معرض wire & Tube China 2024 يفتح باب التسجيل المسبق للزوار

شنغهاي، 30 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- يُقام معرض wire & Tube China 2024 في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض. بعد 20 عامًا من النمو والتوسُّع، تطور معرض wire & Tube China ليصبح المعرض الرائد لهذه الصناعة، وفي عام 2024، سيتم توسيع نطاق المعرض إلى 10 أجنحة (W1-W3 وE1-E7) في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض.

wire & Tube China onsite photo

ومن المتوقع أن تُغطي هذه المعارض التجارية مساحة عرض تبلغ 114.500 متر مربع، وتشارك فيها أكثر من 1900 شركة، وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة Tube China أيضًا بإنشاء منطقتين خاصتين؛ هما منطقة "Thermprocess China 2024" ومنطقة Saw and Laser Cutting China 2024""، حيث تعمل شركة wire & Tube China 2024 على ربط عدد من عمالقة الصناعة وإنشاء "منصة أعمال شاملة" تربط بين الجهات الفاعلة في الصناعة.

سجل الآن لتربح هدية مفاجئة

انضم إلى wire & Tube China هذا الخريف، لتلتقي بأكثر من 1900 علامة تجارية رائدة في الصناعة خلال الفعاليات التي تستمر أربعة أيام. التسجيل المسبق للزوار مفتوح مجانًا الآن، اغتنم هذه الفرصة للفوز بهدية مفاجئة، حظًا سعيدًا.

التسجيل المسبق في معرض https://dwz.cn/XV4hhQsg wire China

التسجيل المسبق في معرض Tube China https://www.tubechina.net/links?id=331

عرض حصري لزوار المجموعات (5 أشخاص أو أكثر)

الدخول السريع: سيقوم المنظم بإعداد بطاقة الزائر لك مسبقًا، ويمكنك جمع كل تصاريح المرور الخاصة بك في '' GROUP VISITOR COUNTER '' بسرعة. استقبال خاص من قبل المنظم: حفل استقبال ترحيبي بسيط في قاعة التسجيل، مع التقاط صورة لمجموعتك. باقة الزائر المميز: ستتلقى حزمة ترحيب تتضمن ما يلي: هدايا تذكارية ودليل العرض، وغير ذلك. خدمة التنسيق (الوساطة): تقوم بإرسال طلبات الشراء الخاصة بك إلينا، وبناءً عليها سنقدم لك قائمة العارضين الموصى بهم لتنسيق الطلبات في الموقع.

"التنسيق" تسهيل الاتصالات الفعالة بين المشترين والعارضين

تعتبر خدمة "التنسيق" خدمة ذات قيمة مضافة أُطلقت من خلال wire & Tube China خصيصًا لتعزيز جودة خدمات المعرض وتحسين التفاعل والتعاون بين المشترين والعارضين. يحتاج المشترون فقط إلى تقديم طلبات الشراء التفصيلية إلى المنظمين، الذين سيقومون بعد ذلك باختيار العارضين المناسبين بناءً على احتياجات المشترين وتحديد أوقات الاجتماعات لكلا الطرفين في منطقة التفاوض في الموقع، وبالتالي تحسين كفاءة المعرض وتعزيز الخبرة العامة.

تنسيق معرض https://jsj.top/f/hTpqYb?x_field_1=newswire wire China

تنسيق معرض https://www.tubechina.net/links?id=351 Tube China

الفعاليات المتزامنة التي لا يمكن تفويتها

ستُعقَد فعاليات الذكرى السنوية العشرين ومؤتمرات الصناعة وإطلاق التكنولوجيا الجديدة وعروض المنتجات الجديدة والندوات بشكل متزامن، هذا العام. سيجتمع قادة الصناعة ومشاهير العلماء والخبراء الفنيون لمناقشة المفاهيم المتطورة والتوجهات الهامة والتقنيات المبتكرة مع المتخصصين في الصناعة، مما يسهل تبادل الأفكار ووجهات النظر ودمجها.

**سيتم الكشف عن المزيد من الفعاليات المتزامنة المثيرة واحدة تلو الأخرى، استعدوا!

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