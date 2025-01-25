معيار عالمي جديد: الحديقة الصناعية صفرية الانبعاثات Ordos-Envision تحظى باهتمام المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لثلاث سنوات متتالية

Ordos-Envision Net-Zero Industrial Park Featured by WEF for Three Consecutive Years

Ordos-Envision Net-Zero Industrial Park Featured by WEF for Three Consecutive Years

Lei Zhang at the "Squaring the Climate Trade" panel at Davos 2025

مدينة جنيف، 25 يناير، 2025 /PRNewswire/ -- أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ورقته البحثية بعنوان "إطلاق الإمكانات الكامنة للمُجمعات الصناعية: حلول البنية التحتية لطاقات نظيفة" في منتدى Davos لعام 2025، لتسليط الضوء على: كيف لأصحاب المصلحة أن يستفيدوا بشكل ناجح من المُجمعات الصناعية في معالجة تحديات البنية التحتية، وتحقيق نتائج لا يمكن تحقيقها بمعزل عن بعضها البعض. ومن بينها، الحديقة الصناعية صفرية الانبعاثات Ordos-Envision، التي أُشيد بها للعام الثالث على التوالي. بصفتها أول حديقة صناعية صفرية الانبعاثات في العالم، فهي رمز لريادة شركة Envision Energy في استغلال إمكانات المُجمعات الصناعية على مستوى العالم، وتضع معيارًا جديدًا لنموذج الحدائق الصناعية المبتكرة ذات الانبعاثات الصفرية.

تناقش الورقة البحثية، التي طورتها مبادرة Transitioning Industrial Clusters التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بالتعاون مع Accenture وEPRI، حالة البنية التحتية للطاقة النظيفة وتحدد الحلول لتسريع نشرها. وتسلط الضوء على الحاجة إلى التعاون، سواء داخل المُجمعات أو فيما بينها لدفع التقدم. تستعرض الورقة 18 مثالاً رائداً من 8 دول، وتسلط الضوء على الأساليب التكنولوجية والتعاونية المبتكرة التي تتجاوز العقبات التي تعوق البنية التحتية في عملية التحول إلى الطاقة النظيفة، في نموذج المُجمع الصناعي.

يعترف التقرير بـ Envision Energy لدورها في دفع الثورة الصناعية الجديدة من خلال ربط حلول الطاقة المتجددة مع الصناعات الناشئة، وبناء البنية التحتية لمستقبل مستدام. تتضمن الحديقة الصناعية حلًا شاملًا للطاقة النظيفة، مدعومًا بأحدث تقنيات طاقة الرياح والشمس، والهيدروجين. بفضل تقنيات إنترنت الأشياء (IoT)، يقوم نظامها المستقل للطاقة المتجددة بإدارة الطلب على الطاقة ديناميكياً، مما يوفر حلولًا صناعية واسعة النطاق خارج الشبكة، ويطلق الإمكانات الكامنة للطاقة المتجددة دون قيود الارتباط بالشبكة الكهربائية.

لقد عززت هذه المبادرة الرائدة مكانة Envision Energy كشركة رائدة في الانتقال العالمي إلى صافي صفر انبعاثات. كما تقوم الشركة بتوسيع هذا النموذج إلى مناطق في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. من خلال نموذجها المبتكر للحديقة الصناعية صفرية الانبعاثات، طورت Envision أول وأكبر مشروع للهيدروجين والأمونيا الخضراء على نطاق تجاري في العالم، بقدرة إجمالية تبلغ 1.5 مليون طن، مما يمثل خطوة مهمة نحو التصنيع العالمي للهيدروجين الأخضر باعتباره "النفط الجديد". بالإضافة إلى ذلك، تتعاون شركة Envision Energy مع الحكومة الإسبانية لإنشاء أول حديقة صناعية متكاملة للهيدروجين الأخضر صفرية الانبعاثات في أوروبا، لدعم تطوير نظام صناعي أخضر في إسبانيا وأوروبا يساهم في تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.

قال Lei Zhang، مؤسس ورئيس شركة Envision، خلال جلسة "مواءمة التجارة مع المناخ" في منتدى Davos لعام 2025: "التحول المناخي يغير وجه التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مما يمهد الطريق لازدهار جديد. ولتحقيق ذلك، علينا بالنظام الصناعي الجديد." "يساعد نموذج الحديقة الصناعية صفرية الانبعاثات المزيد من الدول النامية على الاستفادة من مواردها الوفيرة من الطاقة المتجددة لإنشاء مُجمعات صناعية، وبناء أنظمة صناعية متكاملة، وتحقيق ترقيات صناعية وتنمية خضراء مستدامة. بصفتنا قوة دافعة في الثورة الصناعية الخضراء، فإننا ملتزمون بمساعدة هذه البلدان على إنشاء هذا النظام البيئي الصناعي من خلال الحدائق الصناعية صفرية الانبعاثات."

لقد حقق عمل Envision Energy الرائد في نموذج الحديقة الصناعية المبتكر بصافي صفر انبعاثات إشادة عالمية لإمكاناته المذهلة على إعادة تشكيل الكوكب. في عام 2024، تم تكريم شركة Envision على مساهماتها البارزة في مشروع الحديقة الصناعية صفرية الانبعاثات Ordos-Envision ومشروع Chifeng، حيث حصلت على مكانة ضمن قائمة TIME 100 لأكثر الشركات تأثيرًا بصفتها "شركة عملاقة خضراء"، وأُدرجت في قائمة Fortune's Change the World كـ "مبتكر في مجال الطاقة".

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