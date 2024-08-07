منصة LambdaTest تطلق أدوات تحليلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز رؤى أتمتة الاختبارات وتحسين الأداء

تُزود أدوات التحليل الجديدة من LambdaTest، المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI، فرق ضمان الجودة برؤى أعمق، وحلًا أسرع للمشاكل، وتحسينًا لجودة أداء البرمجيات

نويدا، الهند وسان فرانسيسكو, 7 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت منصة LambdaTest، المنصة الرائدة للاختبار الموحد المستند إلى السحابة، عن إطلاق مجموعة من الميزات التحليلية المبتكرة التي تُمكن فرق ضمان الجودة من الحصول على رؤى أعمق وتحكمًا أفضل في عمليات أتمتة الاختبارات. وتستفيد الميزات التحليلية الجديدة من الذكاء الاصطناعي AI والتعلم الآلي ML لتحسين جودة وأداء البرمجيات.

هذا وقال Mayank Bhola، رئيس قسم المنتجات لدى منصة LambdaTest وأحد مؤسسيها: "نحن متحمسون لإطلاق هذه الميزات التحليلية المتطورة على منصتنا. يكمن هدفنا في تزويد فرق ضمان الجودة بالرؤى اللازمة لتحديد المشكلات وحلها بسرعة، مما يضمن جودة برمجية أعلى وأداء أفضل. وستحدث هذه الميزات ثورة في الطريقة التي يتعامل بها المستخدمون مع مجال أتمتة الاختبارات".

وتتضمن الميزات الرئيسية ما يلي:

لوحة التحكم المجهزة بالذكاء الاصطناعي AI تعمل على تبسيط تحليل البيانات من خلال السماح للمستخدمين بالتفاعل بسهولة مع البيانات باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ. وتقدم تحليلات تنبؤية وتوصيات ذكية، الأمر الذي يساعد الفرق على اتخاذ قرارات مدفوعة بالبيانات على نحو يتسم بالكفاءة.

تحليلات الاختبارات المتقلبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI تشارك رؤى قيمة حول سلوك مجموعة الاختبار، مما يتيح للفرق تقليل وقت تنفيذ الاختبار وتحسين الجودة البرمجية بشكل كبير مع تقليل زمن دورة الإصدار. ويمكن للفرق، من خلال تحديد وترتيب الاختبارات المتقلبة بناءً على تأثيرها، تحسين جهود تصحيح الأخطاء، وتسريع دورات الاختبار وزيادة موثوقيتها.

تحليلات سجلات الأوامر في LambdaTest توفر رؤى دقيقة حول تنفيذ الاختبار، مما يتيح لفرق ضمان الجودة تحديد المشكلات وتحسين نصوص الاختبار دون الاعتماد على عناصر قديمة. وتُمكن المستخدمين، من خلال تحليل البيانات على مستوى الأوامر، من تحديد نقاط الاختناق في الأداء، واستكشاف أخطاء الاختبار بفعالية، ومعالجة المشكلات المحتملة بشكل استباقي لكل جلسة تشغيل.

رؤى حالات الاختبار تُبسط تحليل تنفيذ أتمتة الاختبار على LambdaTest في كل خطوة من خطوات جلسة الاختبار. وتساعد هذه الرؤى في تحليل صحة حالات الاختبار، وعرض معدلات النجاح مقابل معدلات الإخفاق، وتحليل حالات الاختبار حسب المجموعة لتحديد الاختبارات التي تم الإخفاق فيها بشكل متكرر.

رؤى اختبار Allure مع HyperExecute توفر تحليلًا متسلسلًا لزمن نتائج تنفيذ الاختبار باستخدام تقارير Allure. وتُمكن المستخدمين من تتبع حالة الاختبار ومدته، وتفاصيل المجموعة، وتقييم صحة المجموعة، وتحليل نسب حالة الاختبار، وتقييم متوسط مدد الاختبار لمجموعات الاختبار مع العديد من خيارات الفلترة المخصصة.

تتوفر هذه الميزات لجميع مستخدمي LambdaTest في العالم، مما يعالج التحديات الشائعة في مجال أتمتة الاختبارات ويوفر رؤى تفصيلية حول حالات الاختبار واتجاهات التنفيذ.

لمزيد من المعلومات حول أحدث ميزات LambdaTest والبدء في الاستفادة من هذه الأدوات التحليلية القوية، قم بزيارة https://www.lambdatest.com/.

نبذة عن منصة LambdaTest

منصة LambdaTest هي بيئة تنفيذ ذكية متعددة القنوات للمؤسسات تساعد الشركات على تقليل وقت طرح المنتجات والبرامج إلى السوق من خلال تنسيق الاختبار في الوقت المناسب (JITTO)، الأمر الذي يضمن إصدارات عالية الجودة ويسرّع عملية التحول الرقمي. هذا ويعتمد على منصة LambdaTest أكثر من 10,000 شركة وأكثر من 2 مليون مستخدم في أكثر من 130 بلد.

وتتيح سحابة Browser & App Testing للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3000 متصفح وجهاز ونظام تشغيل.

HyperExecute تُمكن العملاء من تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة بسرعات عالية، مما يقلل من وقت اختبار الجودة ويساعد على تطوير البرمجيات بشكل أسرع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://lambdatest.com.

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