معرض سيارات بيك اب SMILODON PRO GAC COMMERCIAL VEHICLE يوضح بشكل ملموس مفهوم 'الشريك الموثوق' ويحظى بإشادة واسعة من الضيوف المحليين والدوليين

قوانغتشو، الصين، 24 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- مؤخرًا ظهرت GAC COMMERCIAL VEHICLE بسيارتها المفهومية GAC PICKUP 01 في معرض قوانغتشو الدولي للسيارات، مما أثار اهتمامًا واسع النطاق محليًا ودوليًا. في الوقت نفسه، عُقدت فعالية استعراض سيارة GAC Pickup SMILODON PRO الجديدة بنجاح في حي بانيو في مدينة قوانغتشو في يوم 22 نوفمبر 2025. ركزت فعالية الاستعراض هذه على موضوع "شريكك الموثوق للسفر في جميع المجالات"، وجمعت وكلاء من جميع أنحاء العالم، حيث تم عرض قوة المنتج من خلال مشاركة استراتيجيات، اختبار قيادة ثابت/ديناميكي، وتوقيع اتفاقيات تعاون.

غيرت SMILODON PRO السمة التقليدية للبيك أب كمركبات ذات وظيفة واحدة، وبتقديمها قدرة تحميل فائقة، وقوة أداء مذهلة، ومقصورة ذكية مريحة، حققت قفزة قيمية من مركبة وظيفية إلى "شريك للسفر في جميع المجالات"، محققة بيك أب صيني "عالي الجودة وبسعر معقول".

خلال جلسات تجربة القيادة والركوب، تم وضع 13 اختبارًا احترافيًا للطرق الوعرة، وربحت SMILODON PRO بإشادة وكلاء التوزيع الدوليين بأدائها المتميز في الطرق الوعرة. وقام ممثلان لوكيلين دوليين بالتوقيع في الموقع، مما غرس ثقة قوية في تصدير البيك أب الصيني.

لم تكن فعالية الاستعراض هذه مجرد نافذة لعرض المنتجات، بل أيضًا شيدت جسرًا للتواصل مع الوكلاء العالميين، مما عزز أساس التعاون لترتيبات السوق الدولية. في المستقبل، ستتعاون GAC COMMERCIAL VEHICLE مع الوكلاء العالميين لنقل جودة وموثوقية البيك أب الصيني وقدراته التقنية، وجعل "كلما وحيثما، نحن دائما معا" مفيدًا للمستخدمين حول العالم، ونخطو معًا نحو مستقبل سفر جديد.

