مكيف الرموش RevitaLash® Advanced يصنع عودة انتصارية إلى كاليفورنيا بعد أكثر من 10 أعوام

فينتورا، كاليفورنيا، 3 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- بعد توقف دام أكثر من عقد، أصبح RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner، محلول الرموش الحائز على جوائز والمعترف به على مستوى العالم، متاح الآن للشراء في والشحن إلى كاليفورنيا. يأتي ذلك بعد حل حظر البيع في كاليفورنيا الذي تم إدخاله في دعوى خاصة نشأت تحت قانون المنافسة غير العادلة للولاية.

RevitaLash® Cosmetics متحمسة لاستئناف مبيعات مكيف الرموش في كاليفورنيا اعتبارًا من 3 أبريل 2024.

"كعمل تمتلكه عائلة، نحتفل بمساهماتنا في هذه الصناعة، ويبدأ ذلك بمنتجنا الأكثر مبيعًا RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner،". قال ذلك الدكتور Michael Brinkenhoff، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ RevitaLash® Cosmetics. "لقد صنعت مكيف الرموش الأصلي RevitaLash لزوجتي الراحلة Gayle. لقد أثبتت لنا جميعًا أن من الممكن أن تعيش حياة ممتلئة وذات معنى وبها شغف، حتى في مواجهة تشخيص سرطان الثدي النقيلي. إنها تستمر في كونها مصدر الإلهام لـ RevitaLash Cosmetics. يوجه مهمتنا اليوم شغفها بالعطاء للآخرين، وقد قمنا من ذلك بتطوير مجموعة كاملة من المنتجات المصممة لتعزيز الجمال الطبيعي والروح الداخلية للسيدات.".

Lori Jacobus، الرئيسة ورئيسة التسويق العالمي، أكدت على شعور الفريق بالامتنان، قائلة: "كعلامة تجارية تقدر عملائها بشكل حقيقي، نحن ممتنون لولائهم لعلامة RevitaLash Cosmetics التجارية على مدار أكثر من سنوات مضت. كان RevitaLash Cosmetics الأول، ويستمر في كونه، خط المنتجات الرائد على مستوى العالم لتجميل الرموش والحاجبين، بالإضافة إلى كونها العلامة التجارية الوحيدة من نوعها التي طورها طبيب عيون. نحن فخورون بتراث علامتنا التجارية وننسب نجاحنا إلى مجتمعنا المخلص.".

يمكن لمستهلكي كاليفورنيا الآن العثور على مكيفات الرموش RevitaLash® Advanced عند تجار التجزئة الرائدين مثل Amazon و Nordstrom و Neiman Marcus وعبر الإنترنت من خلال revitalash.com. للمزيد من المعلومات حول مكيفات الرموش RevitaLash® Advanced وأين تشتريها في كاليفورنيا، قم بزيارة revitalash.com.

حول RevitaLash® Cosmetics

شركة RevitaLash® Cosmetics هي شركة رائدة عالمية في تطوير منتجات تجميل الرموش والحواجب والشعر. تأسست عام 2006، وتضم مجموعتها، الحائزة على جوائز، RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner وRevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner، وهي متوفرة في مكاتب الأطباء والمنتجعات الصحية والصالونات وعند تجار التجزئة المتخصصين في 70 دولة. كمؤيدة لمبادرات سرطان الثدي غير الربحية، تتبرع RevitaLash® Cosmetics بجزء من العائدات لمبادرات البحث والتعليم، لتقدم الدعم لمجتمع سرطان الثدي على مدار العام، وليس فقط في شهر أكتوبر. للمعلومات، يرجى زيارة www.revitalash.com.

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