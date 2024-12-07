Homestyler лидирует в мировых тенденциях облачного 3D-дизайна на выставке Big 5 Global Dubai 2024

ДУБАЙ, ОАЭ, 7 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- С 26 по 29 ноября решение Homestyler дебютировало на выставке Big 5 Global Dubai 2024 во Всемирном торговом центре Дубая, демонстрируя свои передовые инструменты облачного 3D-дизайна, бизнес-решения и глобальную партнерскую программу.

На крупнейшей выставке на Ближнем Востоке по строительству, строительным материалам и архитектурному дизайну решение Homestyler привлекло многих местных покупателей, желающих испытать свои новейшие инструменты, и вызвало интерес многочисленных торговцев из индустрии домашней мебели, заинтересованных в партнерстве. Всего за четыре дня решение Homestyler привлекло внимание более 200 потенциальных клиентов и партнеров.

Homestyler, лидер в области облачного 3D-дизайна для интерьера и домашнего декора, вырос из Autodesk, мирового гиганта в области программного обеспечения для 3D-дизайна. Приобретенный в 2016 году в рамках стратегического партнерства с Easyhome и Alibaba, Homestyler предлагает передовые возможности и создал большое международное сообщество пользователей. Платформа охватывает более 200 стран и регионов и доступна на 13 языках, обслуживая более 17,5 миллионов пользователей по всему миру.

Используя передовые технологии искусственного интеллекта, Homestyler трансформировал облачный 3D-дизайн с помощью интеллектуальных инструментов, которые превосходят традиционное программное обеспечение для дизайна интерьера. Эти инновационные решения используют последние достижения ИИ для оптимизации процесса проектирования, позволяя пользователям быстро создавать подробные 3D-пространства. Превращая эти инструменты в партнеров по сотрудничеству, Homestyler значительно снижает барьеры для взаимодействия с пользователями. Ключевые функции включают Home Copilot, помощник по диалогу, который разрабатывает безупречные схемы дизайна с помощью интуитивно понятных взаимодействий, и AI Modeler, который легко генерирует 3D-модели из изображений или текста, упрощая процесс моделирования.

На выставке Homestyler представила свой новый продукт XR Immersia, в котором используются передовые технологии XR наряду с ведущими в отрасли инструментами, такими как Apple Vision Pro и Pico. Эта интеграция позволяет Homestyler обеспечить более интеллектуальный и захватывающий опыт, трансформируя взаимодействие пользователей с домашними сценами и делая сложные симуляции реального дизайна доступными как для профессионалов, так и для потребителей.

Стефани Ма (Stephanie Ma), глава зарубежного бизнеса Homestyler, отметила, что Ближний Восток является самым быстрорастущим регионом компании как с точки зрения пользовательской базы, так и доходов. Участвуя в этой выставке, Homestyler стремился углубить свое взаимодействие с ближневосточными покупателями и улучшить общение. Кроме того, Homestyler представил ряд бизнес-решений, специально разработанных для индустрии домашней мебели. Например, Homestyler адаптировал свои предложения для решения конкретных проблем, с которыми сталкивается ритейлер мебели в ОАЭ P Life Concept, таких как улучшение многомерных представлений продуктов, повышение эффективности витрин магазинов и повышение коэффициентов конверсии. Благодаря таким инструментам, как замена 3D-панорамного продукта в режиме реального времени и возможности проектирования на основе ИИ, Homestyler позволяет P Life Concept полностью отображать функциональность своих продуктов, значительно улучшая качество обслуживания клиентов, что, в свою очередь, повышает коэффициент конверсии как в Интернете, так и в магазине. Кроме того, решения Homestyler помогают дизайнерам магазинов более эффективно изготавливать высокоточные конструкции, что значительно сокращает цикл проектирования.

На сегодняшних высококонкурентных внутренних и международных рынках основная стратегия сместилась от индивидуальных усилий к использованию коллективной силы партнерств. Ключом к созданию комплексной глобальной платформы дизайна является беспрепятственная интеграция в местные рынки. Homestyler представила свою Глобальную партнерскую программу на Миланской мебельной выставке в апреле, целью которой является быстрое удовлетворение потребностей мирового дизайна, розничной торговли мебелью, недвижимости и смежных отраслей.

Кроме того, Homestyler наметил бизнес-цепочку, соединяющую продавцов, потребителей и дизайнеров, создавая надежную экосистему цепочки поставок. Эта инициатива упрощает транзакции между глобальными дизайнерами, домовладельцами и участниками реконструкции дома, способствуя более плавному взаимодействию. Реализуя эту структуру, Homestyler гарантирует, что пользователи смогут визуализировать свои творческие идеи и легко воплощать их в жизнь.

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