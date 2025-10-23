"التواصل الفعال ينهض بالحكومات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 أكتوبر / تشرين أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلن معهد الحكومات الاجتماعية عن فتح باب الترشح لـ "جائزة الحكومات الاجتماعية" في دورتها الثالثة لعام 2025، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته الدورة الأولى التي اقيمت في جمهورية مصر العربية والدورة الثانية التي اقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والشخصيات البارزة في مجال الاتصال الحكومي بالدول العربية. وتعد هذة الجائزة جائزة سنوية تهدف الى تحفيز الجهات الحكومية وتشجيعها على استخدام أدوات التواصل الاجتماعي بطرق صحيحة ومبتكرة، بما يضمن لها تعزيز الاتصال الحكومى مع المواطنين ومؤسسات الأعمال لتحقيق التنمية والإزدهار. وتهدف الجائزة إلي إبراز وتقدير الجهود الحكومية العربية في مجال الاتصال الحكومي الرقمى، وتعزيز أساليب التطوير المستمر ورفع كفاءة الأداء للجهات الحكومية العربية.

معهد الحكومات الاجتماعية يعلن عن فتح باب الترشح "لجائزة الحكومات الاجتماعية" لعام 2025 (PRNewsfoto/Social Governments Institute SGI LLC)

وفي كلمته خلال حفل توزيع جوائز الدورة السابقة لعام 2024، والذي اقيم بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة أكد المهندس أحمد صبري – المدير العام لمعهد الحكومات الاجتماعية – على أهمية الانتقال إلى مفهوم "الحكومات الاجتماعية"، قائلاً:

"في ظل انتشار قنوات التواصل الاجتماعي، ظهر مفهوم الحكومات التشاركية أو الذكية، إلا أن المرحلة المقبلة تفرض التحول إلى الحكومات الاجتماعية، حيث ينتقل المواطن من مقعد المتلقي إلى دور المخطط والمنفذ".

وأشار المعهد أن باب الترشح يُفتح لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في الوطن العربي، وذلك خلال الفترة من أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر 2025، وفقاً لفئات الجائزة التالية:

1. جائزة أفضل شخصية حكومية صانعة في الاتصال الحكومي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

2. جائزة أفضل منصة تواصل اجتماعي حكومي عربي وتتضمن استخدامات الذكاء الصناعي.

3. جائزة أفضل محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي وتتضمن استخدامات الذكاء الاصطناعي.

والجدير بالذكر ان الجائزة تشمل جميع القطاعات الحكومية للتقديم وتم تصنيفها ل ثلاثة عشر قطاعاّ حكومياّ رأسيا تتضمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمن والدفاع، الخاردية والتعاون الدولي، التربية والتعليم والبحث العلمي، الرياضةوالفنون، العدل والشؤون الدينية، السياحة، المالية والصحة.

وأوضح المعهد أن جميع الأعمال المقدمة ستخضع للتقييم وفق معايير خاصة بكل فئة، ترتكز على الوضوح والدقة والشفافية، وتتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال الاتصال الحكومي، مثل معايير الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والمعايير الأمريكية. ويتولى عملية التقييم لجنة تحكيم تضم شخصيات عامة وخبراء من مختلف الدول العربية، بما يضمن منافسة فعّالة بين جميع الجهات المشاركة.

واشار المعهد انه إلى جانب الجائزة، يطلق عدداً من الفعاليات الدورية البارزة، من بينها:

- مؤتمر الحكومات الاجتماعية: نظرة للمستقبل، والمقرر عقده 24 – 25 نوفمبر 2025، في دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة.

- الملتقى السنوي الثاني لمسؤولي التواصل الاجتماعي، والمقرر عقده في شهر فبراير 2026 في المملكة الأردنية الهاشمية.

وبذلك يواصل معهد الحكومات الاجتماعية ترسيخ دوره الريادي في دعم تطور الاتصال الحكومي وتعزيز مكانة المواطن كشريك أساسي في صناعة القرار.

ولمزيدا من المعلومات عن جائزة الحكومات الاجتماعية برجاء زيارة الموقع الإلكتروني: Award.SocialGovernments.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2803673/SGI.jpg