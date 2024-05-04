معرض Canton في دورته الـ 135 يتحول إلى مركز للابتكار في الموضة مع تصاميم متطورة

جوانجزهو، الصين، 4 مايو 2024 /PRNewswire/ -- في المرحلة الثالثة من معرض الاستيراد والتصدير الصيني الـ 135 )"معرض "Canton)، احتلت مركز الصدارة مجموعة رائعة من الأحذية والملابس والإكسسوارات، حيث عرضت أحدث اتجاهات الموضة للتجار العالميين، ولا تسلط المعارض الضوء على الأذواق المتطورة في الموضة فحسب، بل توفر أيضًا فرصة مُثمِرة للمشترين العالميين لاستكشاف الاتجاهات الناشئة التي من المقرر أن تهيمن على السوق.

كان معرض Canton منذ فترة طويلة بمثابة منصة للكشف عن المنتجات الجديدة التي تمزج بين التصميم الرِيَادِي والجودة المتميزة، ولم تَكُن الدورة 135 استثناءً، حيث أصبحت نقطة محورية للقطع العصرية التي تتميز بالتعبير والذوق الرفيع.

تقدم شركة Guangdong Footprint Footwear المحدودة، سلسلة الأحذية الرياضية "Night Elf" تحت علامتها التجارية الخاصة Dr. Kong. وتُعَد هذه الأحذية الرياضية مزيج مبتكر من التصميم الصحي والجماليات الأنيقة، وهي مستوحاة من الشفق القطبي الغامض، وتتميز بألوان نابضة بالحياة وتقنية البولي يوريثين KPU المتوهجة في الظلام للحصول على تأثير رائع يتغير بين النهار والليل. يتميز الحذاء بتصميم ثلاثي الأبعاد لحماية القدم وأربطة حذاء مرنة أوتوماتيكيّة، كما يحتوي على نعل اسفنجي فائق النعومة ونعل داخلي كامل التلامس لراحة لا مثيل لها. انقر على الرابط https://goo.su/lrcxMui لمزيد من المعلومات.

تدمج بدلة "Floating Light Illusion" من شركة Hunan Huasheng المحدودة للتصنيع والتجارة بشكل مثالي الأناقة الشرقية مع حس الموضة الغربي من خلال زيادة تقنيات الطيات الكلاسيكية لتصنيع ملابس ثقيلة وانسيابية بشكل طبيعي في ذات الوقت - تشبه لوحات غسيل الحبر الرائعة أثناء الحركة، يرجى زيارة https://goo.su/HU7Ez للتفاصيل.

تعرض شركة Qingzhou Tanboer Garment المحدودة ستراتها متعددة الوظائف، والتي لا تبدو أنيقة فحسب، بل تتميز أيضًا بميزات مبتكرة، مثل تقنية البطانة الحرارية على شكل خلايا النحل من الجرافين للاحتفاظ بالحرارة بكفاءة حتى في برودة الشتاء. يجمع النسيج الخارجي بين ألياف الصخور البركانية سريعة التسخين وحبيبات الهلام الهوائية على مستوى النانو لتشكيل حاجز بارد قوي، مع كونه خفيف الوزن، بفضل حشوة ريش الإوز السيبيري عالية الجودة. تم تصنيعه باستخدام إبر ألمانية لمنع الزغب وخيوط المعاطف البريطانية، وهو لا يوفر الدفء والشعور بخفة الوزن فحسب، بل يوفر أيضًا حماية فائقة ضد تسرب الزغب والكهرباء الساكنة. يرجى إلقاء نظرة فاحصة على .https://goo.su/8rKW0Rc

توضح هذه المعروضات في معرض Canton الـ 135 كيف تتطور اتجاهات الموضة العالمية نحو دمج التصاميم المبتكرة دون المساس بالأسلوب أو الجودة، مما يضع معايير جديدة في الصناعة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: .https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16