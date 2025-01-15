من مجرد مفهوم تجريبي إلى منتج فعلي: شركة March Networks تستعرض أداة البحث الذكي بالذكاء الاصطناعي (AI Smart Search) التي تعمل بالأوامر الصوتية في معرض Intersec دبي

بعد تحسينها من خلال الاختبارات الواقعية، أصبحت أداة البحث الذكي بالذكاء الاصطناعي (AI Smart Search) تبسط عملية استرجاع لقطات الفيديو عبر الأوامر الصوتية والنصية للحصول على معلومات أسرع وأكثر ذكاءً.

With AI Smart Search, customers can use text or voice prompts like, “Show me long queues,” to quickly search and find operational and security issues and opportunities. March Networks Logo

مدينة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 15 يناير 2025 /PRNewswire/ -- شركة ® March Networks ، الرائدة عالميًا في أنظمة المراقبة الذكية المعتمدة على السحابة، تستعرض أداتها الثورية للبحث الذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI Smart Search) في معرض Intersec دبي لعام 2025. إن هذه الميزة المبتكرة مصممة لإحداث تغيير جذري في طريقة تفاعل الشركات مع بيانات الفيديو واستخدامها، ما يجعل العثور على المعلومات الهامة أسرع وأسهل من أي وقت مضى. بعد تقديمها لأول مرة في مؤتمر تبادل الأمن العالمي (GSX) في سبتمبر 2024، تعاونت شركة March Networks مع سلسلة مطاعم رائدة متعددة المواقع في الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير الأداة وتحسينها.

تستفيد أداة البحث الذكي بالذكاء الاصطناعي (AI Smart Search) من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين سرعة ودقة استرجاع بيانات الفيديو بشكل كبير. باستخدام الأوامر النصية أو الصوتية مثل: "أظهر لي لقطات طوابير طويلة"، يمكن للمستخدمين البحث بسرعة عن الأشياء، أو الأمور، أو الأفراد بكفاءة لا مثيل لها ووعي بالمواقف. تتناسب هذه الميزة المبتكرة بشكل خاص مع قطاعات التجزئة، والمطاعم، والخدمات المصرفية، والنقل، حيث يكون الوصول السريع إلى معلومات ملموسة أمرًا بالغ الأهمية.

قال Peter Strom، الرئيس التنفيذي لشركة March Networks: "تمثل أداة البحث الذكي بالذكاء الاصطناعي (AI Smart Search) خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال التحليلات الذكية لمقاطع الفيديو". "من خلال الاختبارات الواقعية والتحسين المستمر، قمنا بتعزيز قدرة الأداة على تقديم المعلومات بشكل أسرع وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى. نحن متحمسون لعرض إمكانياتها في معرض Intersec دبي، للتأكيد على التزامنا بتعزيز الابتكار في حلول الذكاء التجارية".

الميزات الرئيسية:

سرعة ودقة أكبر: مع دقة لا مثيل لها، يمكنك تحديد موقع أحداث أو أشياء أو أفراد بعينهم بسرعة في لقطات الفيديو باستخدام الأوامر الصوتية أو النصية.

اكتشاف الأشياء والخصائص: ابحث عن أشياء أو ألوان أو أنماط محددة لتبسيط عمليات التحقيقات.

تحميل الصورة ثم مطابقتها: حمل أي صورة، كشعار ما، للعثور على المكان الذي تظهر فيه في لقطات الفيديو - على سبيل المثال، يمكنك تتبع الامتثال للوائح العلامة التجارية باستخدام استفسار كالآتي: "أرني كل مكان ترى فيه هذا الشعار".

التكامل السلس: الأداة مصممة للعمل بسلاسة مع حلول الفيديو الحالية لشركة March Networks ، ما يضمن انتقالًا سلسًا بين الحلول للعملاء.

واجهة برمجية سهلة الاستخدام: يمكن الوصول إلى أداة البحث الذكي بالذكاء الاصطناعي ( AI Smart Search ) مباشرة عبر متصفح الويب، وهي بديهية وسهلة الاستخدام، ولا تتطلب خبرة تقنية كبيرة. تسهم قوالب البحث المحددة مسبقًا في تبسيط عملية البحث، لمساعدة المستخدمين على تحديد الأمور ذات الصلة بسرعة، وزيادة استفادتهم من إمكانات الأداة.

سواء كنتَ تمثلُ مؤسسة كبيرة أو شركة صغيرة بموارد تقنية محدودة، فإن المنصة تتيح للمستخدمين على اختلاف مستويات مهاراتهم استخراج معلومات قيّمة بسرعة من بيانات الفيديو.

كيف تعمل الأداة:

ابحث عن الأمور والفرص الأمنية والتشغيلية الهامة في جميع المواقع، أو حدد تلك التي ترغب في التركيز عليها، مع طريقتين للفلترة حسب التاريخ والوقت، عبر الأوامر النصية أو الصوتية البسيطة.

