منصة Sandmark لأخبار وبيانات العملات المشفرة تنضم إلى Artemis SailGP كشريك رسمي قبيل موسم 2026

بيرث، أستراليا, ، 12 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلن فريق Artemis SailGP عن انضمام منصة Sandmark، المتخصصة في أخبار وبيانات العملات المشفرة، كشريك رسمي، وذلك قبيل الظهور الأول للفريق في بطولة Rolex SailGP في بيرث، أستراليا، عطلة نهاية هذا الأسبوع (17–18 يناير).

وستدعم Sandmark الفريق السويدي خلال منافساته في بطولة SailGP على متن قوارب كاتاماران مجنّحة فائقة التكنولوجيا بطول 50 قدماً، في مواقع أيقونية حول العالم. وبصفتها شريكاً رسمياً، تساند Sandmark مسيرة Artemis SailGP نحو الابتكار والسرعة والأداء المتميّز في طليعة عالم السباقات البحرية.

Artemis SailGP announce Sandmark as an Official Partner

صُممت منصة Sandmark لجمهور يقدّر الوضوح والمصداقية والعمق، وتتّبع نهجاً جديداً وجاداً في تناول أخبار وتحليلات أسواق العملات المشفرة العالمية. وتقدّم المنصة صحافة عالية الجودة ورؤى مستنيرة في مشهد مالي ورقمي سريع التطور.

تلتقي العلامتان التجاريتان في التزامهما المشترك بالدقة والابتكار. فبينما يستخدم Artemis SailGP البيانات والهندسة والتحليلات لتحقيق أقصى أداء على الماء، تطبّق Sandmark المنهجية ذاتها القائمة على التكنولوجيا لتقديم رؤى واضحة وموثوقة في أسواق العملات المشفرة العالمية سريعة الحركة.

وقال Iain Percy، الرئيس التنفيذي لفريق Artemis SailGP، تعليقاً على الشراكة:

"يسعدنا الترحيب بمنصة Sandmark كشريك رسمي. إن التزامهم بتقديم تحليلات موثوقة عالية الجودة ينسجم تماماً مع سعينا للأداء والدقة على الماء. تساعدنا مثل هذه الشراكات على التواصل مع جماهير تشاركنا شغفنا بالابتكار والتميز، ونتطلع إلى إبراز هذا التعاون بينما نستعد للمنافسة في البطولة".

من جانبه، قال Giles Broom، رئيس التحرير في Sandmark:

"نحن سعداء للغاية بدعم Artemis SailGP لموسم 2026. فريق عالمي المستوى يتنافس في واحدة من أسرع الرياضات نمواً على مستوى العالم يمنحنا إلهاماً كبيراً. وهذا يعكس مسار تطور Sandmark مع دخولنا مجال الإعلام المتخصص في العملات المشفرة، مستندين إلى خبرة ومعرفة عميقتين لإضفاء قدر أكبر من الصرامة والوضوح على هذه الفئة المتطوّرة من الأصول. يشرفنا الانضمام إلى Artemis SailGP في هذه الرحلة التي تجمع السرعة والتكنولوجيا والعمل الجماعي سعياً للتميّز".

سيخوض فريق Artemis SailGP ظهوره الأول المرتقب ضمن بطولة SailGP عطلة نهاية هذا الأسبوع (17–18 يناير)، وذلك في سباق Oracle Perth Sail Grand Prix المقدم من KPMG. يتألّف الفريق من الربّان Nathan Outteridge ومشاركة كلّ من Andy Maloney وChris Draper وJulia Gross وBrad Farrand وJulius Hallström، ليمثّل بذلك دخول السويد الرسمي إلى البطولة.

تابع Artemis SailGP على:

نبذة عن ARTEMIS SAILGP| تمثّل Artemis SailGP المرة الأولى التي تشارك فيها السويد في بطولة SailGP. ويستند الفريق إلى الإرث العالمي لفريق Artemis Racing، من انتصارات فئة RC44 إلى حملات كأس أمريكا (America's Cup)، ليواصل تقاليد التميّز والابتكار والطموح. وتدخل السويد اليوم بطولة SailGP في حقبة جديدة من السرعة والمهارة والمنافسة العالمية.

نبذة عن Sandmark | SANDMARK منصة إعلامية مستقلة مملوكة لعائلة، تتبنّى نهجاً جديداً وجاداً في تغطية أسواق العملات المشفرة العالمية. وتساعد المنصة المستثمرين والمتحمسين لفهم العالم المتطوّر لأسواق العملات المشفرة عبر رؤى منتظمة وقابلة للتطبيق، ساعية إلى تحديد ملامح هذه الفئة من الأصول التي تزداد انتشاراً من خلال تقارير وتحليلات واضحة. وفي الوقت نفسه، تعمل فرق البحث والتكنولوجيا في Sandmark على معالجة فجوة الموثوقية في أسواق الأصول الرقمية من خلال نهج مبتكر للبيانات والأدوات.

نبذة عن SAILGP | تُعد بطولة Rolex SailGP من أكثر سباقات الإبحار إثارةً على الماء، إذ تتنافس فيها الفرق الوطنية بقوارب كاتاماران مجنّحة متطابقة فائقة التكنولوجيا والسرعة بطول 50 قدماً في مواقع أيقونية حول العالم. وتتسابق القوارب بسرعات تتجاوز 100 كم/ساعة (60 ميلاً في الساعة)، بقيادة نخبة الرياضيين في هذه الرياضة، حيث يكون الفخر الوطني والمجد الشخصي وإجمالي جوائز مالية قدرها 12 مليون دولار أمريكي على المحك. وتعتمد SailGP على قوى الطبيعة: الرياح والبحر والشمس، وتنطلق برسالة هادفة نحو مستقبل أفضل. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع .SailGP.com

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2858335/Sandmark_Artemis.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2858334/Artemis_Sandmark_Logo.jpg

