منصة السفر الرائدة Wingie تكشف عن نشاط السفر في عيد الأضحى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وفقًا لبيانات Wingie، فقد زادت حجوزات تذاكر الطيران الدولية المبكرة بنسبة 100% قبل عيد الأضحى

دبي والإمارات وبرلين, 21 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- عيد الأضحى هو ثاني عيد في الإسلام ومن أهم العطل الرسمية، حيث يحتفل المسلمون بهذا العيد في جميع أنحاء العالم. وفي هذه السنة اختار الكثير من المسلمين السفر في عيد الأضحى المبارك وزادت بشكل كبير عمليات البحث عن رحلات الطيران. تقدم منصة السفر الرائدة Wingie.com تحليلاً شاملاً لأنشطة السفر التي تسبق هذا العيد المهم.

ارتفعت حجوزات تذاكر الطيران الدولية المبكرة بنسبة 100% في دول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر. وقد اختار معظم المسافرين السفر إلى مصر والمملكة العربية السعودية والهند وتركيا. وبالمثل، كانت الوجهة الأكثر شعبية هي بين الرياض والقاهرة.

حجز 92% من المسافرين رحلات طيران دولية ذهاب وعودة، في حين كانت نسبة المسافرين الذين حجزوا تذاكر بمفردهم 68%.

شهدت حجوزات تذاكر الطيران الدولية ذهاباً وعودة زيادة بنسبة 92% في حين بلغت نسبة الرحلات الداخلية ذهاباً وعودة 8%. وفيما يتعلق بالحجوزات الدولية ذهابًا فقط، فقد بلغت نسبتها 85% بينما كانت 15% من الحجوزات رحلات داخلية ذهابًا فقط. في المجمل، كانت 52% من الحجوزات رحلات ذهابًا فقط و48% رحلات ذهاب وعودة.

تمت 88% من الحجوزات على الصعيد الدولي، في حين بلغت نسبة الحجوزات المحلية 12%. قام المسافرون بالحجز مبكرًا، حيث تمت 60% من الحجوزات للسفر قبل عيد الأضحى. وفيما يتعلق بالتكاليف، فقد كان متوسط إنفاق الفرد على تذكرة الذهاب فقط هو 300 دولار أمريكي. أما تذاكر الذهاب والعودة، فكانت بأسعار معقولة بمتوسط سعر 470 دولار أمريكي للمسافر.

أخيرًا، كانت العمر المتوسط للمسافرين 33.5 عامًا وكان 68% من المسافرين منفردين. يتبعه 20% من المسافرين الذين سافروا مع رضع أو أطفال. في حين كان 61% من المسافرين رجالًا، و39% منهم نساء.

عن مجموعة Wingie Enuygun

تركز مجموعة Wingie Enuygun بشكل رئيسي على حجوزات تذاكر الطيران التي تتم على مواقعها على الإنترنت wingie.com، sa.wingie.com، wingie.ae وenuygun.com، وهي منصة سفر رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أصبحت مجموعة Wingie Enuygun أحد أكثر اللاعبين ابتكارًا في مجال السفر في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا من خلال نهجها في قيادة التطور التكنولوجي والتفكير الرقمي في تحول صناعة السفر. ويعد موقع wingie.com منصة رائدة لحجز تذاكر الطيران وخدمات السفر الأخرى، بهدف تحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم أفضل الخيارات. ويتوفر موقع wingie.com بست لغات، ويوظف أكثر من 300 موظف، كما يبلغ عدد زوار المنصة حوالي 165 مليون زائر سنويًا.

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