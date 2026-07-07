يختار بنك حضرموت معهد النزاهة المالية (IFI) مزوّدًا للتدريب لتعزيز النزاهة المالية والامتثال في مجال المدفوعات عبر الحدود

واشنطن، 7 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- يسرّ معهد النزاهة المالية (IFI) أن يعلن عن التطبيق على مستوى المؤسسة ككل لبرنامجه التدريبي في مجالي مكافحة التمويل غير المشروع والمدفوعات عبر الحدود في بنك حضرموت، وقد أعدّه خبراء في القطاع من الجهات الحكومية ومن المؤسسات المالية العالمية الرائدة.

وقال Saeed Ben Qarban، رئيس مجلس الإدارة في بنك حضرموت: «من خلال تطبيق هذا البرنامج على مستوى البنك، نمكّن موظفينا من اكتساب الخبرات اللازمة للتعرّف على مخاطر الجرائم المالية وإدارتها، بما يدعم متانة القطاع المالي في اليمن واستقراره على المدى الطويل.»

وقال Ameen Alsagheer، مدير الامتثال في بنك حضرموت: «نؤمن بأن بناء ثقافة امتثال قوية يتطلب تعلّمًا وتطويرًا مستمرين.»

يجمع هذا البرنامج التدريبي متعدد السنوات بين التعلّم الإلكتروني الذاتي باللغة العربية ومكتبة مقاطع فيديو، وجلسات تدريب مباشرة يقودها خبراء، بما يوفّر للموظفين فرصًا مستمرة لتعزيز معرفتهم بالامتثال. يتضمن البرنامج:

مكتبة مقاطع فيديو يقدّمها خبراء وتغطي الموضوعات الرئيسية جلسات تدريب مباشرة يديرها خبراء متخصصون أدوات وموارد تعليمية للامتثال عبر منصة DOLFIN ، شبكة النزاهة المالية المخصصة عبر الإنترنت التابعة لمعهد النزاهة المالية ( IFI)

وقالت Natalie Pulsifer، المديرة الأولى لخدمات العملاء في IFI: «يسعدنا التعاون مع بنك حضرموت لتعزيز التعليم في مجال الامتثال على مستوى البنك.» «منذ انضمام موظفي البنك إلى البرنامج، لمسنا رغبة واضحة لديهم في تطوير خبراتهم، إذ أُنجزت على المنصة ما يقرب من 1,000 ساعة تدريبية خلال أربعة أشهر فقط. ويعكس هذا المستوى من الاستخدام ثقافة الامتثال الفاعلة في البنك، التي تشكّل أساس التزامه الأوسع بتعزيز النزاهة المالية وحماية المدفوعات عبر الحدود في القطاع المالي الآخذ في التطور في اليمن.»

نبذة عن معهد النزاهة المالية (IFI)

يكرّس معهد النزاهة المالية جهوده لتمكين مؤسسات اليوم من حماية النظام المالي العالمي من الاستخدام غير المشروع. ويوفر المعهد تدريبًا حضوريًا وتعليمًا عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الاختبارات والشهادات، من خلال DOLFIN® (شبكة النزاهة المالية المخصصة عبر الإنترنت)، وهي منصة تعلم خاصة بالمعهد.

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نبذة عن بنك حضرموت

تأسس بنك حضرموت عام 2021، ويُعدّ أحد أحدث البنوك المرخّصة في السوق اليمنية. ويكرّس جهوده لتطوير الشمول المالي وتعزيز القطاع المصرفي في البلاد. ويلتزم بنك حضرموت بتقديم خدمات استثنائية ومبتكرة، ويسترشد برؤية استراتيجية واضحة. ومن خلال إقامة شراكات استراتيجية على المستويين المحلي والدولي والاستفادة من حلول مالية متطورة، نهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار في اليمن عبر تمكين الأفراد والشركات على حد سواء.

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