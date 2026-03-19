مهندس سابق في ناسا يحفظ الصور داخل جبل في القطب الشمالي لتدوم 1,000 عام

سفالبارد، النرويج، 19 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة Eternity.Photos أول خدمة أرشفة صور للمستهلكين في العالم، وهي خدمة مصممة لحفظ الصور الشخصية لأكثر من 1,000 عام. وبالتعاون مع شركاء متخصصين في الحفظ الأرشيفي، تُحوَّل الصور إلى فيلم فوتوغرافي تماثلي وتُحفَظ في أقبية حفظ داخل الجبال في سفالبارد بالنرويج، بجوار القبو العالمي للبذور.

حين تخذلك السحابة، يصمد الفيلم

يعتمد التخزين السحابي على شركات وخوادم وتنسيقات ملفات قد لا تدوم. كما قد تتعطل محركات الأقراص الثابتة خلال أقل من عقد. وتتبع Eternity.Photos نهجًا مختلفًا جذريًا، إذ تُنقل الصور إلى فيلم أرشيفي حساس للضوء، خضع لاختبارات مستقلة أثبتت قدرته على الصمود لأكثر من ألف عام، ثم تُحفَظ بإحكام داخل أقبية حفظ جبلية.

قال المؤسس بافيل ماتشاليك: "صورك شاهد على أنك كنت هنا. كل لقطة، سواء أكانت خطوة أولى، أم لحظة غروب ذهبية، أم وجهًا لا تريد أن تنساه أبدًا، تستحق أن تدوم أطول من أي محرك أقراص ثابت".

ويقدّم ماتشاليك، وهو مهندس سابق في ناسا (NASA) وأحد مؤسسي شركة Spartacus المتخصصة في حذف البيانات، رؤية فريدة لمجال الحفظ الأرشيفي: إذا كنت لا تأتمن محرك أقراص ثابتًا على حياتك، فلماذا تأتمنه على إرثك؟ يُلغي هذا الحل الاعتماد على البرمجيات والأجهزة والمؤسسات بالكامل.

آلية العمل

حمّل ما يصل إلى 20 صورة عبر الإنترنت. ادفع رسومًا ثابتة لكل دفعة. من دون اشتراك. تُحوَّل الصور إلى فيلم فوتوغرافي بدرجة أرشيفية وتُنقل إلى أقبية آمنة. تُحفَظ بكرات الفيلم في أقبية حفظ جبلية في القطب الشمالي في سفالبارد، مع تخزين احتياطي موزع عبر قارات متعددة في بويرز بولاية بنسلفانيا لخدمة سوق أمريكا الشمالية. تتلقى شهادة إيداع تؤكد حفظ أرشيفك. بعد قرون من الآن، يمكن لأحفادك تقديم هذه الشهادة لاسترداد الصور. لا حسابٌ، ولا كلمة مرور، ولا تقنية من أي نوع.

يتضمن كل طلب بيان محتويات مستقلًا بذاته برمز استجابة سريعة (QR) مُدمَج على الفيلم الأرشيفي نفسه، بما يتيح التعرّف على المحتوى بعد قرون من دون الحاجة إلى أي قاعدة بيانات خارجية.

الخصوصية حسب التصميم

لا حاجة لإنشاء حسابات، ولا يوجد أي تتبّع. السجل الدائم الوحيد محفوظ على الفيلم الأرشيفي نفسه، داخل القبو.

هدية تدوم إلى الأبد

سواء تعلق الأمر بحفل زفاف، أو مولود جديد، أو تكريم لذكرى شخص عزيز، فإن حفظ الصور لمدة 1,000 عام يحمل رسالة أبلغ مما قد تعبر عنه أي بطاقة.

قال ماتشاليك: "نحن لا ننافس السحابة؛ بل ننافس الزمن".

نبذة عن Eternity.Photos

Eternity.Photos هي خدمة أرشفة صور للمستهلكين تحفظ الصور الفوتوغرافية على فيلم فوتوغرافي تماثلي داخل أقبية حفظ جبلية في القطب الشمالي لأكثر من 1,000 عام. أسسها بافيل ماتشاليك (Pavel Machalek)، وتحظى بدعم من Slow Ventures.

للتواصل الإعلامي: [email protected]

الموقع الإلكتروني: https://eternity.photos/press

فيديو - https://www.youtube.com/watch؟v=DvW1aAyXiPo

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2936867/Eternity_photos_silver_film_reel.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2936868/Eternity_Photos.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2936869/Eternity_Photos_deposit_in_arctic_vault.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2936870/Eternity_photo_founder_PavelMachalek_headshot.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2936866/Eternity_Photos_Logo.jpg