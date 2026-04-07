منصة UniAthena تُمكّن أكثر من 5 ملايين متعلّم حول العالم من خلال إتاحة التعليم

منصة الدورات القصيرة من UniAthena تُمكّن أكثر من 5 ملايين متعلّم في أكثر من 190 دولة من خلال التطوير المهني المتاح للجميع، وتقدّم أكثر من 750 دورة مجانية لتنمية مهارات القوى العاملة العالمية.

أكسفورد، إنجلترا، 7 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- تجاوزت UniAthena حاجز 5 ملايين من الالتحاقات في منصتها للدورات القصيرة، مسجّلةً بذلك إنجازًا فارقًا في جهودها الرامية إلى إتاحة التعليم المهني على نطاق واسع. يعكس هذا الإنجاز تحوّلًا متناميًا في أسلوب تعامل الأفراد من مختلف المهن والمراحل الوظيفية والخلفيات مع التعلّم، إذ يتزايد إقبالهم على البرامج المنظّمة والعملية التي تنسجم مع التزاماتهم المهنية والشخصية.

منذ إطلاقها، استقطبت المنصة متعلّمين من أكثر من 190 دولة، لتؤسّس بذلك منظومة تعلّم عالمية ترتكز على سهولة الوصول والملاءمة. ومع إتاحة أكثر من 750 دورة قصيرة للتعلّم المجاني، ركّزت UniAthena على خفض حواجز الالتحاق مع الحفاظ على الهيكل الأكاديمي الرصين والمواءمة مع متطلبات سوق العمل.

لمحة عن المنصة

أكثر من 5 ملايين من الالتحاقات

متعلّمون من أكثر من 190 دولة

أكثر من 750 دورة قصيرة متاحة للتعلّم المجاني

تعليقًا على هذا التطور، سلّط Firoz Thairinil، الرئيس التنفيذي لـ UniAthena، الضوء على التحوّل الأعمق الذي يشهده قطاع التعليم المهني.

"لم يعد التعلّم اليوم محصورًا في مرحلة بعينها من الحياة أو المسيرة المهنية؛ إذ يعود الأفراد إلى التعلّم مرارًا مع تطوّر القطاعات المختلفة. تقع على عاتق المؤسسات التعليمية مسؤولية بناء أنظمة قادرة على مواكبة هذا التغيّر. ويُعدّ الوصول إلى خمسة ملايين من الالتحاقات مؤشرًا على أن المتعلّمين يبحثون بفاعلية عن مسارات منظّمة وموثوقة تتناسب مع حياتهم من دون أن تُحدث تعطيلًا فيها."

طوّرت UniAthena محفظة الدورات القصيرة لتلبية احتياجات التعلّم الأساسية والمتقدمة على حدٍّ سواء. تغطي البرامج مجالات من بينها الأعمال، والتحليلات، والتكنولوجيا، والسلامة، والقيادة، وهي منظّمة عبر مستويات متدرّجة.

مسارات التعلّم

المبادئ

الأساسيات

الإتقان

الدبلوم

الدبلوم التنفيذي

أساسيات ماجستير إدارة الأعمال

يتيح هذا النهج المتدرّج للمتعلّمين التقدّم بحسب مستوى إلمامهم بالموضوع، مع الحفاظ على الاستمرارية في رحلتهم التعليمية.

يستند نهج المنصة كذلك إلى شراكات مع مؤسسات معترف بها دوليًا:

الشراكات الأكاديمية

Acacia University Professional Development (الولايات المتحدة الأمريكية)

مؤهلات كامبردج الدولية (المملكة المتحدة)

تُمكّن هذه الشراكات المتعلّمين من الحصول على شهادات معترف بها عالميًا، مما يعزّز في الوقت ذاته مصداقية منظومة التعلّم. كما يدعم هذا النهج ما تتيحه UniAthena من التعلّم بالأجهزة المحمولة، بما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى المواد الدراسية دون قيود مكانية.

بعيدًا عن الأرقام، يعكس هذا الإنجاز تفاعلًا مستدامًا من المتعلّمين. فقد أسهمت المبادرات التي يقودها مجتمع المتعلّمين في إصدار عدد كبير من الشهادات، كان جزء كبير منها متاحًا دون مقابل، بما يؤكد استمرار المشاركة والقيمة العملية التي تقدمها المنصة.

مع دخول UniAthena مرحلتها التالية، يبقى التركيز منصبًّا على توسيع عروض الدورات، وتعزيز التعاون الأكاديمي، ومواءمة البرامج مع متطلبات سوق العمل الناشئة. تواصل المؤسسة ترسيخ مكانتها بوصفها منصة تعليمية تقوم على الاستمرارية والملاءمة وسهولة الوصول في ظل قوى عاملة عالمية متحوّلة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.uniathena.com

تُعدّ UniAthena مقدّمًا لخدمات التعليم العالي عبر الإنترنت، توفّر حلولًا تعليمية مرنة وميسورة التكلفة للمتعلّمين حول العالم. تهدف المنصة إلى إتاحة تعليم عالٍ جيّد للجميع من خلال برامج تُقدَّم بالكامل عبر الإنترنت، وصُمِّمت خصيصًا للمهنيين العاملين ومتعلّمي مدى الحياة. تمتلك UniAthena وجودًا قانونيًا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والهند.

