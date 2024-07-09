منصة LambdaTest تعلن عن إطلاق عن النسخة الثالثة من مؤتمر Testμ ("TestMu")

يسعى مؤتمر Testµ الافتراضي إلى تزويد المختبرين والمطورين بأحدث الأفكار والتوجهات في مجال اختبار البرامج الذي يشهد تطورًا مستمرًا.

نويدا، الهند وسان فرانسيسكو

9 يوليو / تموز 2024

/PRNewswire/ -- أطلقت LambdaTest، المنصة الرائدة للاختبار الموحد المستند إلى السحابة، النسخة الثالثة من مؤتمرهاTestµ (المعروف باسم "TestMu"). ومن المقرر أن يعقد هذا الحدث الافتراضي في الفترة من 21 إلى 23 أغسطس 2024، ويستهدف استقطاب أكثر من 30,000 من محترفي اختبارات البرامج والمطورين وعشاق ضمان الجودة من أكثر من 120 دولة.

Decode the future of software testing at Testµ Conference 2024.

وقد صُمم المؤتمر لتسليط الضوء على أحدث التوجهات والابتكارات في هذا المجال. وسيستفيد المشاركون من حضور أكثر من 60 من المتحدثين المؤثرين وقادة الفكر، بما في ذلك متحدثين رئيسيين على غرار Anand Kannappan، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي CEO لشركة Patronus AI؛ وكذلك هاجر بن موسى، الرئيس التنفيذي CEO ومؤسسة شركة Code Lingual؛ وMayank Bhola، المؤسس المشارك ورئيس قسم المنتجات لدي شركة LambdaTest؛ فضلًا عن Simon Stewart، مبتكر Selenium WebDriver.

هذا وعلقت Pallavi Sharma، مؤسسة شركة 5 Elements Learning وإحدى المتحدثات في مؤتمر Testµ 2024، قائلة: "أتطلع إلى المشاركة والتحدث وتبادل الخبرات والتعلم المستمر مع مجتمع اختبار البرامج العالمي في مؤتمر Testµ 2024 القادم". وأضافت قائلة: "يوفر المؤتمر فرصة فريدة لاستكشاف التطورات الحديثة في اختبار البرامج والتواصل مع ذوي التفكير المماثل للمساعدة في رسم مستقبل صناعتنا النابضة بالحياة. أنا متحمسة لرؤية القائمة الرائعة للمتحدثين في المؤتمر، انضموا إلينا من أي مكان تتواجدون فيه - فهو مؤتمر افتراضي قائم على المجتمع تقدمه منصة LambdaTest".

على مدار الأيام الثلاثة، سيقدم مؤتمر Testµ أكثر من 50 جلسة تفاعلية وورشة عمل وحلقات نقاش تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل الذكاء الاصطناعي AI التوليدي في مجال الاختبار، واختبار الأجهزة المحمولة، والانحدار البصري، واختبار واجهات برمجة التطبيقات API، وغيرها من الموضوعات. تهدف هذه الجلسات إلى تشجيع النقاشات القيّمة حول بناء الثقافة الصحيحة في مجال الاختبار، ومواكبة أحدث التوجهات، والتعلم العملي، مع التركيز على التطبيقات العملية الواقعية والرؤى الاستراتيجية.

ومن جانبه، قال السيد Asad Khan، الرئيس التنفيذي CEO ومؤسس منصة LambdaTest: "يسعدنا إطلاق النسخة الثالثة من هذا الحدث المجتمعي الرائد. ويُعد مؤتمر Testµ 2024 بمثابة فرصة لتقديم قيمة غير مسبوقة لمجتمع اختبار البرامج. وفي هذا العام، سنجلب نخبة من قادة الصناعة البارزين ورواد مجال اختبار البرامج لمشاركة خبراتهم في هذا المجال المتنامي". لا تقتصر الجلسات على معالجة التطورات التكنولوجية الحالية فحسب، بل تهدف أيضًا إلى إعداد الحضور للتحديات المستقبلية. ونسعى من خلال الجلسات التفاعلية وورش العمل التعاونية والعروض الرئيسية إلى تقديم رؤى عملية من شأنها تمكين المختبرين والمطورين من تنفيذ استراتيجيات فعالة وتعزيز الابتكار داخل فرقهم ومشاريعهم".

سيمنح المؤتمر المشاركين فرصة التواصل مع نظرائهم، والمشاركة في ورش العمل والبرامج التعليمية التي يقودها خبراء الصناعة، والمشاركة في تحديات مثيرة مع فرص للفوز بجوائز. بالإضافة إلى ذلك، ستتاح للمشاركين فرصة مشاهدة عروض حية لأحدث الأدوات والتقنيات التي تعمل حاليًا على تحويل صناعة الاختبار. سينضم إلى المؤتمر أكثر من 40 شريكًا، بما في ذلك مؤسسات تقنية رائدة مثل Accenture وWipro وDatadog، لإعداد أجنحة افتراضية لعرض ابتكاراتهم وإطلاق منتجاتهم الجديدة.

للتسجيل في المؤتمر والحصول على مزيد من المعلومات حول مؤتمر Testµ، بما في ذلك جدول الفعاليات والمتحدثين والموضوعات التي يتم تناولها، يرجى زيارة: https://www.lambdatest.com/testmuconf-2024

نبذة عن منصة LambdaTest

منصة LambdaTest هي بيئة تنفيذ ذكية متعددة القنوات للمؤسسات تساعد الشركات على تقليل وقت طرح المنتجات والبرامج بشكل كبير من خلال تنسيق الاختبار في الوقت المناسب (JITTO)، مما يضمن إصدارات عالية الجودة ويسرّع عملية التحول الرقمي. أكثر من 10000 عميل، وأكثر من مليوني مستخدم في أكثر من 130 دولة يعتمدون على LambdaTest لاحتياجات الاختبار الخاصة بهم.

• وتتيح سحابة Browser & App Testing للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3000 متصفح وأجهزة حقيقية وبيئات نظام تشغيل مختلفة.

• ويساعد HyperExecute العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي نظام أساسي ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت الاختبار عالي الجودة، مما يساعد المطورين على بناء البرامج بشكل أسرع.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://lambdatest.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2455694/Conference_2024.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpg