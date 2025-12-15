منصة TradeCopier تجعل التداول الاجتماعي على Xlence أسهل من أي وقت مضى

صدر عن

Xlence

15 ديسمبر, 2025, 10:00 AST

انسخ استراتيجيات المتداولين الأكفاء من جميع أنحاء العالم ببضع نقرات فقط!

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أطلقت Xlence منصة TradeCopier، وهي منصة تداول اجتماعي جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى لوحة المتصدرين، واكتشاف مقدمي الاستراتيجيات الأفضل أداءً، ونسخ صفقاتهم في الوقت الفعلي. صُممت بوابة العملاء Xlence Client Portal بطريقة بسيطة، تتيح لك إدارة كل شيء بسهولة وبشكل حدسي.

تمنح TradeCopier المتداولين من جميع مستويات الخبرة مساحة للتعلّم من أحداث السوق في الوقت الفعلي. بصفتك متابعًا للاستراتيجية، يمكنك مراجعة الأداء السابق، واختيار مقدم استراتيجية يتماشى مع أهدافك، ونسخ المراكز الجديدة فور ظهورها.

الخدمة مناسبة للمتداولين من جميع المستويات. يمكن للمتداولين الجدد مراقبة كيفية تعامل المتداولين ذوي الخبرة مع مختلف أوضاع السوق. يمكن للمتداولين المشغولين استخدام التنفيذ الآلي دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات. يمكن للمستخدمين الأكثر خبرة ابتكار استراتيجيتهم الخاصة باستخدام تقنيات متعددة في آنٍ واحد. تعمل TradeCopier على تبسيط الأمور من خلال تجميع كل هذه الإجراءات في مكان واحد.

كيف تبدأ 

سجِّل، وادخل إلى بوابة Xlence Client Portal، واستعرض لوحة المتصدرين، واختر مقدم استراتيجية، ثم انقر لإنشاء حساب المتابع الخاص بك. قم بإيداع الأموال لتفعيل الاستراتيجية. يمكنك البدء في نسخ الصفقات فورًا أو الانتظار حتى تظهر صفقات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إيقاف نسخ الاستراتيجية مؤقتًا أو إلغاء تفعيله في أي وقت.

تعرّف على كيفية عمل الخدمة وابدأ في استكشاف الاستراتيجيات داخل بوابة Xlence Client Portal.

انضم إلى TradeCopier اليوم.

 

 نبذة عن Xlence

تُعد Xlence وسيطًا دوليًا لعقود الفروقات (CFD) يركّز على التداول الشفّاف والمبتكر والشامل. يقع مقر الشركة في دبي، وهي مرخّصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشل بموجب ترخيص رقم SD029. تدعم Xlence منصتَي MetaTrader 4 وMetaTrader 5، وتوفّر حماية الرصيد السلبي، وتقدّم دعمًا متعدد اللغات على مدار أربعٍ وعشرين ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع.

للتواصُل الإعلامي

نيكولاس جورجيو، العلاقات العامة والاتصالات
[email protected]
+357 96199856

تحذير المخاطر

تنطوي جميع عمليات التداول على مخاطر. من الممكن أن تخسر كل رأس مالك. لا يُعد نسخ التداول مشورةً استثمارية. تأكّد من فهمك لكيفية عمل الخدمة وإمكانية تحمّلك للمخاطر المرتبطة بها.

https://www.xlence.com/en/?utm_source=publishers&utm_medium=media&utm_content=home+page

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2606624/Xlence_Dark_Logo.jpg

من نفس المصدر

Xlence تُعلن عن رعايتها الذهبية لمعرض iFX EXPO ASIA 2025 في هونغ كونغ

Xlence تُعلن عن رعايتها الذهبية لمعرض iFX EXPO ASIA 2025 في هونغ كونغ

ستكون Xlence راعياً ذهبياً لمعرض iFX EXPO ASIA 2025 في هونغ كونغ. يجمع الحدث الوسطاء، وشركات التداول لحسابها الخاص، والوسطاء المُعرِّفين، ومزودي...
Xlence تطلق حسابات تداول جديدة تناسب كل نوع من المتداولين

Xlence تطلق حسابات تداول جديدة تناسب كل نوع من المتداولين

تقدم لك Xlence مجموعة جديدة من أنواع حسابات التداول المصممة خصيصًا لتناسب طريقة تعلم المتداولين واختبارهم وتداولهم. التشكيلة تشمل الحساب الأساسي...
المزيد من الإصدارات من هذا المصدر

استكشف

الحاسوب / الإلكترونيات

الحاسوب / الإلكترونيات

التكنولوجيا المالية

التكنولوجيا المالية

التكنولوجيا المالية

التكنولوجيا المالية

الخدمات المصرفية / المالية

الخدمات المصرفية / المالية

المزيد من البيانات الصحفية في مواضيع ذات صلة