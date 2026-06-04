كأس العالم FIFA 2026: قادة الصحة العالميون يطالبون فيفا بإنهاء شراكتها مع كوكاكولا، وفقًا لفايتال استراتيجيز

نيويورك، 4 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- يطالب ائتلاف قوي من خبراء الصحة العالمية ومناصريها فيفا بأن تلتزم بإنهاء شراكتها مع كوكاكولا بحلول عام 2030. استهدفت حركة Kick Big Soda Out فيفا للمرة الأولى خلال كأس العالم للأندية FIFA 2025 في الولايات المتحدة، حيث اتهم ناشطون كوكاكولا باستخدام الغسيل الرياضي للتغطية على أضرارها الصحية والبيئية عبر الملاعب ووسائل البث ووسائل التواصل الاجتماعي. لكن فيفا لم تتخذ أي إجراء. والآن، ومع حلول بطولة كأس العالم بنسختها الكاملة على الساحة نفسها، اشتدت الضغوط.

بات هذا التوتر أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. أقرت دولتا الاستضافة المشتركة، كندا والمكسيك، وضع ملصقات تحذيرية على واجهة العبوات الغذائية للمنتجات ذات محتوى مرتفع من السكر والملح والدهون، كما كانت المكسيك، إلى جانب مقاطعة Newfoundland and Labrador الكندية، من الجهات السباقة إلى فرض الضرائب الصحية على المشروبات المُحلّاة بالسكر. تعكس هذه التدابير سنوات من جهود مناصرة الصحة العامة المدروسة للحد من استهلاك المنتجات غير الصحية التي تسوقها كوكاكولا لملايين المشجعين، ولا سيما الأطفال.

لطالما خضعت الشراكات التجارية التي تبرمها فيفا للتدقيق بسبب تعارضها المباشر مع السياسات الصحية المحلية. ويكرّر الحضور البارز لكوكاكولا في كأس العالم FIFA 2026 النهج نفسه، إذ يقوم على مطالبة البلدان التي تعمل على خفض استهلاك السكر وتحسين صحة مواطنيها بألا تكتفي بتسليط الضوء على إحدى أكبر شركات المشروبات المُحلّاة بالسكر في العالم، بل أيضًا بمخالفة اللوائح الوطنية المصممة لحماية الصحة العامة.

وقالت Sandra Mullin، نائبة الرئيس الأولى لشؤون مناصرة السياسات والتواصل لدى فايتال استراتيجيز: «لقد أتقنت شركات المشروبات الغازية الكبرى خدعة واحدة: استغلال أكبر المحافل الرياضية لممارسة الغسيل الرياضي وتلميع صورة منتج يرتبط بارتفاع معدلات الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي. مُنعت شركات التبغ الكبرى من رعاية الفعاليات الرياضية الكبرى لأن الرعاية كانت تضفي الشرعية على الضرر، وشركات المشروبات الغازية الكبرى تستحق المعاملة نفسها. لا ينبغي أن يُستخدم كأس العالم لتبييض صورة شركات المشروبات الغازية الكبرى. لقد حان الوقت لتقديم الناس على الأرباح».

يؤدي الإفراط في استهلاك السكر إلى ارتفاع معدلات السمنة وداء السكري من النمط 2 وأمراض القلب، ويطال التسويق المكثف الذي تنتهجه شركات المشروبات الغازية الكبرى ملايين الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، ويؤثر في تفضيلاتهم وقراراتهم الشرائية.

حشدت حملة Kick Big Soda Out أكثر من 523,000 مؤيد، وحصلت على دعم 97 منظمة منذ إطلاقها خلال أولمبياد باريس 2024. مطلب الحملة واضح: يجب على فيفا أن تجعل من كأس العالم FIFA 2026 نقطة تحول، لا فرصة أخرى مهدرة.

انضموا إلى الحركة التي تطالب فيفا بإنهاء شراكتها مع كوكاكولا بحلول عام 2030 عبر www.kickbigsodaout.org، واستخدموا KickBigSodaOut# للمشاركة في النقاش.

للتواصل الإعلامي:

Rachel Burns، [email protected]