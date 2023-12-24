منصة Trendyol التركية تصبح شريكًا للجنة الأولمبية الدولية في مجال خدمات التجارة الإلكترونية

ستقوم Trendyol أيضًا بتصميم وإنتاج وبيع مجموعة من الملابس الرياضية الأولمبية

إسطنبول, 24 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم منصة Trendyol، المنصة الرائدة في تركيا المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية وتعتبر واحدة من أفضل منصات التجارة الإلكترونية في العالم، أنها أصبحت الشريك الرسمي "لقسم خدمات التجارة الإلكترونية" التابع للجنة الأولمبية الدولية (IOC) في تركيا ودول الاتحاد الأوروبي.

يأتي ارتباط Trendyol باللجنة الأولمبية الدولية IOC في إطار استراتيجية المستثمر الاستراتيجي لشركة Trendyol، مجموعة Alibaba، وهو الإطار الذي سيتيح للشركة استغلال فرص التسويق المقدمة من خلال استخدام علامات وصور الألعاب الأولمبية.

Trendyol Group President, Çağlayan Çetin

وقد وقعت Trendyol، بالإضافة إلى هذه الشراكة، اتفاقية ترخيص منفصلة مع اللجنة الأولمبية الدولية، الأمر الذي يتيح لها إمكانية تصميم وتصنيع وتوزيع وبيع مجموعة خاصة من البضائع ذات العلامات التجارية الأولمبية التي تشمل القمصان وقمصان البولو والسراويل القصيرة والفساتين والسترات وقبعات البيسبول وقبعات الباكيت ومناشف الشاطئ وحقائب اليد التي تتميز بالأعمال الفنية الفريدة والألوان المتعلقة بالمجموعة الأولمبية وشعار اللجنة الأولمبية.

وستكون هذه المجموعة الخاصة متاحة للبيع عبر منصات Trendyol في تركيا وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان. وسيتم تصنيعها من قبل Trendyol في تركيا.

هذا وصرح رئيس مجموعة Trendyol Group، السيد Çağlayan Çetin، قائلًا: "إنه مصدر فخر كبير لنا أن تتفق شركة Trendyol على صفقة مع اللجنة الأولمبية الدولية، كونها أول شركة تركية تفعل ذلك. وسيغطي هذا النشاط بصمتنا المحلية والدولية على المنصة، ويسمح لنا بعرض أعمال المصممين والمصنعين الأتراك على المسرح العالمي ومواصلة رعايتنا للأحداث والفرق الرياضية الكبرى".

وفي الصدد ذاته، قالت Anne-Sophie Voumard، المدير الإداري لخدمات التلفزيون والتسويق في اللجنة الأولمبية الدولية IOC: "تسعد اللجنة الأولمبية الدولية IOC بشراكتها مع منصة Trendyol، الشراكة التي ستمكننا من مشاركة مهارة Trendyol في التصميم والتصنيع في تركيا للمساعدة في تقديم مجموعة الملابس الأولمبية إلى مختلف الجماهير والمشجعين الأولمبيين. وأضافت: "كما يسر اللجنة الأولمبية الدولية IOC أن يتم تشكيل هذه الاتفاقية في إطار رعاية مجموعة Alibaba، الأمر الذي يسهل أواصر التعاون مع شركاء أحد الرعاة الرئيسيين للجنة لتعزيز النجاح المتبادل".

يُعد التعاون بين منصة Trendyol واللجنة الأولمبية الدولية خطوة رئيسية أخرى في دعمها طويل الأمد للرياضة والرياضيين في تركيا وخارجها. وكانت Trendyol الراعي الرسمي للجنة الأولمبية الوطنية التركية منذ عام 2021، وساهمت في دعم العديد من الرياضيين التركيين الذين شاركوا في ألعاب الأولمبياد طوكيو 2020. كما تعد Trendyol الراعي الرئيسي للمنتخبين الوطنيين التركيين في الكرة الطائرة وكرة القدم،وهي الراعي الرئيسي للدوري التركي الممتاز Süper Lig والدوري التركي الدرجة الأولى 1.Lig لموسم 2023-24.

نبذة عن منصة Trendyol

تأسست Trendyol في عام 2010 ، وهي المنصة الرائدة في تركيا المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية وتعتبر واحدة من أفضل منصات التجارة الإلكترونية في العالم. وتواصل Trendyol، أول شركة ديكاكورن في تركيا (أول شركة تزيد قيمتها السوقية عن 10 مليارات دولار)، خلق القيمة من خلال الحفاظ على واحد من مراكز البحث والتطوير R&D الرائدة في تركيا وهو مركز Trendyol Tech؛ بالإضافة إلى أسرع شبكة لوجستيات نموًا في تركيا وهي Trendyol Express؛ إلى جانب خدمة Trendyol Go الفورية لتوصيل المواد الغذائية والوجبات؛ وكذلك منصة Dolap التي تعتبر أكبر منصة للسلع المستعملة في تركيا بأكملها. وتعمل شركة Trendyol على ربط العملاء في كل من أذربيجان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان و27 دولة أوروبية عبر trendyol.com/en بالإضافة إلى trendyol.com/de، الموقع المخصص لألمانيا، وفي أكثر من 100 دولة عبر منصات الشركاء المتخصصة في البيع بالجملة. وتمكن Trendyol المنتجين المحليين من التصدير الإلكتروني إلى أكثر من 100 دولة.