معهد الخرسانة الأمريكي ACI يُعلن عن مؤتمر الشرق الأوسط للخرسانة 2025

فارمنجتون هيلز، ميتشيغان، 7 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- يُشارك معهد الخرسانة الأمريكي (ACI) بالتعاوُن مع فرع الإمارات العربية المتحدة في استضافة مؤتمر الخرسانة من معهد الخرسانة الأمريكي ACI - من الرمادي إلى الأخضر في دبي، الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة 12-13 فبراير 2025. سيُقام المؤتمر الذي يستمر ليومين في كمبينسكي سنترال أفنيو، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وسيستكشف الممُارَسات المُتطورة والابتكارات التي تدفع صناعة الخرسانة نحو مستقبل مُحايد للكربون.

يجمع مؤتمر الخرسانة الذي يقيمه معهد الخرسانة الأمريكي ACI - من الرمادي إلى الأخضر قادة الصناعة والخُبَراء المَحليين والدوليين والمسؤولين الحكوميين لتبادُل خبراتهم ومُناقشة التقنيات المُبتكَرة والناشئة في صناعة الخرسانة.

المُتحدثون في جلسة المؤتمر:

فؤاد يزبك، زميل معهد الخرسانة الأمريكي، مُقَدم المؤتمر

Michael J. Paul ، رئيس معهد الخرسانة الأمريكي

Frederick H. Grubbe ، ماجستير إدارة أعمال، مدير مُؤَسسة مُعتمَد، معهد الخرسانة الأمريكي ACI

عبد الجليل بلعربي دكتوراه، مهندس مهني، زميل معهد الخرسانة الأمريكي، زميل معهد المهندسين الإنشائيين، زميل الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين

Antonio Nanni ، دكتوراه، مهندس مهني، الرئيس السابق لمعهد الخرسانة الأمريكي 2023-2024

Dean Frank ، مهندس مهني

الأستاذ مفيد السامرائي، دكتوراه

خالد نحلاوي، دكتوراه، مهندس مهني

قاسم ميامح، دكتوراه

كارول حايك، دكتوراه، ماجستير إدارة أعمال، زميل معهد الخرسانة الأمريكي، زميلة معهد PTI

منيب جنيدي، دكتوراه، مهندس مهني

أحمد خرطبيل، عضو معهد الخرسانة الأمريكي

Alireza Biparva ، ماجستير علوم تطبيقية، حاصل على شهادة LEED Green Associate

Muhammad K. Rahman ، دكتوراه، عضو معهد الخرسانة الأمريكي

طارق الخردجي، دكتوراه، مهندس مهني، زميل معهد الخرسانة الأمريكي

Calum Perey ، بكالوريوس هندسة (مع مرتبة الشرف)، بكالوريوس إدارة أعمال BBusMan) )، عضو المعهد الأسترالي للمهندسين MIEAust

لمعرفة المزيد حول مؤتمر ACI للخرسانة في الشرق الأوسط 2025.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

Julie Webb

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المعهد الأمريكي للخرسانة | في تقدم دائم

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في تقدم دائم – يعد المعهد الأمريكي للخرسانة سلطة عالمية رائدة في تطوير ونشر وتبَني معاييره القائمة على الإجماع والموارد الفنية، والبرامج التعليمية، والتدريبية، والشهادات. تأسَّس المعهد الأمريكي للخرسانة في عام 1904، ويقع المقر الرئيسي له في فارمنجتون هيلز، ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية، وله مكتب إقليمي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، ومراكز الموارد في جنوب كاليفورنيا، وشيكاغو/الغرب الأوسط، ووسط المحيط الأطلسي. يرجى زيارة concrete.org للحصول على معلومات إضافية.

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