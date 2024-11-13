معلومات جديدة قائمة على الأدلة من الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) تقدم دعمًا معنويًا وماديًا لمن يحاولون الإقلاع عن التدخين

إرشادات NCCN الجديدة للمرضى: الإقلاع عن التدخين يقدم خيارات واقعية ومشجعة، ويساعد الأشخاص المصابين بالسرطان على تحسين نتائجهم الصحية.

The NCCN Guidelines for Patients: Quitting Smoking are available to view or download for free online at NCCN.org/patientguidelines or via the NCCN Patient Guides for Cancer App, thanks to funding from the NCCN Foundation.

مبنى بولي ماوث ميتنج، ولاية بنسلفانيا، 13 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان® (NCCN®)، وهي تحالف من مراكز السرطان الرائدة، اليوم عن نشر إرشادات جديدة للمرضى مُصممة لتوفير الدعم والإرشاد الضروريين للأفراد المصابين بالسرطان الذين يسعون إلى الإقلاع عن التدخين. يزيد الاستمرار في التدخين من خطر الإصابة بسرطانات إضافية، ويقلل من فعالية العلاج، ويزيد من الآثار الجانبية للعلاج، ويرتبط بحياة أقصر. إرشادات NCCN الجديدة للمرضى®: إرشادات الإقلاع عن التدخين تشرح أفضل الأدوات الموجودة لمساعدة أي شخص على الإقلاع عن التدخين للأبد. على الرغم من تركيزها على استراتيجيات الإقلاع عن التدخين لدى الأشخاص المصابين بالسرطان، فإن المعلومات مفيدة أيضًا للمدخنين الذين ليس لديهم تشخيص بمرض السرطان.

قال Peter G. Shields، دكتور الطب، من مركز السرطان الشامل بجامعة ولاية أوهايو - مستشفى جيمس للسرطان ومعهد سولوف للأبحاث: "لكل مريض سرطان يدخن عند التشخيص بالمرض أو في أي مرحلة من مراحل رحلته العلاجية، الإقلاع عن التدخين ممكنٌ تمامًا. بل إن الإقلاع مبكرًا أفضل، والقيام بذلك في أي وقت يظل مفيدًا". يشغل الدكتور Shields منصب رئيس لجنة إرشادات الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان للممارسات السريرية للأورام (NCCN Guidelines®) الخاصة بالإقلاع عن التدخين، والتي تقوم بتطوير التوصيات، القائمة على الأدلة والمبنية على توافق آراء المتخصصين، لمقدمي الرعاية. "من خلال تمكين المرضى بنفس المعلومات التي يستخدمها الأطباء، نهدف إلى جعل الإقلاع عن التدخين هدفًا أسهل، حتى بالنسبة لمن كافحوا لأجل ذلك في الماضي. يتطلب الإقلاع عن التدخين العمل النشط من جانب المريض ومن جانب مقدم الرعاية الصحية. هذه الإرشادات للمرضى مهمة للغاية لرأب هذا الصدع لتحقيق أفضل نجاح."

إرشادات NCCN للمرضى: تقدم إرشادات الإقلاع عن التدخين منظورًا جديدًا وأملًا متجددًا لمن حاولوا في السابق الإقلاع عن التدخين ولم ينجحوا، ومن يرغبون في الإقلاع عن التدخين، ولكن لم يتخذوا بعد الخطوات الأولى. يتبنى كتاب الإرشادات نهجًا مشجعًا دون حكم مُسبق على المريض، ويعترف بأن الانتكاسات والهفوات أمر شائع، وأن الجمع بين العلاجات المختلفة، بدلًا من حل موحد، هو غالبًا المفتاح للنجاح. ويحتوي على خيارات متعددة قائمة على الأدلة، بما في ذلك تفاصيل حول علاجات استبدال النيكوتين (NRTs)، والعلاج السلوكي، والأدوية غير النيكوتينية.

إرشادات NCCN للمرضى: إرشادات الإقلاع عن التدخين متاحة للمعاينة أو التنزيل مجانًا عبر الإنترنت على NCCN.org/patientguidelines أو عبر إرشادات NCCN للمرضى لتطبيق السرطان، وذلك بفضل التمويل من مؤسسة NCCN®. تتوفر إصدارات مطبوعة مقابل رسوم بسيطة على موقع Amazon.com. سيتم أيضًا نشر نسخة باللغة الإسبانية قريبًا.

