مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI) يختار شركة Recorded Future لتكون الشريك الأساسي للاستخبارات في برنامج Sentinel Horizon

برنامج تاريخي يجعل من منصة Recorded Future حجر الأساس في مجتمع الاستخبارات الأمريكي

مدينة بوسطن، 26 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- شركة Recorded Future، أكبر شركة لاستخبارات التهديدات في العالم، أعلنت اليوم عن اختيارها كشريك أساسي في برنامج Sentinel Horizon التابع لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI). يؤكد هذا الاستثمار في قطاع استخبارات التهديدات التجارية التزام مجتمع الاستخبارات الأمريكي بتطوير قدرات استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) المبتكرة والاستفادة من أدوات الاستخبارات ومهارات الاستخبارات من الجيل التالي.

يشمل برنامج Sentinel Horizon الذي تم الكشف عنه حديثًا جميع وكالات الاستخبارات الأمريكية الـ 19، والتي تتمتع الآن بوصول كامل إلى تقارير الاستخبارات المكتملة الخاصة بـ Recorded Future، بالإضافة إلى تبادل المعلومات وخبرات خبراء المحللين بشكل دوري مع قسم Insikt Group التابع لـ Recorded Future، وهو قسم رائد في أبحاث التهديدات التجارية على مستوى العالم.

يقول الدكتور Christopher Ahlberg، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في Recorded Future: "لقد بنت شركة Recorded Future منصتها لتأمين العالم باستخدام الاستخبارات - حيث يرى شركاؤنا معظم التهديدات قبل غيرهم، ويعملون بنفس سرعة تغير الإنترنت. نحن فخورون كل الفخر بأن استخبارات التهديدات الخاصة بـ Recorded Future ستعمل الآن كطبقة حماية أساسية لمجتمع الاستخبارات الأمريكي، وتدعم وتعزز قدراته وعملياته الرائعة."

برنامج Sentinel Horizon هو برنامج تاريخي حقًا، حيث يستفيد لأول مرة من القوة الكاملة لاستخبارات التهديدات في القطاع الخاص الأمريكي بهدف تعزيز الأمن القومي، وأمن أقرب حلفائنا. يحقق البرنامج التزامات حكومة الولايات المتحدة بالاستثمار في الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف مكافحة التهديدات العالمية ودعم مهام الأمن القومي في جميع أنحاء العالم.

بعد الإطلاق الناجح للتحسينات القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف مكافحة برامج الفدية في مؤتمرات Predict التابعة للشركة في واشنطن العاصمة ولندن، وتوقيع مذكرتين للتعاون مع سنغافورة وماليزيا، فإن شركة Recorded Future تواصل التقدم كرائد عالمي في مجال الأمن المدعوم بالاستخبارات. يؤكد دور Recorded Future المحوري في برنامج Sentinel Horizon على التزام الشركة بتوفير الاستخبارات اللازمة لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة وحماية الأمن القومي.

لمزيد من المعلومات حول عمل Recorded Future في القطاع العام، تفضل بزيارة:

https://www.recordedfuture.com/solutions/public-sector

نبذة عن Insikt Group®

قسم Insikt Group التابع لشركة Recorded Future، هو قسم أبحاث التهديدات في الشركة، ويتألف من محللين وباحثين أمنيين يتمتعون بخبرة متعمقة في العمل مع الحكومة وقوات إنفاذ القانون والجيش ووكالات الاستخبارات. مهمتهم هي إنتاج قدرات استخبارات تقلل من المخاطر بالنسبة للعملاء، وتسمح بنتائج ملموسة، وتمنع تعطل الأعمال.

نبذة عن شركة Recorded Future

شركة Recorded Future هي أكبر شركة تقدم خدمة استخبارات التهديدات في العالم. توفر سحابة استخباراتRecorded Future معلومات استخبارات شاملة عن الخصوم والبنية التحتية والأهداف. من خلال فهرسة الإنترنت في الويب المفتوح، والويب المظلم، والمصادر التقنية، توفر Recorded Future رؤية موسعة في الوقت الفعلي لسطح الهجوم ومشهد التهديدات، ما يمكّن العملاء من التصرف بسرعة وثقة لتقليل المخاطر ودفع الأعمال للأمام على نحو آمن. يقع المقر الرئيسي لشركة Recorded Future في بوسطن ولديها مكاتب وموظفون حول العالم، وتعمل مع أكثر من 1800 شركة ومؤسسة حكومية في أكثر من 75 دولة لتوفير استخبارات في الوقت الفعلي، وغير متحيزة، وقابلة للتنفيذ. اعرف المزيد على recordedfuture.com.

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