منصة Homestyler تتصدر المشهد وتقود ثورة التصميم السحابي ثلاثي الأبعاد في معرض Big 5 Global Dubai 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 ديسمبر، 2024 /PRNewswire/ -- شهد معرض Big 5 Global 2024 الذي أُقيم في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر، ظهورًا أولاً لمنصة Homestyler في المعرض، حيث قدمت أحدث أدواتها في مجال التصميم السحابي ثلاثي الأبعاد 3D، وحلولها التجارية، وبرنامجها للشركاء العالميين.

وفي هذا المعرض الرائد والأكبر في منطقة الشرق الأوسط المعني بمجالات التشييد ومواد البناء والتصميم المعماري، جذبت منصة Homestyler اهتمام العديد من المشترين المحليين المتلهفين لتجربة أحدث أدواتها، وألهمت العديد من التجار العاملين في صناعة الأثاث المنزلي المهتمين بإقامة شراكات تجارية. وفي غضون أربعة أيام فقط، حصلت منصة Homestyler على أكثر من 200 تعبيرًا عن الاهتمام من عملاء وشركاء محتملين.

تُعتبر Homestyler من أبرز المنصات الرائدة في مجال التصميم السحابي ثلاثي الأبعاد 3D، حيث تقدم حلولاً مبتكرة لتصميم الديكورات الداخلية وتصميم المنازل، وقد انطلقت المنصة من شركة Autodesk، الشركة العملاقة في برامج التصميم ثلاثي الأبعاد 3D. وقد طورت منصة Homestyler، منذ الاستحواذ عليها في عام 2016 من خلال شراكة استراتيجية بين شركتي Easyhome وAlibaba، قدراتها بشكل كبير ونجحت في بناء مجتمع كامل من المستخدمين حول العالم. هذا وتغطي المنصة أكثر من 200 دولة ومنطقة، وتدعم 13 لغة، وتخدم قاعدة مستخدمين تضم أكثر من 17.5 مليون مستخدم حول العالم.

باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي AI المتقدمة، أحدثت منصة Homestyler ثورة في مجال التصميم السحابي ثلاثي الأبعاد 3D، مقدمةً أدوات ذكية تتجاوز الإمكانيات التقليدية لبرامج التصميم الداخلي. تستخدم هذه الحلول المبتكرة أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي AI لتبسيط عملية التصميم، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مساحات ثلاثية الأبعاد 3D مفصلة بسرعة وسهولة. ومن خلال تحويل هذه الأدوات إلى شركاء تعاونيين، تقلل منصة Homestyler بشكل كبير من الحواجز التي تحول دون مشاركة المستخدمين. وتشمل الميزات الرئيسية التي تقدمها المنصة كلًا من أداة Home Copilot، وهي مساعد حواري يقوم بتطوير مخططات تصميم مثالية ومبتكرة من خلال تفاعلات بديهية، وكذلك أداة AI Modeler، وتعمل على تحويل الصور أو النصوص إلى نماذج ثلاثية الأبعاد 3D بسهولة، مما يُبسط عملية النمذجة بشكل غير مسبوق.

في المعرض، كشفت منصة Homestyler النقاب عن منتجها الجديد "XR Immersia"، الذي يستند إلى تقنيات XR المتطورة ويتكامل مع أدوات رائدة مثل Apple Vision Pro وPico. هذا التكامل يمكّن منصة Homestyler من توفير تجربة غامرة وأكثر ذكاءً، مما يغير الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع مشاهد المنزل ويجعلهم يحاكون التصاميم الواقعية المعقدة بذكاء وسهولة، لتصبح بذلك في متناول كل من المحترفين والمستهلكين.

صرحت Stephanie Ma، رئيسة قسم الأعمال الخارجية لدى منصة Homestyler، بأن الشرق الأوسط يُعد أسرع أسواق الشركة نموًا، سواء من حيث قاعدة المستخدمين أو الإيرادات. وأوضحت أن منصة Homestyler تهدف من خلال مشاركتها في معرض Big 5 Global إلى تعميق ارتباطها وتعزيز تواصلها مع المستهلكين والمتسوقين في منطقة الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، عرضت منصة Homestyler سلسلة من الحلول التجارية المصممة خصيصًا لصناعة الأثاث المنزلي. على سبيل المثال، قامت Homestyler بتكييف حلولها وبرامجها لتلبية التحديات المحددة التي تواجهها متاجر الأثاث الإماراتية على غرار شركة P Life Concept، وركزت هذه الحلول على تحسين عرض المنتجات بشكل متعدد الأبعاد، وزيادة كفاءة تصميم واجهات المحلات، ورفع معدلات التحويل. باستخدام أدوات متطورة مثل تقنية الاستبدال اللحظي للمنتجات ثلاثية الأبعاد 3D وميزات التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI، مكنت المنصة شركة P Life Concept من عرض خصائص وميزات منتجاتها بالكامل، مما يُثري تجربة العملاء بشكل ملحوظ ويُعزز من معدلات التحويل سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر. علاوةً على ذلك، تُساعد حلول Homestyler مصممي المتاجر على تنفيذ تصاميم دقيقة وعالية الجودة بسرعة أكبر، مما يُقلل بشكل كبير من دورة التصميم.

وفي ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها الأسواق المحلية والدولية، انتقلت الاستراتيجيات الأساسية من الاعتماد على الجهود الفردية إلى تسخير واستثمار القوة الجماعية للشراكات. وتتمثل الركيزة الأساسية لبناء منصة تصميم عالمية شاملة في الاندماج السلس مع الأسواق المحلية. هذا وقد أطلقت منصة Homestyler برنامجها للشركاء العالميين خلال معرض Milan Furniture الذي أقيم في أبريل الماضي، بهدف تلبية احتياجات قطاعات التصميم العالمي، وتجارة التجزئة للأثاث، والعقارات، وغيرها من الصناعات ذات الصلة بسرعة وكفاءة.

كما وضعت منصة Homestyler خريطة عمل تُسهم في ربط التجار والمستهلكين والمصممين ضمن سلسلة إمداد متكاملة. تعمل هذه المبادرة على تبسيط المعاملات بين المصممين العالميين وأصحاب المنازل والمشاركين في إعادة تصميم المنازل، الأمر الذي بدوره يوفر تفاعلات أكثر سلاسة. ومن خلال تنفيذ هذا النهج، تضمن منصة Homestyler تمكين المستخدمين من تصور أفكارهم الإبداعية وتحقيقها بسهولة دون عناء.

لمزيد من المعلومات حول Homestyler، يرجى زيارة:

https://www.homestyler.com?utm_medium=press_release&utm_source=homestyler&utm_campaign=press_release_bg5dubai&adid=660001&source_page=bg5dubai

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