معرض الصين الدولي السادس والعشرين لديكور المباني (قوانغتشو) سيُعقد في الفترة من 8 إلى 11 يوليو

قوانتشو، الصين، 8 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- سيفتح معرض الصين الدولي السادس والعشرين لديكور المباني (قوانغتشو) والمعروف أيضًا باسم معرض CBD (قوانغتشو)، الحدث المحوري في صناعة البناء والديكورات المنزلية، أبوابه أمام الزائرين في الفترة من 8 إلى 11 يوليو في مُجمع معرض كانتون ومعرض PWTC Expo.

شهد عام 2023 توسعة مساحة العرض الخاصة بمعرض CBD (قوانتشو) لتصل إلى 400,000 متر مربع. واستضاف المعرض ما يقرب من 2,000 شركة عارضة وجذب أكثر من 250,000 زائر متخصص، مما عزز مكانته كحدث عالمي رائد في صناعة البناء والديكورات المنزلية. بناءً على الإقبال الكبير الذي شهده المعرض العام الماضي، وفي ظل المبادرات الأخيرة التي أطلقتها جمهورية الصين الشعبية لتسهيل دخول الزوار الدوليين، من المتوقع أن يكون معرض هذا العام مركزًا مهمًا للتبادلات النشطة.

ومن المقرر أن يمضي معرض CBD (قوانغتشو) لعام 2024 قدمًا نحو تعزيز مكانته العالمية مع مساحة عرض موسعة تبلغ 420,000 متر مربع، وهي مساحة ستضم حوالي 2200 شركة مشاركة. سيتضمن المعرض تخطيطًا محسّنًا وحديثًا "5+1"، يشمل خمس أقسام مواضيعية ومعرض قوانغتشو الدولي للأدوات الصحية والحمامات في نسخته الثانية، والذي من المقرر أن يعقد بالتزامن مع معرض CBD (قوانغتشو) لعام 2024 في المنطقة أ من مجمع معرض كانتون. يعكس هذا النهج التزام معرض CBD (قوانغتشو) بدعم سلسلة صناعية شاملة وتعزيز التنمية عالية الجودة في قطاع البناء والديكورات المنزلية.

من بين الأقسام المواضيعية الخمسة، سيكون قسم الديكور المُخصص هو الأكبر مساحة حيث يمتد على مساحة 150,000 متر مربع ويضم حوالي 600 شركة عارضة. ومن المقرر أن يقدم هذا الحدث مجموعة لا مثيل لها من خيارات الديكور المخصصة التي تتماشى مع أحدث التوجهات في حلول المنازل الشخصية.

وإلى جانب ريادته في تحديد توجهات التصميم داخل جمهورية الصين الشعبية، سيتضمن المعرض أيضًا سلسلة صناعة قطاع النوافذ والأبواب بالكامل في منطقة مواضيعية تتجاوز مساحتها 100,000 متر مربع. كما سيوفر قسم المنازل الذكية بالمعرض نظرة ثاقبة على أحدث ابتكارات الأمن والمراقبة الذكية، والإضاءة والمفاتيح الذكية، والأجهزة المنزلية الذكية، والعديد من التقنيات الأخرى المتطورة. إلى جانب ذلك، سيسلط المعرض الضوء على أحدث ابتكارات المواد والأجهزة والأدوات المستخدمة في البناء والديكور، مما يقدم تقنيات وتطبيقات جديدة في هذه الصناعة.

سيحتل التصميم مكانة مميزة في المعرض، حيث سيتم عرض حلول منزلية متكاملة ومصممة حسب الطلب، بما في ذلك معارض التصميم المخصصة والعديد من الفعاليات الأخرى التي تركز على التخصيص الفاخر وحلول التظليل في الهواء الطلق. هذا التكامل يوفر فرصة فريدة لمحترفي الصناعة والمهتمين بها لاستكشاف مستقبل البناء والديكورات المنزلية.