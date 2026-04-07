UniAthena permet à plus de 5 millions d'apprenants dans le monde de bénéficier d'une éducation accessible

La plateforme de cours de courte durée d'UniAthena permet à plus de 5 millions d'apprenants dans plus de 190 pays de bénéficier d'un développement professionnel accessible, en offrant plus de 750 cours gratuits pour améliorer les compétences de la main-d'œuvre mondiale.

OXFORD, Angleterre, 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- UniAthena a franchi la barre des 5 millions d'inscriptions sur sa plateforme de cours de courte durée, marquant une étape décisive dans ses efforts pour rendre la formation professionnelle accessible au plus grand nombre. Cette réussite reflète une évolution constante dans la manière dont les personnes, quels que soient leur profession, le stade de leur carrière et leur milieu, abordent l'apprentissage, avec une préférence croissante pour les formats structurés et pratiques qui s'intègrent dans le cadre des engagements professionnels et personnels.

Depuis son lancement, la plateforme a attiré des apprenants issus de plus de 190 pays, créant ainsi un écosystème d'apprentissage mondial axé sur l'accessibilité et la pertinence. Avec plus de 750 cours de courte durée disponibles gratuitement, UniAthena s'est employé à abaisser les barrières à l'entrée tout en maintenant la structure académique et l'alignement sur les besoins de l'industrie.

Aperçu de la plateforme

Plus de 5 millions d'inscriptions

Des apprenants issus de plus de 190 pays

Plus de 750 cours de courte durée disponibles gratuitement

Commentant cette évolution, Firoz Thairinil, directeur général d'UniAthena, s'est penché sur le changement plus général qui façonne l'enseignement professionnel.

« Aujourd'hui, l'apprentissage ne se limite plus à une étape particulière de la vie ou de la carrière. Les personnes reviennent régulièrement à l'apprentissage à mesure que les secteurs évoluent. La responsabilité des organisations est de mettre en place des systèmes capables de suivre le rythme de ce changement. Le fait d'atteindre cinq millions d'inscriptions indique que les apprenants recherchent activement des parcours structurés et crédibles qui s'intègrent harmonieusement dans leur vie ».

Le portefeuille de cours de courte durée d'UniAthena a été développé pour répondre aux besoins d'apprentissage fondamentaux et avancés. Les programmes couvrent des domaines tels que les affaires, l'analyse, la technologie, la sécurité et le leadership, et sont structurés en niveaux progressifs.

Parcours d'apprentissage

Les rudiments

L'essentiel

La maîtrise

Diplôme

Diplôme exécutif

L'essentiel du MBA

Cette approche stratifiée permet aux apprenants de progresser en fonction de leur familiarité avec un sujet tout en maintenant une continuité dans leur parcours d'apprentissage.

L'approche de la plateforme est également soutenue par des collaborations avec des établissements internationalement reconnus :

Partenariats universitaires

Développement professionnel de l'Université Acacia (USA)

Certifications internationales Cambridge (Royaume-Uni)

Ces partenariats permettent aux apprenants d'accéder à des certifications mondialement reconnues tout en renforçant la crédibilité de l'écosystème d'apprentissage. En complément, la capacité d'apprentissage mobile d'UniAthena permet aux utilisateurs de se familiariser avec le matériel de cours sans contrainte de lieu.

Au-delà de l'échelle, ce jalon reflète la mobilisation durable des apprenants. Les initiatives communautaires ont contribué à la délivrance d'un nombre important de certifications, dont une grande partie à titre gratuit, ce qui témoigne d'une participation continue et d'une valeur pratique.

Alors qu'UniAthena entre dans sa prochaine phase, l'accent reste mis sur l'élargissement de l'offre de cours, le renforcement des collaborations universitaires et l'alignement des programmes sur les besoins émergents de l'industrie. L'organisation continue de se positionner comme une plateforme d'apprentissage axée sur la continuité, la pertinence et l'accès à une main-d'œuvre mondiale en mutation.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.uniathena.com.

UniAthena est un établissement d'enseignement supérieur en ligne qui propose des solutions d'apprentissage flexibles et abordables pour les apprenants du monde entier. La plateforme vise à rendre l'enseignement supérieur de qualité accessible à tous en proposant des programmes entièrement en ligne conçus pour les professionnels en activité et les apprenants tout au long de la vie. UniAthena est légalement présente aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et en Inde.

Pour les demandes de renseignements, les interviews ou les informations complémentaires, veuillez contacter :

E-mail : [email protected]

Site web : www.uniathena.com

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