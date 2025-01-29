معهد النزاهة المالية يطلق برنامجاً تدريبياً حول النزاهة المالية والمدفوعات عبر الحدود لفائدة المصرف الأهلي العراقي

واشنطن، 29 يناير/كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- يفخر معهد النزاهة المالية (IFI) بالإعلان عن إطلاق برنامج التدريب على النزاهة المالية والمدفوعات عبر الحدود للمصرف الأهلي العراقي (NBI)، الذي تم تطويره بالشراكة مع البنك المركزي العراقي (CBI) وشركة K2 Integrity.

تهدف هذه المبادرة الرائدة إلى تعزيز نزاهة النظام المالي العراقي من خلال ضمان التزام المدفوعات العابرة للحدود الصادرة من العراق بالمتطلبات القانونية والتوقعات التنظيمية والمعايير العالمية.

تم تصميم البرنامج التدريبي لموظفي المصرف الأهلي العراقي (NBI) ويهدف إلى:

إنشاء مجتمع من خبراء النزاهة المالية في المصرف الأهلي العراقي ( NBI) لتعزيز جهود البنك المركزي العراقي ( CBI ) في التصدي بفعالية للتهديدات المالية غير المشروعة الكبيرة التي يتعرض لها النظام المالي العراقي والعالمي.

تيسير وإثبات التنفيذ الفعال للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع توصيات وتوجيهات مجموعة العمل المالي ( FATF ).

تعزيز ثقافة الامتثال للجرائم المالية وإدارة المخاطر في جميع أنحاء المصرف الأهلي العراقي ( NBI ).

قال أيمن عمران أبو دهيم، الرئيس التنفيذي للمصرف الأهلي العراقي: "إن ضمان نزاهة المعاملات المالية أمر بالغ الأهمية لتعزيز الثقة والاستقرار في الأسواق المحلية والدولية على حد سواء." "سيضمن هذا البرنامج التدريبي الشامل أن يكون المصرف الأهلي العراقي رائداً في تعزيز ثقافة الامتثال وحماية النظام المالي العراقي والعالمي من إساءة الاستخدام من قبل الجهات الفاعلة غير المشروعة.

سيتم تقديم البرنامج التدريبي المدمج بشكل مباشر وكذلك عبر الإنترنت من خلال منصة DOLFIN® التابعة للمعهد. وتتضمن الميزات الرئيسية ما يلي:

دورات تدريبية متعمقة ومبائرة بقيادة خبراء من معهد IFI و K2 Integrity

مكتبة التعليم الإلكتروني التي تضم فيديوهات لخبراء يغطون موضوعات أساسية متاحة باللغة العربية

دراسات حالة عملية تركز على التحديات والحلول الواقعية

الموارد والأدوات اللازمة لدعم جهود الامتثال المستمرة

قال غرانت كريفت، الرئيس التنفيذي لمعهد النزاهة المالية: "نحن فخورون في معهد النزاهة المالية بتقديم هذا التدريب المهم للمصرف الأهلي العراقي." "يمثل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تعزيز الإطار التنظيمي المحيط بالمدفوعات عبر الحدود في العراق، مما يعود بالنفع على المجتمع المالي الدولي الأوسع نطاقاً في نهاية المطاف."

نبذة عن معهد النزاهة المالية

يهدف معهد النزاهة المالية إلى تمكين محترفي النزاهة المالية في العالم لحماية النظام المالي العالمي من الاستخدام غير المشروع. يوفر المعهد التدريب الشخصي والتعليم والاختبار والشهادات عبر الإنترنت من خلال DOLFIN® "شبكة النزاهة المالية المخصصة عبر الإنترنت"، وهي منصة التعلم الخاصة بها.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة finintegrity.org.

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للتواصل

العلاقات الإعلامية لمعهد النزاهة المالية

[email protected]

نبذة عن المصرف الأهلي العراقي

تأسس المصرف الأهلي العراقي (NBI)، الذي يقع مقره الرئيسي في بغداد، في عام 1995 كشركة مساهمة عامة. يبلغ رأسمال المصرف 400 مليار دينار عراقي (305 مليون دولار أمريكي)، وهو رائد بين المؤسسات المالية في السوق العراقية.

يُعرف المصرف الأهلي العراقي بأنه أحد أفضل البنوك في العراق لنمو أصوله وتسهيلاته وودائعه. وقد حصل على العديد من الجوائز الدولية والمحلية لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق. كما أن المصرف الأهلي العراقي هو البنك الأسرع نمواً في مجال الخدمات المصرفية للأفراد وتوطين الرواتب للقطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك، حصل على لقب أفضل بنك تجاري في العراق، حيث فاز بجائزة سوق العراق للأوراق المالية في عام 2021 لدعمه للاستثمار. يحمل المصرف الأهلي العراقي تصنيفات من المؤسسات المالية الكبرى: Capital Intelligence (BB)، وMoody's (B3)، كما حاز على تقدير "جيد جدا" من قبل البنك المركزي العراقي.

ومن خلال شبكة واسعة من البنوك المراسلة، يعمل المصرف الأهلي العراقي كبوابة للاقتصادات العالمية. فهو يسهل التحويلات المالية المحلية والدولية، ويمنح التسهيلات الائتمانية، ويقدم خدمات التمويل التجاري. يقوم المصرف بتشغيل ثلاثين فرعاً ولديه 210 أجهزة صراف آلي في جميع أنحاء العراق.

لمزيد من المعلومات: https://nbi.iq/

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