Un ancien ingénieur de la NASA scelle des photos à l'intérieur d'une montagne arctique pour qu'elles durent 1 000 ans
News provided byEternity Photos Inc.
Mar 18, 2026, 15:36 ET
Mar 18, 2026, 15:36 ET
SVALBARD, Norvège, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- Eternity.Photos a lancé le tout premier service grand public d'archivage de photos, conçu pour conserver les photos personnelles pendant plus de 1 000 ans. En collaboration avec des partenaires spécialisés dans l'archivage, les photos sont converties en films analogiques et stockées dans des chambres fortes situées dans une montagne du Svalbard, en Norvège, à proximité de la chambre forte mondiale des semences.
En cas de défaillance du nuage, le film perdure
Le stockage en nuage dépend d'entreprises, de serveurs et de formats de fichiers qui ne sont pas forcément durables. Au bout d'une décennie, les disques durs peuvent tomber en panne. Eternity.Photos adopte une approche radicalement différente : les images sont transférées sur des films d'archives photosensibles testés de manière indépendante pour survivre pendant plus d'un millénaire, et scellées dans des chambres fortes au sein de la montagne.
« Vos photos sont la preuve que vous y étiez. Premier pas, heure magique, visage à garder en mémoire : chaque cliché mérite de durer plus longtemps que n'importe quel disque dur », a déclaré le fondateur, Pavel Machalek.
M. Machalek, ancien ingénieur de la NASA et cofondateur de la société Spartacus, spécialisée dans la suppression de données, apporte une perspective unique à l'archivage : vous ne confieriez pas votre vie à un disque dur, pourquoi alors lui confier vos souvenirs ? Sa solution élimine toute dépendance à l'égard des logiciels, du matériel et des institutions.
Fonctionnement
Chaque commande comprend dans le manifeste un code QR autonome sur le même film d'archives, qui permettra de l'identifier dans les siècles à venir sans base de données externe.
Confidentialité dès la conception
Aucun compte nécessaire. Pas de traçage. La seule trace permanente se trouve sur le film d'archives lui-même, scellé dans la chambre forte.
Un cadeau pour l'éternité
Mariage, naissance, hommage à une personne disparue : la conservation des photos pendant 1 000 ans en dit plus long que n'importe quelle carte.
« Nous ne sommes pas en compétition avec l'informatique dématérialisée », a commenté M. Machalek. « Mais avec le temps. »
À propos d'Eternity.Photos
Eternity.Photos est un service d'archivage grand public qui conserve les photographies sur film analogique dans les chambres fortes d'une montagne arctique pendant plus de 1 000 ans. Fondé par Pavel Machalek, ce service est soutenu par Slow Ventures.
Relations avec les médias : [email protected] Site internet : https://eternity.photos/press
Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=DvW1aAyXiPo
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2936867/Eternity_photos_silver_film_reel.jpg
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2936868/Eternity_Photos.jpg
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2936869/Eternity_Photos_deposit_in_arctic_vault.jpg
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2936870/Eternity_photo_founder_PavelMachalek_headshot.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2936866/Eternity_Photos_Logo.jpg
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