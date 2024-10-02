معرض DEMATIC الافتراضي: نظرة على مركز التوزيع العملاق المؤتمت بمساحة 265,000m2 التابع لمجموعة LANDMARK

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 أكتوبر، 2024 /PRNewswire/ -- ستستضيف الشركة المزودة لتكنولوجيا الأتمتة، Dematic، أحدث عرض افتراضي لها الأسبوع القادم تحت عنوان "نظرة على مركز التوزيع العملاق المؤتمت بمساحة 265,000m2 التابع لمجموعة LANDMARK".

سيزودنا المعرض الافتراضي، الذي سيُعقد يوم الأربعاء 9 أكتوبر في الساعة 2 مساءً بتوقيت الخليج القياسي (GST)، بفكرة تفصيلية عن الحل الآلي المتطور الذي نفذته مجموعة Landmark من Dematic. وسيتحدث Mithun Perinchery، رئيس قسم المبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في Dematic، جنبًا إلى جنب مع Prakash Rao، رئيس سلسلة التوريد في مجموعة Landmark، عن التحديات الرئيسية التي تواجهها مجموعة Landmark مع سلسلة التوريد اليدوية، مع إعطاء نظرة عامة على حل وتكنولوجيا الأتمتة الذي قدمته، والذهاب في جولة حصرية في مركز التوزيع العملاق، والكشف عن تفاصيل الميزات والخبرات الرئيسية التي توصلت إليها مجموعة Landmark.

"لقد حقق مركز التوزيع الضخم الآلي بالكامل، الذي طورته Dematic، منذ تنفيذه نتائج استطاعت إحداث تغيير جذري لصالح مجموعة Landmark. لم تسعَ مجموعة Landmark إلى تعزيز قدرات سلسلة التوريد الخاصة بها فحسب من خلال شراكتها مع Dematic، بل أيضًا لاتخاذ مكانة رائدة في المنطقة من حيث كفاءة الخدمات اللوجستية التي تقدمها وإنجاز الطلبات متعددة القنوات. لقد عززت الأتمتة الكفاءة التشغيلية بشكل كبير منذ اللحظة التي أقلع بها النظام، وسرّعت تنفيذ الطلبات وعزّزت من دقتها، وزادت بالنتيجة من رضا العملاء"، كما أوضح لنا Mithun Perinchery، رئيس المبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في Dematic.

وتابع: "نتطلع إلى أن نتشارك الرؤى حول تجربة المشروع والنتائج الهامة التي حققتها مجموعة Landmark على مدى السنوات الخمس الماضية. سيتاح للحضور أيضًا فرصة التجول الافتراضي في المنشأة ومشاهدة تقنيات الأتمتة وتكنولوجيا العمل المتطورين".

المتحدثون:

Mithun Perinchery، مدير المبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، Dematic: يتمتع Mithun بأكثر من 16 عامًا من الخبرة الواسعة، تولى فيها مسؤولية تصميم وتطوير بعض مشاريع أنظمة إنجاز الطلبات والخدمات اللوجستية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (META) وإدارة علاقات العملاء في Dematic. بفضل خلفية Mithun وخبرته المتنوعة، فإنه لا ينظر إلى القضايا والمشاكل التي يتعامل معها بنظرة تقنية فحسب، بل يأخذ البعد التجاري في الحسبان أيضًا، مما يمكّنه من توفير رؤى وحلول فريدة للقضايا الحرجة التي تواجه الأعمال اليوم.

Prakash Rao، رئيس مشاريع سلسلة التوريد والعمليات المنزلية، مجموعة Landmark: لدى Prakash ثلاث عقود من الخبرة المتنوعة في قطاعات مثل السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG)، والتجزئة، والهندسة، والسلع الاستهلاكية المعمّرة. يقود أيضًا جميع مبادرات سلسلة التوريد والابتكارات عبر أعمال التجزئة والعمليات لعلامات Landmark Retail Home التجارية. مع خبرته الواسعة في تحويل عمليات سلسلة التوريد والتخطيط والعمليات، يتولى Prakash مشاريع سلسلة التوريد الخاصة بـ Landmark Retail على مستوى استراتيجي، بما في ذلك مرافق مراكز التوزيع الآلية، والشبكات، والبنية التحتية، بالإضافة إلى قيادة مبادرات تطبيق سلسلة التوريد الرقمية والتحول متعدد القنوات.

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