وأضاف دكتور Shields: "يفهم الأشخاص المصابون بالسرطان أهمية الإقلاع عن التدخين، لكن الإدمان قوي للغاية. تم تصميم إرشادات NCCN للمرضى هذه لإشراك المرضى بنشاط في رعايتهم الخاصة، وتحويل الإقلاع عن التدخين إلى حوار تعاوني ثنائي الاتجاه بين المريض والقائمين على الرعاية وفريق الرعاية "."فهي تقدم أدوات سهلة الفهم، والدعم اللازم لجعل هذه الرحلة الصعبة ناجحة".

ذكر Patrick Delaney، المدير التنفيذي لمؤسسة NCCN: "إن المصابين بالسرطان لديهم ما يكفيهم من التوتر في حياتهم". "ونحن نشجعهم هم وأطباؤهم أن ينخرطوا أولًا في معالجة السرطان نفسه. ونأمل أن تكون هذه الإرشادات الجديدة للمرضى مصدرًا إضافيًا يوفر خيارات عديدة لهم فيما يتعلق بالإقلاع عن التدخين، حتى لو كانوا يركزون على علاجات طبية أخرى."

تتضمن المكتبة الكاملة لإرشادات NCCN للمرضى أكثر من 70 كتابًا مجانيًا يوفر للمصابين بالسرطان وأحبائهم معلومات سهلة الفهم حول الوقاية والفحص والتشخيص والعلاج والرعاية الداعمة لكل نوع من أنواع السرطان تقريبًا. لقد تلقت المؤسسة العديد من الجوائز على مر السنين وهي معروفة على نطاق واسع كمصدر موثوق للمعلومات الصحية المجانية عبر الإنترنت.

تغطي إرشادات NCCN للمرضى أيضًا مواضيع أخرى تتعلق بالرعاية الداعمة تتضمن كيفية إدارة التعب أو ضيق النفس أو الغثيان والقيء أثناء علاج السرطان. تفضل بزيارة NCCN.org/patients لمعاينة جميع الكتب وغيرها من المعلومات المُقدمة بلغات متعددة.

للمساعدة في دعم إرشادات NCCN للمرضى، وندوات المرضى عبر الإنترنت، وغيرها من الموارد المجانية للأشخاص المصابين بالسرطان ومقدمي الرعاية الخاصة بهم، تفضل بزيارة: NCCN.org/foundation.

نبذة عن الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN)

تُعد الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان ® (NCCN®) تحالف غير ربحي لمراكز السرطان الرائدة المُكرسة لرعاية المرضى والبحث والتعليم. وتُكرِّس الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) جهودها لتحسين وتيسير رعاية مرضى السرطان بجودة وفعالية وإنصاف وسهولة الوصول إليها حتى يتمكن جميع المرضى من عيش حياة أفضل. تُقدِّم المبادئ التوجيهية الممارسة السريرية للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) في علم الأورام (NCCN Guidelines®) توصيات شفافة وقائمة على الأدلة ومتوافقة مع آراء الخبراء فيما يتعلق بعلاج السرطان والوقاية منه وخدمات الدعم؛ إنها المعيار المعترف به للتوجيه السريري وسياسة علاج السرطان، وهي إرشادات الممارسة السريرية الأكثر شمولًا وتحديثًا بشكل متكرر والمتاحة في أي مجال من مجالات الطب. توفر المبادئ التوجيهية للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) للمرضى ® معلومات متخصصة عن علاج السرطان لإعلام المرضى ومقدمي الرعاية وتمكينهم من خلال الدعم المقدم من NCCN Foundation®. وتنخرط الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) في جهود النهوض بالتعليم المستمر، والمبادرات العالمية، والسياسات، والتعاون البحثي والنشر في علم الأورام. يرجى زيارة NCCN.org لمزيد من المعلومات.

نبذة عن مؤسسة NCCN

تعزز مؤسسة NCCN الأشخاص المصابين بالسرطان ومقدمي الرعاية لهم من خلال تقديم إرشادات خبراء غير متحيزة من أبرز خبراء السرطان في العالم من خلال مكتبة "إرشادات NCCN للمرضى®" وغيرها من موارد تثقيف المرضى. تلتزم مؤسسة NCCN أيضًا بتطوير علاج السرطان من خلال تمويل الباحثين الشباب الواعدين في البلاد في طليعة أبحاث السرطان. لمزيد من المعلومات حول مؤسسة NCCN، يرجى زيارة: .nccnfoundation.org

للتواصل الإعلامي:

Rachel Darwin

الهاتف: 6624-622-267

[email protected]

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