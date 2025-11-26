مكتب أبوظبي للصادرات ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية يُنفذان مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" في القارة الأفريقية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- سينفذ كل من مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية مبادرة الإمارات "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" في القارة الأفريقية بمبلغ مليار دولار أمريكي، والتي أعلن عنها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، خلال كلمة سموه في اجتماع مجموعة العشرين (G20)، الذي عُقد في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا.

H.H. Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, with H.E. Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa, at the G20. H.E. Mohamed Saif Al Suwaidi, Director-General of the Abu Dhabi Fund for Development and Chairman of the Exports Executive Committee at ADEX.

وفي هذا الصدد، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات (أدكس): "تأتي مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية كامتداد متواصل للإرث التنموي الخالد للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، في البذل والعطاء، وترجمةً للرؤية المُلهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، وحرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نحو تنمية المجتمعات وازدهار ورخاء البشرية جمعاء، من خلال تنفيذ المشروعات والمبادرات والبرامج التنموية الرائدة التي تنطلق من الإمارات إلى العالم أجمع".

وأضاف سعادته "يمثل الذكاء الاصطناعي قوةّ حقيقية لتحقيق النمو العادل والتنمية المستدامة، والتي يمكن تحقيقها بالجمع بين التكنولوجيا والتمويل والشراكات الاستراتيجية. ويهدف (أدكس) من خلال مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" التي يموّلها إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية كالتعليم والزراعة والبنية التحتية، وفتح آفاقاً جديدة تتيح للشركات الإماراتية المتخصصة تنفيذ مشروعات نموذجية مبتكرة تعزّز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين دولة الإمارات والدول الأفريقية، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وفي ذات السياق؛ أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على الدور الإنساني والتنموي العالمي الرائد لدولة الإمارات في تنمية المجتمعات وتعزيز القدرات وتلبية الاحتياجات، سيراً على نهج المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وحرص سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، حيث تواصل دولة الإمارات تنفيذ مبادرات ومشروعات نوعية لخدمة البشرية في جميع أنحاء العالم، مثل تسخير ممكنات وأدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مجتمعات وشعوب القارة الأفريقية.

وأوضح سعادته أن مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" التي تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة؛ تنطلق من الرسالة الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات نحو استدامة التضامن الإنساني وترسيخ التعاون التنموي لبناء مستقبل أفضل للجميع وتحسين الواقع المعيشي لمختلف المجتمعات والشعوب لاسيما التي تواجه تحديات تنموية عدة في مختلف القطاعات الحيوية، منوهاً أن العديد من الدول الأفريقية تحتاج إلى مثل هذه المبادرات النوعية لتلبية احتياجاتها المتعددة في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، خصوصاً أن دولة الإمارات تُمثل مركزاً عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وتتصدر العديد من المؤشرات العالمية ذات العلاقة التي تعكس قدراتها التكنولوجية والرقمية والذكية عبر كافة القطاعات المهمة.

تُجدر الإشارة إلى أن مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" المخصصة للدول الأفريقية، هي جزء متصل من سلسلة المساعدات الإماراتية الخارجية لمختلف دول قارة أفريقيا، حيث قدمت دولة الإمارات أكثر من 152 مليار درهم إماراتي منذ عام 1971، وستواصل الإمارات دورها العالمي الريادي من خلال هذه المبادرة بالتركيز على تعزيز مساهمة الجهات الإماراتية المانحة من خلال وكالة الإمارات للمساعدات الدولية بالتعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات لتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي في الدول الأفريقية، كما تعكس هذه المبادرة النوعية المكانة العالمية الرائدة التي تتسم بها دولة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا الحديثة والتقنيات والخوارزميات الذكية، بهدف دعم التنمية والتطوير والابتكار على المستويات الإقليمية والدولية، وتقديم حلول مبتكرة تُسهم في تحقيق النمو المستدام.

