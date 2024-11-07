منصة Capital.com تعتزم مضاعفة فريق التكنولوجيا في ظل النمو القوي الذي تشهده

التكنولوجيا المالية العالمية تشهد ارتفاعا في حجم التداول بنسبة 20٪ في الربع الثالث، وتخطط لشغل 200 وظيفة تقنية جديدة في الأشهر ال 12 المقبلة

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ليماسول، قبرص, 8 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /-- /PRNewswire أعلنت منصة Capital.com، هي منصة التداول العالمية عالية النمو ومجموعة التكنولوجيا المالية التي تجاوزت أحجام تداولاتها 1 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، اليوم عن وصول إجمالي أحجام تداول العملاء إلى أكثر من 450 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة 20% عن الربع الثاني من عام 2024، مما يؤكد مسار النمو المطرد للشركة. خلال نفس الفترة، ارتفعت حسابات المستخدمين الجدد بنسبة 9%، وارتفع إجمالي عدد التداولات المنفذة على المنصة بنسبة 19% ليصل إلى 31 تداول صفقة مقارنة بالربع السابق.

"تسلط نتائجنا للربع الثالث الضوء على النمو المستدام لمنصتنا مع استمرارنا في تقديم أفضل تجربة تداول لعملائنا على مستوى العالم. وبدعم من سجلنا القوي ومقاييس النمو القوية لدينا، نطمح إلى زيادة تنويع عروض منتجاتنا وتطوير تقنيات رائدة تعزز الكفاءة عبر منصتنا الحائزة على جوائز،" كما قالت دانا ماسي، الرئيسة التنفيذية للتسويق والمنتجات والتكنولوجيا في Capital.com

كان الدافع وراء زيادة التداول في الربع الثالث هو الاهتمام القوي بالمؤشرات والسلع وأسواق العملات الأجنبية. كان تداول المؤشرات قويًا بشكل خاص، حيث استحوذ على حوالي 53٪ من إجمالي أحجام التداول، مدعومًا بنشاط كبير من العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تليها عن كثب أوروبا. وتعليقا على سلوك العملاء في التداول الربع الثالث، قالت دانييلا سابين هاثورن، كبيرة محللي السوق في :Capital.com

"مع تزايد الترقب للانتخابات الرئاسية الأمريكية في الربع الثالث، شهدنا اهتماما متزايدا بالمؤشرات وأزواج العملات الأجنبية، وبالتحديد تلك التي تضمنت الدولار. كما كان ضخ رأس المال من جانب الصين لإنعاش اقتصادها المتعثر أيضًا محركًا رئيسيًا للزخم الذي شهدته الأسهم طوال شهر شتنبر/أيلول حيث نحى المتداولون المخاوف بشأن النمو في الصين جانبًا. وتشمل الأحداث الرئيسية الأخرى انهيار السوق ثم، بعد الانتعاش اللاحق في الأسهم، بيانات الوظائف الأسوأ من المتوقع خلال أشهر الصيف، والتي أدت إلى إطلاق قاعدة Sahm وأدت إلى ظهور مخاوف بشأن تقييد الاحتياطي الفيدرالي لفترة طويلة جدًا. ومع تحسن البيانات الاقتصادية، تحسنت المعنويات في أسواق الأسهم أيضا، حيث بدأت المؤشرات العالمية الرئيسية في الربع الرابع من العام مقتربة من مستويات قياسية مرتفعة."

واستنادا إلى المشاركة القوية للعملاء ونشاط التداول في المنصة في الربع الأخير، تعمل Capital.com على زيادة استثماراتها في التكنولوجيا، مع خطط لمضاعفة التكنولوجيا والهندسة في الأشهر الـ 12 المقبلة. لدعم عملائها بمجموعة متنوعة من المنتجات والحلول، تقوم الشركة بتوظيف 200 متخصص جديد عبر شبكتها العالمية من المكاتب.

وأضافت ماسي: "بصفتنا شركة تعتمد على التكنولوجيا أولاً، فإن توسيع فريقنا الهندسي أمر بالغ الأهمية لتوسيع نطاق خدماتنا وتلبية متطلبات قاعدة عملائنا العالمية المتنامية". "نحن نتطلع إلى استقطاب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم في مجالات الهندسة والدعم التكنولوجي والتطوير لضمان بقاء Capital.com في طليعة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية".

تركز حملة التوظيف في Capital.com على مجالات رئيسية تشمل هندسة البرمجيات Java وAngular، وهندسة DevOps، وهندسة ضمان الجودة، وهندسة موثوقية الموقع، وإدارة الحوادث، والدعم الفني، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وهندسة البيانات، وإدارة قواعد البيانات، والإدارة الهندسية. توفر هذه الأدوار فرص عمل داخل المكتب وعن بعد في كل من لندن ووارسو وليماسول ومراكز التكنولوجيا الرئيسية الأخرى للشركة على مستوى العالم، مما يوفر بيئة مرنة وتعاونية للابتكار.

لمزيد من المعلومات حول توظيف فريق التكنولوجيا في Capital.com، يرجى زيارة: https://capital.com/tech-recruitment

Capital.com هي منصة رائدة في مجال التداول والتكنولوجيا المالية تعمل على إعادة تعريف مستقبل التداول. تلتزم Capital.com، التي أسسها فيكتور بروكوبينيا ومقرها في قبرص، بتوفير منصة آمنة ومأمونة وشفافة، مدعومة بأحدث التقنيات المتطورة والتعليم الشامل. مع مكاتب في ثمانية مواقع على مستوى العالم وأكثر من 700 موظف، تمكن منصة Capital.com الأفراد في جميع أنحاء العالم بالأدوات والمعرفة اللازمة للتداول بثقة.

ملاحظات للمحررين

نبذة عن Capital.com

Capital.com هي شركة تكنولوجيا مالية عالية النمو تمكن الأشخاص من المشاركة في الأسواق المالية من خلال منصات تداول عبر الإنترنت بسيطة ومبتكرة. تم إطلاقها في عام 2016، وهي منصة حسية حائزة على جوائز - متاحة على الويب والتطبيق - تمكن المستثمرين من التداول في آلاف الأسواق العالمية الشهيرة. ولمساعدة المستثمرين على التداول بثقة، فإن المنصة مزودة بضوابط قوية لإدارة المخاطر، وتسعير شفاف ومحتوى تعليمي مكثف لدعم العملاء في رحلة التداول.

وتمتلك Capital.com شبكة عالمية لها مكاتب في مراكز تجارية ومالية رائدة بما في ذلك لندن ودبي ووارسو وفيلنيوس وصوفيا وليماسول وملبورن. تخضع شركة Capital Com (المملكة المتحدة) المحدودة للترخيص والتنظيم من قِبَل هيئة السلوك المالي (FCA) بموجب رقم التسجيل 793714. وتخضع شركة Capital Com SV Investments Limited للترخيص والتنظيم من قِبَل لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية ((CySEC، بموجب ترخيص رقم 319/17. وتخضع شركة Capital Com Australia Pty Ltd للترخيص والتنظيم من قِبَل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بموجب ترخيص AFSL رقم 513393. شركة Capital Com Online Investments Ltd هي شركة مسجلة في كومنولث جزر البهاما ومصرح لها بمزاولة أعمال الأوراق المالية من قِبَل هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما بترخيص رقم SIA-F245. تخضع Capital Com Mena Securities Trading LLC للترخيص والتنظيم من قِبَل هيئة الأوراق المالية والسلع ((SCA، تحت ترخيص رقم 20200000176.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: www.capital.com

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