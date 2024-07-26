من نقطة الانطلاق الأولى إلى القمة: فريق Lynk & Co Cyan Racing يلمع على المسرح العالمي

ساو باولو، البرازيل، 26 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- في 22 يوليو، حقق فريق "لينك آند كو - كايان ريسينج" (Lynk & Co Cyan Racing) ثلاث مراتب على منصة التتويج في "جولة تي سي آر العالمية" (TCR World Tour) لعام 2024 التي أقيمت في حلبة إنترلاغوس في البرازيل. هذا الأداء الرائع، الذي يواصل إرث البطولات، رفع الفريق إلى قمة تصنيفات الفرق بأعلى النقاط. أضاءت براعة فريق "لينك آند كو" (Lynk & Co) في السباقات مرحلة أمريكا اللاتينية مرة أخرى، مما أضاف براعة إلى مشهد السباقات العالمي من خلال أدائه المهني والدقيق.

Lynk & Co Cyan Racing achieves three podium finishes in Brazil Lynk & Co Cyan Racing climbs to first place in team points at the Interlagos circuit in Brazil

تشتهر أمريكا اللاتينية بثقافة السباق الفريدة وأجواء الأحداث النابضة بالحياة. استضافت حلبة إنترلاغوس في البرازيل، المعروفة بتخطيطها الصعب ذي المنعطفات المعقدة وتغيرات الارتفاع، العديد من سباقات "فورمولا 1" (F1) الهامة وشهدت انتصارات العديد من السائقين الأسطوريين. في هذه الحلبة، عرض فريق "لينك آند كو - كايان ريسينج" الأداء الاستثنائي لسلسلة "لينك آند كو 03" (Lynk & Co 03) على هذا المضمار المتطلب، مما أكد على تراث العلامة التجارية في السباق والسعي المتواصل لتقديم سيارات عالية الأداء.

على الرغم من اللوائح الصارمة لتوازن الأداء ووزن التعويض، حقق فريق "لينك آند كو - كايان ريسينج" نتائجًا متميزة في ظل ظروفٍ صعبة. شكلت حلبة إنترلاغوس، التي تشتهر بتعقيدها التقني، والمنعطفات وتغيرات الارتفاع الصعبة، تحديًا صعبًا. في مواجهة هذا التحدي، بدأ "أوروتيا" من نقطة الانطلاق الأولى وحصل على المركز الثاني؛ بينما عززت معركة "ما تشينغهوا" الشرسة مع "ميشيلز"، بالإضافة إلى سباق التتابع الحاسم "لبيورك" من نجاح الفريق بشكل إضافي. ويبرز الانتصار التعاون بين المركبات المصنوعة من قبل الخبراء والعمل الجماعي المتماسك للفريق. تميز فريق "لينك آند كو - كايان ريسينج"؛ حيث أظهروا براعتهم وألهموا مؤيديهم بأداء متميز على مثل هذا المضمار الصعب.

منذ عام 2019، حقق فريق "لينك آند كو - كايان ريسينج" نجاحًا ملحوظًا في سلسلة "تي سي آر"؛ حيث حصل على ستة بطولات عالمية، بما في ذلك لقبين للسائقين وأربعة ألقاب للفرق. وضع هذا التاريخ البارز أساسًا قويًا لنجاحهم المستمر. في سلسلة "تي سي آر" لهذا العام، تستمر سلسلة "لينك آند كو 03" في التألق. هذه التعديلات المهنية تضمن الأداء المتميز على المضمار، مما يسلط الضوء على براعة "لينك آند كو" التقنية وإرث البراعة في السباقات. من خلال دمج خبرات السباق في السيارات الاستهلاكية، تعمل "لينك آند كو" باستمرار على تحسين الأداء والجودة. ومن خلال مراكمة خبرات السباق والتكنولوجيا المتقدمة، تحقق "لينك آند كو" التزامها بالمستهلكين وتتبع رؤيتها المتجسدة في شعار "تغيير مفهوم التنقل إلى الأبد".

يحتفل فريق "لينك آند كو - كايان ريسينج" بتصدره على لوحة النقاط أثناء الاستعداد للجولة المقبلة في أوروغواي، بهدف توسيع سلسلة انتصاراتهم. مع التركيز على النواة المتجذرة لثقافة السباقات، تلتزم "لينك آند كو" بإشعال شغف رياضة السيارات على مستوى العالم؛ حيث تهدف العلامة التجارية إلى أن تشهد الأسواق الجديدة والمستهلكون الجدد في جميع أنحاء العالم هذا الحماس ويختبروه.

نبذة عن Lynk & Co:

أُطلقت العلامة التجارية "لينك آند كو" (Lynk & Co) في عام 2016 بما يلائم احتياجات الجيل الجديد من سكان المدن المنفتحين. "لينك آند كو" (Lynk & Co) ليست مجرد علامة تجارية جديدة للسيارات، ولكنها علامة تجارية رائدة في عالم صناعة السيارات؛ حيث تهدف هذه العلامة التجارية، التي أُسِست لتكون عالمية، ومنفتحة، ومتصلة بجمهورها، إلى بناء منصة مفتوحة تربط المستهلكين بالسيارات والعالم من حولهم.

للتواصل:

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