على المستوى العالمي إلى إنهاء رعاية شركات المياه الغازية للأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم. حملة جديدة ، شعارها ""اطردوا شركات المياه الغازية خارج المجال الرياضي" (Kick Big Soda Out of Sport)،" تسلط الضوء على أضرارها وتدعو لحشد دعم المجتمع العالمي.

مشيرةً إلى ارتفاع معدلات الأمراض غير المعدية المرتبطة باستهلاك المشروبات السكرية ، تؤكد هذه المجموعات أن ارتباط اللجنة الأولمبية الدولية بالمنتجات غير الصحية يقوض التزامها بتعزيز مجتمع صحي من خلال الرياضة.

قالت تريش كوتير ، القائدة العالمية لبرنامج السياسة الغذائية في منظمة "فايتال استراتيجيز" (Vital Strategies): "إن العمل كراعي رئيسي للألعاب الأولمبية يسمح للشركات بغمر الأحداث بشعاراتها الترويجية، والوصول إلى جمهور يزيد عن 3 مليارات".

قال الدكتور "باري بوبكين ، و. ر. كينان جونيور"، الأستاذ المرموق في التغذية في كلية تشابل هيل جيلينغز للصحة العامة العالمية بجامعة نورث كارولينا "إن الصلة بين المشروبات السكرية والأمراض المزمنة والتي يمكن الوقاية منها إلى حد كبير راسخة بشكل كبير". "السماح لكوكا كولا بالاستمرار كراعٍ رئيسي يتناقض مباشرةً مع مهمة اللجنة الأولمبية الدولية ويقوض إنجازات الألعاب الأولمبية".

يمكن مشاهدة الحملة الرقمية على يوتيوب وانستغرام وتويتر/إكس و لينكد إن، وتوجّه المشاهدين إلى التماس عبر الإنترنت.

قال نزاما مبالاتي ، الرئيس التنفيذي لتحالف "إتش إي إيه إل إيه" (HEALA)، وهو تحالف للمجتمع المدني في جنوب أفريقيا يدعو إلى نظام غذائي أكثر عدالة: "هذه الحملة تجلب الاهتمام الضروري لشركات المشروبات السكرية التي تستغل الرياضة لزيادة أرباحها". "يجب إعلام جمهور الألعاب الأولمبية لعام 2024 بالنية وراء هذه الإعلانات".

بصفتها حارس الحركة الأولمبية ، يتم حث اللجنة الأولمبية الدولية على إنهاء رعاية كوكا كولا ورفض الرعاية المستقبلية من الشركات التي لا تتوافق مع القيم الأولمبية.

قال أليخاندرو كالفيلو ، مدير منظمة "إل بودر ديل كونسيوميدور" (El Poder del Consumidor)، وهي منظمة غير ربحية تنشط في مجال حقوق المستهلك في المكسيك: "تؤكد هذه العريضة على ضرورة أن تعطي اللجنة الأولمبية الدولية الأولوية لصحة الناس واستدامة كوكبنا على المصالح التجارية". "لدى اللجنة الأولمبية الدولية فرصة غير مسبوقة للحفاظ على سمعتها باعتبارها منارة للنزاهة، والتميز، والمسؤولية الاجتماعية".

للانضمام إلى حملة "اطردوا شركات المياه الغازية خارج المجال الرياضي" (Kick Big Soda Out of Sport) وإضافة اسمك إلى العريضة ، قم بزيارة www.kickbigsodaout.org استخدم هاشتاغ #KickBigSodaOutofSport.

تدعم منظمة "فايتال استراتيجيز" سنّ وتقييم جهود السياسيات التي تهدف إلى نقل الناس نحو نظام غذائي أكثر صحة في جميع أنحاء العالم. تعرف على المزيد وتابعنا على منصة "تويتر/إكس" (Twitter/X) @VitalStrat.

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