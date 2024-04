معرض BE OPEN Art يطلق المسابقة الإقليمية الثانية لعام 2024 لدعم المواهب الفنية الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط

لندن, 9 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- يواصل معرض BE OPEN Art ، المعرض الرقمي التابع لمؤسسة BE OPEN الإنسانية التي أنشأتها سيدة الأعمال Elena Baturina، إدارته لمسابقة BE OPEN Regional Art، وهي مسابقة إقليمية يقيمها المعرض بهدف دعم كافة الفنانين الموهوبين في منطقة الشرق الأوسط الذين يمثلون بأعمالهم الفنية هوياتهم الإقليمية والثقافية والعرقية أفضل تمثيل.

على مدار عام 2024، بدأ فريق مجتمع خبراء BE OPEN في اختيار الفنانين الذين يجسدون جوهر التراث الثقافي والفني لمنطقتهم، وذلك لعرض أعمالهم في معرض BE OPEN Art وتقديم مساحة أكبر لرؤية أعمالهم.

وتصب المرحلة الثانية من البرنامج في نسخته الثانية على دول منطقة الشرق الأوسط التالية: البحرين، إيران، العراق، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

ستستمر هذه المرحلة نحو ثلاثة أشهر، وسيتم تسمية الفائز من الدول الشرق أوسطية سالفة الذكر ومنحه 500 يورو في نهاية شهر يونيو 2024. في غضون ذلك، سيتم نشر الأعمال الفنية لـ 20 فنانًا ناشئًا من البلدان المدرجة في المعرض عبر الإنترنت كل شهر، وسيختار تصويت عام فنان الشهر الإقليمي. في نهاية المرحلة، سيصبح أحد الفائزين الشهريين الفنان الإقليمي، بناءً على عدد الأصوات من قبل الجمهور وأعضاء مجتمع BE OPEN.

ولا تقف رحلة BE OPEN Regional Art عند هذا الحد، بل ستواصل المسابقة مسيرتها لاحقاً في عام 2024 وستتجه أنظارها نحو أمريكا الوسطى وجنوب أفريقيا.

تجري المسابقة الإقليمية بجانب العمل المستمر المنتظم لـ BE OPEN ART، والذي يختار خبراؤه كل شهر 20 فنانًا جديدًا للمعرض، باستخدام التصويت عبر الإنترنت لتسمية فنان الشهر وفنان العام.

إيمانًا منها بضرورة دعم المواهب الفنية الواعدة، تركز BE OPEN Art على اختيار فنانين في بداية مسيرتهم المهنية، ممن يسلطون الضوء على القضايا الاجتماعية ويستخدمون الفن كأداة لإيجاد حلول جمالية لمظاهر الخلل في عالمنا المعاصر. لا يقتصر دور المشروع على الاكتشاف فحسب، بل يطمح أيضًا إلى إيجاد رواد فن جدد على الساحة الفنية، ويدعو الجميع للمشاركة في هذا المسعى.

BE OPEN هي مبادرة عالمية رائدة تجمع بين الإبداع والابتكار ومؤسسة فكرية تركز مهمتها على إبراز دور الأفكار والطاقات البشرية المعاصرة في بناء حلول لمستقبل أفضل. كما أنها تُعد مبادرة ثقافية واجتماعية تحظى بدعم سيدة الأعمال الخيرية ورائدة الأعمال العالمية Elena Baturina والمقيمة في النمسا.