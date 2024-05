135. Canton Fair wird zum Epizentrum der Mode-Innovation mit topaktuellen Designs

GUANGZHOU, China, 4. Mai 2024 /PRNewswire/ -- In der dritten Phase der 135. China Import and Export Fair ("Canton Fair") stand eine schillernde Auswahl an Schuhen, Bekleidung und Accessoires im Mittelpunkt, die den globalen Händlern die neuesten Modetrends präsentierte. Die Exponate zeigen nicht nur den sich verändernden Modegeschmack, sondern bieten auch eine lukrative Gelegenheit für Einkäufer aus aller Welt, die neuen Trends zu entdecken, die den Markt beherrschen werden.

Die Canton Fair ist seit langem eine Plattform für die Vorstellung neuer Produkte, die avantgardistisches Design mit höchster Qualität verbinden. Die 135. Messe war keine Ausnahme, denn sie wurde zu einem Mittelpunkt für modische, ausdrucksstarke und geschmackvolle Stücke.

Guangdong Footprint Footwear Limited Co. führt die Sportschuhe der Serie "Night Elf" unter der Eigenmarke Dr. Kong ein. Diese Turnschuhe sind eine innovative Mischung aus gesundem Design und stilvoller Ästhetik. Inspiriert von den geheimnisvollen Polarlichtern, zeichnen sie sich durch leuchtende Farben und die im Dunkeln leuchtende KPU-Technologie aus, die für einen coolen Effekt sorgt, der zwischen Tag und Nacht wechselt. Mit seinem dreidimensionalen Fußschutzdesign und den YOYO-Schnürsenkeln mit automatischer Schnalle bietet der Schuh in Verbindung mit der ultraweichen Schaumstoffsohle und der Vollkontakt-Einlegesohle einen unvergleichlichen Komfort. Klicken Sie auf https://goo.su/lrcxMui für weitere Informationen.

Der Anzug "Floating Light Illusion" von Hunan Huasheng Industrial & Trading Co., Ltd. verbindet auf perfekte Weise östliche Eleganz mit westlichem Modeempfinden, indem er klassische Falttechniken maximiert, um Kleidungsstücke zu schaffen, die voluminös und doch natürlich fließend sind - wie anmutige Tuschemalereien in Bewegung. Bitte besuchen Sie https://goo.su/HU7Ez für weitere Informationen.

Qingzhou Tanboer Garment Co., Ltd stellt seine multifunktionalen Daunenjacken vor, die nicht nur schick aussehen, sondern auch mit innovativen Eigenschaften aufwarten, wie der Graphene Honeycomb-Thermofutter-Technologie, die auch in kalten Wintern für einen effizienten Wärmerückhalt sorgt. Das Außenmaterial kombiniert schnell wärmende Fasern aus Vulkangestein mit Aero-Gel-Granulat im Nanobereich, um eine starke Kältebarriere zu bilden, und ist dank der hochwertigen Füllung aus sibirischer Gänsedaune dennoch leicht. Die deutschen Flusenschutznadeln und das britische Coats-Garn sorgen nicht nur für Wärme und ein leichtes Tragegefühl, sondern auch für einen starken Schutz gegen Flusen und statische Elektrizität. Unter https://goo.su/8rKW0Rc können Sie sich dies genau ansehen.

Diese Exponate auf der 135. Canton Fair zeigen, wie sich die internationalen Modetrends in Richtung innovativer Designs entwickeln, ohne Kompromisse bei Stil und Qualität einzugehen, und damit neue Maßstäbe in der Branche setzen. Weitere Informationen finden Sie unter https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2404280/Canton_Fair.jpg