الأمن والامتثال: ابحث عن الحالات حيثُ تُركت النقود دون مراقبة، وفلترها حسب التاريخ، باستخدام أوامر مثل: "أرني آلات تسجيل النقدية المفتوحة المتروكة دون مراقبة" أو "أرني الأموال المتروكة على الطاولات والمكاتب."

السلامة وإدارة المخاطر: راقب للوقاية من حالات الانزلاق والسقوط عبر أوامر مثل: "أرني الأرضيات المبللة" أو "أرني لافتات الأرضيات المبللة."

التسويق وتجربة العملاء: اكتشف فرصًا لتحسين تجربة العملاء في عملك، وقم بالفلترة حسب الوقت عبر أوامر مثل: "أرني الطوابير الطويلة" أو "أرني الطاولات الفارغة".

إدارة المخزن والمخزون: راقب طوابق المخزون، وعمليات إدارة التسليم عبر أوامر مثل: "أرني الرفوف الفارغة" أو "أرني أبواب رصيف التحميل المفتوحة".

منع السرقة: ارصد الأنشطة المشبوهة بعد ساعات عبر أوامر مثل: "أرني موقف السيارات".

الكفاءة التشغيلية: تأكد من أن الكاميرات تعمل بشكل صحيح وتلتقط فيديو واضح عبر أوامر مثل: "أرني الصور غير الواضحة".

يمكن للحاضرين في معرض Intersec دبي رؤية أداة البحث الذكي بالذكاء الاصطناعي (AI Smart Search) وهي تعمل من خلال العروض التوضيحية المباشرة في الجناح SA-C23. سيكون فريق March Networks متواجدًا لمناقشة كيفية معالجة هذه التكنولوجيا المتطورة للتحديات الخاصة عبر الصناعات، بدءًا من الأمن وإدارة المخاطر وصولًا إلى تجربة العملاء، وكفاءة العمليات. يمثل هذا المعرض علامة فارقة في رحلة أداة البحث الذكي بالذكاء الاصطناعي (AI Smart Search)، مع ما ينتظرها من التحسينات والابتكارات مستقبلًا؛ حيث تواصل شركة March Networks تغيير مستقبل التحليلات الذكية للفيديو.

لمزيد من المعلومات حول March Networks، تفضل بزيارة: marchnetworks.com .

للتحدث مع أحد مسؤولينا حول حلول الفيديو الذكية التي نقدمها أو حجز عرض توضيحي، يرجى التواصل من هنا.

نبذة عن شركة March Networks

تقود ®March Networks مستقبل الفيديو الذكي، وتساعد على تحويل محتوى الفيديو الخاص بالمؤسسات إلى ذكاء أعمال قابل للتنفيذ. تشتهر الشركة عالميًا بالخبرة العميقة في مجال أمن الفيديو وتحليلات البيانات، وتمكين المؤسسات من تعزيز الكفاءة التشغيلية والأمن والربحية. تمتد تقنيات الفيديو الذكية القائمة على السحابة لدينا إلى ما هو أبعد من المراقبة التقليدية، حيث تدمج تحليلات الذكاء الاصطناعي وعمليات التكامل المتقدمة مثل أنظمة نقاط البيع (POS) وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) وأجهزة الصراف الآلي لدفع نمو الأعمال وتحسين تجارب العملاء. ومع أكثر من عِقدين من الخبرة، تعد March Networks شريكًا موثوقًا لأكثر من 1000 مؤسسة مالية وأكثر من 300 بائع تجزئة وأكثر من 800 علامة تجارية وصناعية. نحن ملتزمون بتوجيه عملائنا بذكاء وفعالية من حيث التكلفة خلال انتقالهم إلى الفيديو المؤسسي القائم على السحابة. تضمن شبكتنا الواسعة التي تضم أكثر من 800 شريك معتمد القدرة على التكيف مع عدد لا يحصى من احتياجات العمل، والتكامل مع مجموعة واسعة من كاميرات وأنظمة الطرف الثالث، وبفضل الانتشار العالمي والدعم المحلي والتفاني في خدمة العملاء، نضمن التشغيل والصيانة وتحسين الأنظمة للعملاء في أكثر من 70 دولة. يقع المقر الرئيسي لشركة March Networks في أوتاوا، أونتاريو، كندا، وتعود ملكيته لشركة Delta ، وهي شركة رائدة عالميًا في حلول إدارة الطاقة والحرارة، وتعتبر الشركة شريكًا موثوقًا ورائدًا مبتكرًا في قطاع الفيديو الذكي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة . marchnetworks.com

يعد كلًا من March Networks وشعار March Networks علامتين تجاريتين لشركة March Networks Corporation.

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للتواصل الإعلامي: Jacqueline Ondaye، مدير الاتصالات، في March Networks، البريد الإلكتروني: [email protected]

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