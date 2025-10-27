من سيول إلى معرض IFA ثم إلى دبي: توسّع نظارات Leion Hey2 من LLVision انتشارها العالمي في GITEX 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 أكتوبر 2025 /‏ PRNewswire / -- استعرضت شركة LLVision نظاراتها للترجمة بالواقع المُعزز من الجيل الجديد Leion Hey2 ، خلال فعاليات معرض GITEX Global 2025 . يحمل هذا العام شعار "الذكاء للجميع"، ويسلّط الضوء على الذكاء الاصطناعي العملي - تمامًا حيث تركز نظارات Leion Hey2 . تم تصميم Leion Hey2 خصيصًا لمهمة عالمية واحدة: المحادثة المباشرة بين مختلف اللغات وجهًا لوجه.

Visitors test LLVision’s Leion Hey2 AR translation glasses at GITEX Global 2025 in Dubai

تعرض نظارات Leion Hey2 ترجمات شاشة فورية في نطاق رؤية مرتديها، لمساعدة المسافرين وفِرق الأعمال وزوار الفعاليات على التواصل عبر اللغات دون فقدان التواصل البصري. وبالاعتماد على خبرة LLVision الممتدة لأكثر من 11 عامًا في تقنيات الواقع المُعزز والذكاء الاصطناعي لاستخدامات الشركات والمستهلكين، يجمع المنتج بين تصميم خفيف الوزن وآلية التقاط صوت مدمجة، وترجمة بزمن استجابة منخفض، وعدسات مضيئة قابلة للقراءة تحت أشعة الشمس.

تزن هذه النظارات 49 جرامًا (1.7 أونصة)، وتدعم الترجمة ثنائية الاتجاه لأكثر من 100 لغة، وتهدف إلى الوصول لمتوسط زمن استجابة أقل من 500 مللي ثانية في الظروف المعتادة، بحيث يستمر الحوار بسلاسة وبشكلٍ طبيعي. توفر الشحنة الواحدة ما يصل إلى 8 ساعات من الاستخدام المُعتاد. ومع علبة الشحن للجيب، يمكن أن يصل إجمالي مدة التشغيل إلى 96 ساعة عبر عمليات إعادة الشحن المتعددة، لتغطية الرحلات والمؤتمرات الممتدة لعدة أيام.

في GITEX ، خاض الزوار محادثات مباشرة مع ترجمات شاشة بنمط عرض رأسي ( HUD ) تُعرض كنص ضمن مجال رؤية المُرتدي، مع خيار الصوت عبر الهاتف المقترن أو سماعات الأذن - لمُحاكاة سيناريوهات واقعية مثل المعارض، ومكاتب المطارات، والسفر عبر الحدود، والفصول الدراسية متعددة اللغات.

بصفتها من أوائل الداعمين لوضع وتنفيذ خارطة طريق "الواقع المُعزز + الذكاء الاصطناعي"، تجمع LLVision بين الشاشات البصرية والحوسبة الطرفية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، حيث تخصص نحو 60% من إنفاقها التشغيلي للبحث والتطوير، وقد حصدت أكثر من 180 جائزة في الصناعة. وفي سوق الواقع المُعزز للمؤسسات، قدّمت الشركة تطبيقات واسعة النطاق، من بينها حل للتفتيش والسلامة لصالح خطوط جنوب الصين الجوية والذي تم تسليط الضوء عليه في مجلة Harvard Business Review ضمن تقرير "عام التكنولوجيا 2024" إلى جانب ChatGPT . بالنسبة للمستهلكين، فازت نسخة الجيل السابق من نظارات Leion Hey من LLVision بجائزة UNESCO Netexplo Innovation في عام 2022، ما ساعد على تحديد فئة ناشئة تُعرف بـ "نظارات ترجمات الشاشة بالواقع المُعزز".

قال Roy Lou ، رئيس العمليات لشركة LLVision : "ينبغي للتكنولوجيا أن تزيل العوائق من الاتصال الإنساني". "مع Leion Hey2 ، يمكن للناس أن ينظروا للأعلى، ويتحدّثوا بصورة طبيعية، ويفهموا بعضهم البعض — بدون الانشغال بهاتف أو فقد التواصل البصري. نحن نُقدّم هذه التجربة إلى المجتمع العالمي في GITEX ".

تجمع نظارات Leion Hey2 بين عدسات الويف جايد (waveguide ) ومصفوفة ميكروفونات بزاوية 360 درجة وتقنية تقليل الضوضاء العصبية للحفاظ على وضوح الصوت في الأماكن المزدحمة والصاخبة. توفر نظارات Hey2 تغييرًا سريعًا بين اللغات، وتدوين الملاحظات، ومُلخصات اجتماعات تُنشأ تلقائيًا - وهي ميزات مفيدة للعروض في المعارض، والمساعدة في المطارات، والعمل الجماعي متعدد اللغات.

ومع اجتماع صنّاع القرار والمؤسسات وقادة الذكاء الاصطناعي في GITEX ، يظل تركيز LLVision واضحًا: جعل المحادثات عبر اللغات أقرب ما تكون إلى التحدث باللغة الأم. مع Leion Hey2 ، ينتقل الواقع المُعزز من مجرد عرض توضيحي إلى أداة يومية - تساعد المزيد من الناس على متابعة الحوار والفهم بشكلٍ فوري.

