معدات صيانة حقول النفط الكهربائية من شركة XCMG تقلل من انبعاثات الكربون في إنتاج النفط بمقدار 25.812 طن متري، وتعزز جهود الحد من انبعاثات النطاق 3 للغازات الدفيئة في صناعة الطاقة

شينغو، الصين، 27 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- شهدت الفترة الأخيرة استكمال منصة الحفر والصيانة الكهربائية التابعة لشركة XCMG Machinery (SHE:000425، المعروفة باسم "XCMG") عمليات تنظيف لعشرة خطوط أنابيب نفط في حقل نفط يقع في شمال الصين، الأمر الذي بدوره أدى إلى تقليل 25.812 طن متري من انبعاثات الكربون في مشروع استخراج النفط.

XCMG’s Electric Oilfield Maintenance Equipment Cuts 25.812 Metric Tons of Carbon Emissions in Oil Production, Promoting Scope III Emission Reduction in the Energy Industry.

وفي هذا الصدد، صرح السيد Lu Chuan، رئيس شركة XCMG، قائلًا: "أنشأت شركة XCMG، كونها إحدى حلقات صناعة الطاقة، سلسلة من البرامج والخطط التي تعمل على تحقيق أهداف الحياد الكربوني وتقليل البصمة الكربونية، بما في ذلك برنامج الحد من الكربون في تحالفات سلسلة الإمداد. وقد تم إطلاق هذا البرنامج المسمى Action for Peak Carbon and Carbon Neutrality في شهر فبراير من العام 2022 ويتضمن ثمانية إجراءات رئيسية لاستكشافها وتطبيقها للتقدم في تقليل انبعاثات النطاقات 1 و2 و3 للغازات الدفيئة. وبحلول عام 2035، ستزدهر نسبة اختراق منتجات الطاقة الجديدة لتتجاوز 35%، وسيتم تخفيض البصمة الكربونية للمنتجات الرئيسية، بنسبة 32% مقارنة بعام 2020، بما في ذلك الحفارات والرافعات".

تُنفذ حقول النفط في شمال الصين عشرات الآلاف من عمليات الصيانة سنوياً. وفي عام 2023، تم نشر دفعات من آليات الحفر والصيانة الكهربائية التابعة لشركة XCMG في حقول النفط الرئيسية هناك.

تستطيع منصة الحفر الهجينة الخاصة بشركة XCMG استخدام طاقة الهيكل التشغيلي في آبار النفط دون الحاجة إلى إمدادات كهربائية، حيث توفر التقنية الهجينة التي تعمل بها المنصة إمدادًا مستمرًا للطاقة مع إمكانية الشحن على متنها وكذلك التشغيل أثناء عملية الشحن. ويوفر هذا المنتج ذو مصدر الطاقة الهجين، وبالمقارنة مع المركبات التقليدية التي تعتمد على الوقود، المزيد من الطاقة، ويتميز بكفاءة أعلى وتكاليف صيانة أقل، الأمر الذي من شأنه أن يوفر أكثر من 2 مليون يوان صيني على مدار دورة الحياة الكاملة للمنتج. كما يقلل بشكل كبير من مخاطر السلامة ويعزز كفاءة التشغيل ويقلل من كثافة اليد العاملة.

كما أن هذه المعدة مجهزة أيضًا بنظام التحكم في المركبات المطور ذاتيًا من قبل شركة XCMG. وتقدم شركة XCMG التي تلبي معايير انبعاثات وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA Tier 4F أداءً فعالًا أيضًا في عمليات حقول النفط.

في عام 2022، أكملت وحدتان من حفارات XE360U المجهزة بمحرك EFI T4F عالي الضغط ونظام تحكم إلكتروني ذكي المهام الموكلة إليها بنجاح في قاعدة إنتاج النفط بولاية تكساس الأمريكية. فبالمقارنة بحفارات أخرى تعمل في الموقع، وفرت هذه الحفارات 10% من الوقود الذي تستهلكه تلك الحفارات الأخرى. لذلك، نالت إعجاب العميل لمرونتها التشغيلية وسهولة صيانتها، كما أن مهندسي خدمة XCMG في الخارج متمركزون في الموقع أيضًا لتقديم دعم فني فعّال وفوري لضمان استمرار تشغيل المعدات دون انقطاع.