Capital.com計劃在強勁增長的推動下，將其技術團隊規模翻倍

第三季度的交易增長源於對指數、大宗商品和外匯市場的強烈興趣。指數交易尤為活躍，佔總交易量約53%，其中來自中東地區客戶的交易量尤為顯著，隨後是歐洲市場的交易增長。針對第三季度客戶交易行為的評論，Capital.com資深市場分析師Daniela Sabin Hathorn表示：

「隨著美國總統選舉的臨近，我們見證了對指數和外匯貨幣對，尤其是美元相關貨幣對的交易興趣增加。中國為振興經濟所進行的資本注入也成為推動9月份股票市場勢頭的關鍵因素，當時交易者排除了對中國經濟增長的擔憂。其他重要事件包括市場崩盤，隨後股市回升，以及夏季月份中公布的低於預期的就業數據，這引發了Sahm法則並使市場擔心美國聯儲局會長期維持過於嚴苛的政策。隨著經濟數據的改善，股市情緒也有所回升，全球主要指數在第四季度開局時接近歷史最高點。」

基於平台在上季度強勁的客戶參與度和交易活躍度，Capital.com 正加大對科技的投資，計劃在未來12個月內將其科技與工程團隊的規模翻倍。為了支持客戶提供多元化的產品與解決方案，公司計劃在全球各地的辦公室招聘200名新專業人士。

「作為一家以技術為核心的公司，擴充我們的工程團隊對於擴大服務規模並滿足日益增長的全球客戶需求至關重要，」Dana Massey如此表示。「我們希望吸引來自世界各地的頂尖人才，涵蓋工程、技術支援和開發領域，確保Capital.com時刻處於金融科技創新的前沿。」

Capital.com的招聘工作將重點集中在以下領域，包括Java和Angular軟件工程、DevOps、質量保證工程、站點可靠性工程（SRE）、事件管理、技術支援、資訊科技服務、數據工程、資料庫管理及工程管理等職位。這些職位提供位於倫敦、華沙、利馬索爾及其他全球主要科技中心的辦公室和遠程工作機會，為創新提供靈活且協作的工作環境。

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Capital.com是一個領先的交易與金融科技平台，致力於重新定義交易的未來。該平台由Viktor Prokopenya創立，總部位於塞浦路斯，並堅持提供一個安全、可靠且透明的平台，支持尖端科技並融合全面教育。Capital.com在全球設有八個辦公地點，擁有超過700名員工，致力於賦能全球個人，提供他們所需的工具與知識，讓他們能夠自信地進行交易。

編輯須知

Capital.com簡介

Capital.com 是一家快速成長的金融科技公司，旨在透過簡單且創新的在線交易平台，幫助人們參與金融市場。該公司於2016年成立，其直觀且屢獲殊榮的平台—可在網絡和應用程式上使用—使投資者能夠交易數千個全球知名市場。為了幫助投資者自信地交易，平台配備了強大的風險管理控制、透明定價和豐富的教育內容，以支持客戶的交易旅程。

Capital.com擁有遍佈全球的辦公室，並設立在包括倫敦、杜拜、華沙、維爾紐斯、索非亞、利馬索爾和墨爾本等主要商業和金融中心。Capital Com（UK）Limited獲英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority，簡稱「FCA」）授權並受其監管，註冊編號為793714。Capital Com SV Investments Limited獲塞浦路斯證券交易委員會（Cyprus Securities and Exchange Commission，簡稱「CySEC」）授權並受其監管，牌照號碼為319/17。Capital Com Australia Pty Ltd獲澳洲證券投資委員會（Australian Securities and Investments Commission，簡稱「ASIC」）授權並受其監管，AFSL號碼為513393。Capital Com Online Investments Ltd為在巴哈馬聯邦（Commonwealth of The Bahamas）註冊的公司，並獲巴哈馬證券委員會（Securities Commission of The Bahamas）授權從事證券業務（Securities Business），牌照號碼為SIA-F245。Capital Com Mena Securities Trading LLC獲證券與商品管理局（Securities and Commodities Authority，簡稱「SCA」）授權並受其監管，牌照號碼為20200000176。

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