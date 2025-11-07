معهد الحكومات الاجتماعية يعلن عن عقد مؤتمر الحكومات الاجتماعية "نظرة للمستقبل"

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- إن معهد الحكومات الاجتماعية منذ نشأته يتبني الاتصال الحكومي على كل المستويات ومستقبله وتطوره في الوطن العربي، لذلك صرح المهندس أحمد صبري – المدير العام لمعهد الحكومات الاجتماعية بأن المعهد بصدد عقد حدث فريد من نوعه وسيكون له تأثير قوي على الاتصال الحكومي والمؤسسي في جميع الدول العربية وهو "مؤتمر الحكومات الاجتماعية – نظرة للمستقل"، والذي من المقرر ان يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة – إمارة دبي يومي 24- 25 نوفمبر 2025.

Social Governments Institute Announces Social Governments Conference "A Look to the Future"

وقد اشار مدير عام المعهد ان المؤتمر يتناول موضوع حكومات الجيل الثالث وتحول المواطن من مجرد متلقى للخدمة إلي مستشار ومبتكر، خصوصا مع التطور السريع لوسائل الذكاء الاصطناعي ، وتعدد قنوات الاتصال الحكومي، ومن هنا يهدف المؤتمر إلي تسليط الضوء على الجهود والتطور السريع في مجال الاتصال الحكومي، وعرض أهم الممارسات والتجارب الدولية والعربيةوالعالمية المميزة وجمعهم تحت سقف واحد.

وعلى مدار يومان سيجتمع أكبر وأهم مؤسسي قنوات ومنصات التواصل الاجتماعي، الوزرات والهيئات الحكومية، وجميع وكالات العلاقات العامة والاعلان، ليكون تبادل الخبرات مميز وفريد من نوعه، وسيتضمن المؤتمر أكثر من 12 متحدث لاكبر قنوات ومنصات التواصل الاجتماعي والاتصال الحكومي - وعلى سبيل الذكر وليس الحصر للمتحدثين؛ Linked In أحد اقوي المنصات التفاعلية بين الحكومات والمواطنين وستشارك تجربتها الناجحة والتفاعلية، SnapChat ويعد واحد من أهم وأقوي منصات التواصل الاجتماعي خاصةّ بالخليج وستشارك بتجربتها في التعامل مع الحكومات وتوضيح الايجابيات والسلبيات، Sprimklr واحدة من اكبر الشركات الخاصة بادوات الاتصال الحكومي والتي تتمتع بأهم الرسائل والادوات التفاعلية مع الحكومات،Cision Group تعد من أهم وأشهر الشركات في بريطانيا في إدارة قنوات الاعلام والاعلان، ZOHO الغنية عن التعريق وستشارك في تجارب الاتصال وخبرة العملاء مع الاتصال الحكومي.

وأوضح المدير العام أن المؤتمر يحتوي على أربعة محاور، ولكل محور سيتم عقد محاضرة تفاعلية وهم:

1- الذكاء الاصطناعي و الابتكار في الاتصال الحكومي و استشراف المستقبل.

2- من البث إلى التفاعل و التأثير, تحولات فلسفة الاتصال الحكومي الرقمي.

3- صناع المحتوى و المؤثرين و أثرهم في سرد القصة الحكومية الرقمية.

4- التعامل مع الإشاعات و إدارة الأزمات عبر منصات التواصل ا لاجتماعي.

ويعد مؤتمر الحكومات الاجتماعية "نظرة للمستقبل" واحد من أكبر الأحداث التي سيعقدها معهد الحكومات الاجتماعية، وحرص على عقدها بنهاية العام ليتيح الفرصة لجميع المشاركين على كافة المستويات بالتخطيط للعام الجديد وفقاّ لمعطيات الاتصال الحكومي المتغيرة من عام لعام، وسيكون المؤتمر تحت رعاية تطبيق نبض الاقليمي بالشرق الاوسط و Cision Group العالمية.

ولمزيدا من المعلومات عن كيفية المشاركة برجاء زيارة الموقع الإلكتروني: http://events.socialgovernments.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2816328/SGI.jpg