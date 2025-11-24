GAC COMMERCIAL VEHICLE organiza test drive de la nueva SMILODON PRO : "El Compañero Fiable" recibe elogios unánimes de invitados nacionales e internacionales.

GUANGZHOU, China, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Recientemente, GAC COMMERCIAL VEHICLE presentó su vehículo conceptual GAC PICKUP 01 en Auto Guangzhou, atrayendo una gran atención masiva dentro y fuera de China. En este contexto, el 22 de noviembre, la marca celebró con éxito en Panyu, Guangzhou, un evento de presentación de la nueva pickup SMILODON PRO, que congregó a socios distribuidores de todo el mundo.

La SMILODON PRO representa una clara evolución respecto a las pickups tradicionales. Ha logrado trascender su naturaleza utilitaria inicial para convertirse en un auténtico "compañero para toda aventura". Este salto cualitativo se sustenta en su excepcional capacidad de carga, su potente rendimiento y una cabina que combina comfort e inteligencia, posicionándola como un referente en el segmento por su excelente relación calidad-precio.

El momento cumbre de la jornada fue la sesión de test drive, Se diseñó un circuito especial con 13 desafíos todoterreno que pusieron a prueba las capacidades de la SMILODON PRO. Su destacado desempeño en condiciones extremas le valió el reconocimiento unánime de los distribuidores internacionales presentes, que pudieron comprobar de primera mano su robustez y versatilidad.

La confianza generada por el vehículo fue inmediata. Tanto es así que representantes de dos concesionarios internacionales firmaron acuerdos de colaboración sobre el terreno, un espaldarazo que refuerza la proyección global de las pickups chinas.

Más allá de ser una simple presentación, este evento sirvió como un puente sólido para la cooperación internacional, sentando las bases para una expansión exitosa en mercados exteriores. En el futuro, GAC COMMERCIAL VEHICLE reafirma así su compromiso de trabajar con socios concesionarios globales para transmitir la calidad confiable y la destreza tecnológica de las pickups de China, permitiendo que el "compañero todoterreno" beneficie a usuarios de todo el mundo a medida que entramos colectivamente en una nueva era de movilidad.

